«Лишили работы и свободы»

карточка процесса Где: судебный участок № 263 г. Химки

Кто: Роман Удот, член совета движения «Голос»

Статья: ст. 119 ч. 1 УК РФ (угроза убийством)

Грозит: до двух лет лишения свободы

Стадия: рассмотрение по существу

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Судебный участок № 263 подмосковных Химок начал рассматривать дело члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота по обвинению в угрозе убийством журналистов НТВ.

В небольшом судебном участке, расположенном в жилом доме, уже за полчаса до начала заседания Удота караулили энтэвэшники. Позднее к ним на подмогу пришли коллеги с еще одной камерой. Скалились на группу поддержки Удота и явно не желали с ней находиться в одном помещении. Когда на пороге появился виновник процесса, журналистка НТВ вместе с оператором взялись за дело.

— Вижу, вы собрали спортивную сумку с вещами, вы думаете, что сегодня вынесут обвинительный приговор? — не унималась журналистка.

— Я с вами разговаривать не буду, пока вы не извинитесь перед моей мамой, — закончил разговор Удот.

Потерпевшие Александра Мирош­ни­ченко и Эдуард Журавлев пробежали по коридору и улизнули в зал. За ними зашел Удот, потом вернулся за кепкой.

— Вон на том столе лежит, — улыбалась энтэвэшница. — Мы не такие плохие, как вы думаете.

— Вы еще хуже, — заключил Удот.

Уголовное дело против него возбудили 20 апреля 2018 года после конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко в столичном аэропорту Шереметьево. Удот отобрал телефон у телевизионщицы, которая преследовала его и настойчиво просила дать комментарий. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондентка, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

В ходе разбирательства Удоту пытались вменить грабеж, но в итоге не нашли состава преступления.

Спустя месяц Мирошниченко и ее коллега Журавлев внезапно осознали, что после слов Удота в аэропорту «их жизни угрожает опасность», написали заявление, и в апреле было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

15 мая этого года Удот вернулся в Россию после длительной командировки и в тот же день явился в полицию, написал заявление, в котором указал, что готов участвовать в следственных действиях. 20 мая Удоту и его адвокату Максиму Пашкову позвонили, вызвали в полицию якобы для проведения необходимых следственных действий. В отделении Удота задержали и вменили угрозу убийством. Через пару дней Химкинский городской суд отправил его под домашний арест. В июле апелляция ему изменила меру пресечения на ограничение определенных действий. Удот отрицает вину и настаивает, что поддался на провокацию журналистов НТВ. Он требует закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.

Для судьи Елены Терещенко это был явно первый процесс, когда зал был забит публикой и телекамерами. Она волновалась, иногда запиналась и старалась быть доброжелательной со всеми участниками.

При установлении явки сторон выяснилось, что никто из свидетелей в суд не пришел. Собственно, и потерпевшие хотели удалиться. Они предложили рассмотреть дело без их участия из-за занятости на работе. Но адвокат Пашков попросил их задержаться — нужно же провести допрос. «Раз все началось с заявления потерпевших, то пусть участвуют в деле», — объяснил Пашков.

«Они ссылаются на занятость на работе, а из-за их оговора этой работы я лишился. И свободы тоже», — вдогонку отметил Удот.

— Какая у вас занятость на работе? — поинтересовалась судья.

— Круглосуточно, — прошипела Барзунова.

— У нас ненормированный график. В принципе, мы можем прийти, если нужно, – ответила Мирошниченко. Но ее просьбу судья отклонила, обязав потерпевших участвовать в процессе.

Заседание продолжилось с ходатайства прокурора с требованием продлить меру пресечения обвиняемому в виде ограничения определенных действий на все время проведения судебного разбирательства.

Удот обратил внимание, что после подачи заявления потерпевшими он самостоятельно явился в полицию и не скрывался. «Ваша сотрудница суда мне звонила и пыталась передать информацию о назначенном заседании, но я не мог ей ответить. Молчал в трубку и чувствовал себя идиотом! Мне же запрещено пользоваться телефоном. Если вы снимете ограничение, то я смогу, наконец, увидеться с сыном, почти год его не видел», — попросил подсудимый.

После двух часов судья вернулась из совещательной и удовлетворила ходатайство прокурора. Меру пресечения Удоту продлили до 9 декабря и частично смягчили ограничения: теперь ему разрешено выходить из дома с 6 утра до 23 часов. Ранее ограничения действовали с 20 часов до 7 утра. В остальном все осталось без изменения: запрет общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться интернетом и телефоном, посещать митинги.

После этого прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому «в ходе возникших неприязненных отношений» Удот высказал журналистам НТВ угрозу убийством фразой «я вас убью, вы поймите меня, я вас убью когда-нибудь». Потом отдельно обратился к потерпевшему Журавлеву: «Если захочу и пообещаю выкусить кадык вот этому ублюдку».

— Я бы хотел извиниться перед публикой, которая выслушала эти фразы, и ей потом еще предстоит посмотреть видео. Два раза в жизни я наорал на сотрудников НТВ, и оба раза это были потерпевшие. Мне это не свойственно и неприятно. Тем не менее не вижу состава преступления угрозы убийством, — полагает Удот.

— У сторон была возможность примириться? — спросила судья.

— Как же мы можем это сделать, если нам запрещено общаться с потерпевшими, — заметил защитник.