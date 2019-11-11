«Буквально квадрат Малевича»
В доказательство ущерба полиция Москвы представила в суд пустые листы
Фото: Влад Докшин / «Новая»
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Два иска к оппозиционерам поступили в Симоновский районный суд 30 сентября. Первый подан к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову. Второй — вновь к Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Оба иска связаны с тем, что представители главка «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Изначально московская полиция требовала возместить по первому иску 8,5 млн за акцию 27 июля. А с Соболь и Албурова требовали более 9 млн за акцию 3 августа. Теперь внезапно исковые требования уменьшились до 4,2 млн и 5,7 млн соответственно. Почему полиция решила потребовать с оппозиции меньшие суммы — загадка. Как рассказал «Новой» адвокат Яшина Вадим Прохоров, истцы на предварительном заседании не объяснили свое решение.
«Наша общая позиция, что доказательства истца недопустимы, поскольку большинство документов не заверено надлежащим образом. В ряде документов представлены отрывки из приказов. Но без приложения к приказу эти материалы не являются юридически значимыми. Бумаг много представлено, но доказательная база ничтожна», — пояснил Прохоров.
Помимо этого, сказал он, истцы представили в суд черные листы бумаги, «буквально черный квадрат Малевича». «То ли они засекретили какую-то часть документов, то ли это их косяк», — добавил адвокат. Примечательно, что на другом предварительном заседании, где рассматривали иск против Соболь и Албурова, сотрудники столичного ГУВД представили просто белые листы. В результате представители столичного главка документально не обосновали свою претензию, и суд обратил на это внимание. Предварительные слушания пришлось отложить.
Ранее, 1 октября, Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров более 3 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на акции 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес аналогичное решение по иску «Мосгортранса»: 1,2 млн рублей за «простои автобусов». Удовлетворен иск ГУП «Московский метрополитен», 55 тыс. рублей в счет зарплат сотрудников за дополнительные смены.
2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владельцы магазина и ресторана «Армения») к Навальному и другим за понесенные убытки 27 июля. Оппозиционеры солидарно должны выплатить фирме более 240 тыс. рублей. Потом в суд обратилась за компенсацией в размере 1 млрд рублей компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей.
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