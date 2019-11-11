Где, кого, за что

Дело Украина vs Россия

Международный суд ООН в пятницу отклонил предварительные возражения Москвы и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. В частности, инстанция отклонила возражения Москвы касательно отсутствия юрисдикции по двум конвенциям — о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Теперь дело будет рассматриваться по существу.

Украина подала в Международный суд ООН иск к России в январе 2017 года. В нем утверждалось, что Москва «поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам («ДНР» и «ЛНР»)». Второй иск объяснялся «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

Дело полковника Черкалина

Головинский суд Москвы обязал полковника ФСБ Кирилла Черкалина и членов его семьи отдать государству более 6 млрд рублей деньгами и имуществом. Черкалин обвиняется в получении взяток на 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 млн руб­лей. Ранее адвокат силовика Владимир Михайлов говорил в суде, что его подзащитный готов отдать деньги в разной валюте на сумму более 6 млрд рублей, автомобиль Porsche Cayenne, наручные часы и запонки.

Генпрокуратура объясняла требование тем, что доход Черкалина и его семьи за 2005–2019 гг. был меньше 55 млн рублей, а имущества и денег нашли на 6,3 млрд рублей. В суде мать Черкалина рассказала про случай, когда полковник принес в их квартиру наличные на 3 млрд рублей и объяснил это «служебной необходимостью».

Дело ингушского Центра «Э»

Кирово-Чепецкий районный суд в Кировской области смягчил наказание осужденному за пытки оперативнику ингушского центра «Э» Андрею Безносюку. Ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания подавала защита Безносюка. Сотрудника центра «Э» ранее приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже. По словам адвоката группы «Агора» Андрея Сабинина, представляющего интересы потерпевших, теперь оперативника могут перевести в колонию-поселение.

Вместе с Безнесюком за пытки были осуждены еще шестеро руководителей и сотрудников ингушского центра «Э». Один из них уже освободился по УДО.

Московское дело

Следственный комитет объединил дела Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных о нападении на силовиков во время акции протеста 27 июля и добавил отягчающее обстоятельство — совершение преступления группой лиц.

«На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на «группу лиц». Но обвинение считает, что они одновременно этого росгвардейца потянули», — рассказал МБХ-медиа адвокат Эльдар Гароз, который защищает Лесных.

В конце октября Мартинцова и Лесных отправили в СИЗО, а Мыльникова — под домашний арест. По версии следствия, они сбили с ног нацгвардейца. Тогда им вменяли применение неопасного насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Лесных также обвиняли в том, что он пнул другого нацгвардейца.