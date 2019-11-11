Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Сюжеты

«Буквально квадрат Малевича»

В доказательство ущерба полиция Москвы представила в суд пустые листы

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Этот материал вышел в № 126 от 11 ноября 2019
ЧитатьЧитать номер
Общество

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

 

Два иска к оппозиционерам поступили в Симоновский районный суд 30 сентября. Первый подан к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову. Второй — вновь к Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Оба иска связаны с тем, что представители главка «просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Изначально московская полиция требовала возместить по первому иску 8,5 млн за акцию 27 июля. А с Соболь и Албурова требовали более 9 млн за акцию 3 августа. Теперь внезапно исковые требования уменьшились до 4,2 млн и 5,7 млн соответственно. Почему полиция решила потребовать с оппозиции меньшие суммы — загадка. Как рассказал «Новой» адвокат Яшина Вадим Прохоров, истцы на предварительном заседании не объяснили свое решение.

«Наша общая позиция, что доказательства истца недопустимы, поскольку большинство документов не заверено надлежащим образом. В ряде документов представлены отрывки из приказов. Но без приложения к приказу эти материалы не являются юридически значимыми. Бумаг много представлено, но доказательная база ничтожна», — пояснил Прохоров.

Помимо этого, сказал он, истцы представили в суд черные листы бумаги, «буквально черный квадрат Малевича». «То ли они засекретили какую-то часть документов, то ли это их косяк», — добавил адвокат. Примечательно, что на другом предварительном заседании, где рассматривали иск против Соболь и Албурова, сотрудники столичного ГУВД представили просто белые листы. В результате представители столичного главка документально не обосновали свою претензию, и суд обратил на это внимание. Предварительные слушания пришлось отложить.

Ранее, 1 октября, Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппози­ционеров более 3 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на акции 27 июля в Москве. 10 сентября Коптевский суд вынес аналогичное решение по иску «Мосгортранса»: 1,2 млн рублей за «простои автобусов». Удовлетворен иск ГУП «Московский метрополитен», 55 тыс. рублей в счет зарплат сотрудников за дополнительные смены.

2 октября Тушинский суд частично удовлетворил иск ООО «Анкор» (владельцы магазина и ресторана «Армения») к Навальному и другим за понесенные убытки 27 июля. Оппозиционеры солидарно должны выплатить фирме более 240 тыс. руб­лей. Потом в суд обратилась за компенсацией в размере 1 млрд руб­лей компания по аренде автомобилей «Флай Авто» из-за отмены заказов и повреждения автомобилей.

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:
полиция, митинги, москва, суды

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera