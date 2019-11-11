Хайп, фейк и духовные крепости

Озеро вблизи Исаакиевской площади на месте Пробирной палаты. Участок передан «инвестору» в 2003 году. Снимок 2019 года. Фото: spb.city4people.ru

В преддверии 20-летнего юбилея включения Петербурга в Список всемирного наследия губернатор Александр Беглов заявил, что исполнение требований ЮНЕСКО «не представляется возможным».

До выборов господин Беглов не был столь категоричен. Весной, принимая консультативную миссию ЮНЕСКО, он говорил о плодотворном сотрудничестве Петербурга с этой уважаемой организацией, выражал готовность делиться опытом сохранения наследия и считаться с мнением градозащитников. К осени миссия представила свой отчет с весьма негативной оценкой состояния дел в Петербурге и рекомендациями. Градозащитники его и обнародовали, поскольку Смольный не спешил с оглаской неприятных ему выводов инспекции.

Документ, в частности, содержит критику градостроительной политики петербургских властей и архитектуры новых зданий, нарушающих охраняемые панорамы. Среди новых угроз — застройка у Пулковской обсерватории, Чесменского дворца, вблизи дворца и парка «Александрино», где «любое новое строительство должно быть остановлено», проект частного загса на Неве, также с рекомендацией его отмены, и другие. Констатируется, что вопреки правилам наши власти не информируют Комитет всемирного наследия о планируемых или реализуемых крупных проектах и не принимают мер для выработки единого плана управления петербургским объектом ЮНЕСКО, должного совершенствования законодательства и исполнения положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Депутат Алексей Ковалев направил губернатору письмо с просьбой сообщить, какие меры принимаются правительством города для исполнения рекомендаций миссии ЮНЕСКО. А никакие,

не собираемся мы ничего делать, — по сути, к этому и свелся ответ Беглова, если перевести с чиновничьего на русский.

Формально губернатор сослался на то, что положения Конвенции и руководство по ее исполнению «требуют дополнительного правового регулирования в национальном законодательстве», без чего их исполнение органами государственной власти Санкт-Петербурга «не представляется возможным».

По мнению региональных подразделений ВООПИиК, ИКОМОС и Союза архитекторов, выраженному в их совместном заявлении, отчет миссии ЮНЕСКО и проблемы эффективной защиты петербургского объекта всемирного наследия должны были быть вынесены на Международный культурный форум (открывается 14 ноября). Но вместо этого предлагается обсудить проект сноса исторического центра Петербурга — панельная дискуссия на такую тему заявлена в официальной программе форума. Модератором и одним из спикеров назначен глава фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, уже изрядно поработавший на разогреве у этого мероприятия.

Свои ноябрьские тезисы господин Шухов широко представил в СМИ: инвесторам не интересно вкладываться в сохранение наследия, а посему надо пожертвовать большей его частью, «то есть снести»; в противном случае «мы вам из бюджета денег не дадим и вы вообще помрете здесь без московских денег».

Петербургские ВООПИиК, ИКОМОС и Союз архитекторов такие тезисы оценили как «маргинальные идеи», «противоречащие закону, совести и здравому смыслу», которые «не должны являться предметом серьезной профессиональной дискуссии на форуме». В своем заявлении они призвали организаторов МКФ отказаться от заявленной темы, дабы «не бросать тень на всё мероприятие, в подготовку которого вложено много сил и средств».

Устроители форума заявление проигнорировали, насколько можно судить по не претерпевшей изменений программе.

Встреча в Смольном с представителями ЮНЕСКО (март 2019 года). Фото: gov.spb.ru

МКФ все очевиднее дрейфует к хайпам и фейкам. На форуме и прежде старались избегать острых тем, затрагивающих базовые проблемы, но профессиональные толковые конференции и диспуты все же случались. Еще в прошлом году темой пленарного заседания было «Культурное наследие как движущая сила устойчивого развития», а нынче в повестке — «Проект сноса исторического центра Санкт-Петербурга». Секцией массовых коммуникаций предлагается лекция «оперуполномоченного Гоблина» — он научит, «как быть на хайпе» (так и написано на официальном сайте культурного форума), охватит темы коммерческих проектов, компьютерных игр, ну и — до кучи — цензуры. На другой день обсудят фейки — они-то, по версии устроителей, и представляют «главную угрозу массовых коммуникаций». А затем развлекут публику поэтическим баттлом, обещающим дать ответ на другой актуальнейший вопрос современности: «Должен ли творец хайпить себя сам или это удел менеджеров?»

Секция культурного туризма заявит о себе панельной дискуссией «Духовные крепости России». Спикеры — министр культуры Владимир Мединский и глава Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов — поговорят меж собою о «православных обителях русской земли как духовных форпостах русской истории и культуры, ставших опорой национального самосознания современной России».

Представителей СМИ, уже аккредитованных на форум, предупреждают: чтобы насладиться этой дискуссией, необходима дополнительная регистрация, причем с обязательным направлением копии письма в адрес инициатора дискуссии — Российского военно-исторического общества. Нельзя не признать, что его популярность нынче достигла небывалого пика — благодаря сюжету о члене научного совета РВИО Олеге Соколове, расчленившем свою ученицу и планировавшем облачиться в мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. Однако ставить такую организацию на страже подступа журналистов к «духовным крепостям» представляется, мягко говоря, странным.

На Международном культурном форуме в Петербурге. Фото: ТАСС

Не имея желания подхватывать вброшенный на поле МКФ фейково-хайповый мячик, поговорим лучше о вещах серьезных. Например, о том, так ли уж беден Петербург, чтобы не иметь возможности «без московских денег» и неуемных хотелок инвесторов содержать объекты наследия.

Для начала стоило бы выяснить: насколько грамотно распоряжается город своим главным стратегическим ресурсом (каковым наследие и является, согласно принятой городским правительством стратегии его сохранения).

Излюбленная мантра сторонников зачистки исторического центра: в казне денег нет, а бизнес считает экономически нецелесообразным сохранять «рухлядь».

Помнится, в разгар битв за Дом Абазы (наб. Фонтанки, 23) губернатор Валентина Матвиенко прямо заявила градозащитникам: ни одному инвестору не выгодно реставрировать особняк, пойдите найдите такого дурака, кто возьмется обойтись без демонтажа и кардинальных перестроек. А градозащитники взяли и нашли — причем вовсе не дурака, а успешного европейского девелопера, потомка рода Абазы, с десятками реализованных в по всему миру проектов деликатного приспособления исторических зданий. Он обратился к нашим властям, выразив готовность сохранить дом на Фонтанке, сделав там гостиницу и устроив музей рода Абазы, а также возродив существовавший там до революции музыкально-литературный салон. Потомок настаивал, ссылаясь на свой опыт, что такой проект не будет убыточен — напротив, принесет ему выгоду. Но его предложение Смольный не заинтересовало. Ближе оказался проект радикальной перестройки в интересах компании, близкой бывшему полпреду президента в СЗФО Илье Клебанову. Переданное «инвестору» еще в 2007 г. здание, ведущее свою историю с конца XVIII века, продолжает разрушаться — за минувшие 12 лет планы его преобразования не продвинулись дальше бумаг.

И это еще не самый затянувшийся долгострой. Из наиболее впечатляющих примеров — поросшее деревцами озеро вблизи Исаакиевской площади, образовавшееся на месте Пробирной палаты (наб. канала Грибоедова, 51). Объект был предоставлен ООО «Легион» в 2003 г., к 2008-му «инвестор» памятник снес (уцелела только одна стена). Пройдет еще шесть лет, прежде чем город расторгнет инвестиционный договор. И с тех пор, с 2015-го, Смольный лишь выдвигает разные версии — кому передать останки Пробирной палаты вместе с земельным участком. Сначала говорилось о консульстве Азербайджана, затем о таинственном «инвесторе из Бахрейна», который готов возвести тут гостиницу и бизнес-центр. В феврале 2017 г. этот адрес попал в перечень дюжины долгостроев, по которым губернатор Полтавченко велел Комитету по инвестициям срочно выработать решения. С тех пор сменились и губернатор, и глава комитета, только затопленный водой котлован в центре Петербурга на прежнем месте, с камышом да утками.

Снесенный под инвестпроект дом Рогова. Фото: РИА Новости

К осени-2015 в Смольном насчитывали 144 объекта незавершенного строительства, на которых работы приостановлены, не ведутся, нарушены установленные сроки, требования законодательства.

Список этот не претерпел существенных изменений. Львиная доля адресов приходится на золотые участки районов исторической застройки, розданных за несопоставимую с рыночной цену.

Еще при губернаторе Владимире Яковлеве под лозунги о необходимости развития туристического потенциала северной столицы был принят городской закон, позволяющий передавать без торгов объекты для создания гостиниц. Но зачастую вместо отелей там вырастали дорогие жилые комплексы.

Так, еще в 2002 году распоряжением правительства Петербурга был изъят из постоянного пользования детской больницы № 2 земельный участок в 3000 кв. м между 13 и 14-й линиями Васильевского острова и передан частной компании для постройки гостиницы. Участок предоставлялся на время строительства (два года), с возможностью пролонгации аренды до 49 лет при выполнении условий договора. Несмотря на то что они не исполнялись, уже губернатор Матвиенко дважды продлевала действие договора, отодвигая срок сдачи объекта. Первый «инвестор» переуступил свои права другому, тот — третьему. К исходу 2008 года на участке имелся лишь незавершенный объект строительства, на который оформила право собственности компания ООО «Виста Констракшн». И с нею КУГИ заключил договор аренды участка уже до 2060 года — хотя здание было возведено едва ли на треть и работы не велись. «Виста» за 39 млн рублей продала долю недостроя (около 90%) компании «Кредо», с которой затем вступила в многолетние судебные тяжбы по аннулированию сделки. К 2018 году арендатором участка значилась новая структура — ООО «Винтеко», заявившая о намерении реализовать проект жилого комплекса с паркингом. Согласно открытым данным, у «Винтеко» — нулевая рентабельность, показатель прибыли за 2018 год — минус 6,35 млн руб.

А город тем временем изыскивает средства на новое строительство для страдающей от нехватки площадей детской больницы, у которой отжали кусок территории.

Что же до «московских денег» (без которых, по версии Шухова, Петербург неминуемо загнется), то и тут есть что припомнить. Например, Дом Лобановых-Ростовских подле Исаакиевского собора — его Управление делами президента РФ изъяло из городской казны под предлогом госнужд при переводе Конституционного суда в Петербург, вдобавок к комплексу Сената и Синода. Утверждалось, что и это здание необходимо для размещения сотрудников КС. Однако довольно скоро госнужда отпала, а памятник работы Монферрана отошел структуре семейства Якуниных под пятизвездный отель. Случись городу выставить такой объект на торги, мог бы выручить громадную сумму. То же Управделами прибрало золотые земли на Крестовском острове (попутно выселив оттуда детский сад и специализированный детский дом для ребятишек с отклонениями в развитии) и в поселке Комарово ради обустройства житья и отдыха судей КС. Потом настал черед территории у Стрелки Васильевского острова — уже для Верховного и высшего Арбитражного судов. Теперь, после озвученного президентом (но до сих пор не оформленного де-юре) решения сменить этот участок на другой, возле Смольного собора, под топор готовятся пустить обширную зеленую зону подле Невы. О бюджетных средствах, потраченных на проработку решений по созданию здесь нового блокадного музейного комплекса, власти не вспоминают. Мелочь.

Всякий раз, когда заводят шарманку об отсутствии в городской казне денег на сохранение наследия, хочется спросить: отчего же вы их не считаете, когда раздаете задарма то, что могло бы казну пополнить?

По данным, представленным депутатом Оксаной Дмитриевой, с 2008 года в Петербурге без торгов, целевым назначением, было предоставлено свыше 470 объектов. При этом во многих случаях — с многократным занижением суммы, которую город мог бы выручить при их продаже по рыночной стоимости. Так, комплекс построек Конюшенного ведомства отошел структуре семьи Зингаревичей по цене не самой дорогой квартиры в этой локации — за 19 млн рублей. Что, по оценке Дмитриевой, в 70 раз ниже рыночной. Тогда же, при губернаторе Матвиенко, империи Зингаревичей достались архитектурные памятники на Невском проспекте и на Марсовом поле.

Долгострой на отнятом у детской больницы участке (13 линия ВО 53). Фото: citywalls.ru

Комплекс казарм лейб-гвардии Павловского полка, что на Марсовом поле, так и не дождавшись реставрации, перейдет в 2018 г. банку «Санкт-Петербург» — в рамках урегулирования задолженности «инвестора».

Дом Вавельберга на Невском должен был превратиться в гостиницу к 2014 году, чего до сих пор не случилось. КГИОП не раз требовал остановить несогласованные с ним работы, по иску комитета Арбитражный суд вынес решение о взыскании 3,6 млн рублей за самовольные работы с нарушением требований охранного обязательства. А собственник компании-инвестора успел смениться трижды.

За те годы, что Конюшенное ведомство находилось в ведении компании Зингаревичей, состояние памятника серьезно ухудшилось. Под давлением общественности договор был расторгнут.

Сегодня только противоаварийные работы по спасению Конюшенного ведомства оцениваются в миллиард. При этом в качестве утешительного приза компания Зингаревичей «Плаза Лотос Груп» получила статус стратегического инвестора, и город без торгов предоставил ей шесть участков совокупной площадью около 9 га под строительство гостиниц экономкласса. Часть этих наделов компания начала перепродавать, а на других взялась реализовывать концепцию так называемых инвест-отелей — то есть не за счет собственных средств, а за счет дольщиков. Два участка были выделены в устье Смоленки, где жители не один год добивались создания парка. Их застройку инвест-отелями призваны были обеспечить три постановления правительства Петербурга — о признании стратегическим инвестором ООО «Новые территории девелопмент» (принадлежит «Плаза Лотос Груп»), о признании стратегическим ее проекта строительства «гостиниц массового сегмента» и о выделении участков. Благодаря настойчивости гражданских активистов петербургское УФАС исследовало это дело и 6 ноября вынесло заключение о нарушении антимонопольного законодательства и признании недействительными всех трех упомянутых постановлений правительства Петербурга.

Это разбирательство позволило вскрыть базовые проблемы:

«Мы узнали, кто и как в нашем городе становится стратегическим инвестором, каким образом передаются земельные участки различным организациям под стратегические проекты, за чей счет осуществляются инвестиции в них», — комментируют в инициативной группе «Парк на Смоленке».

Комитет по инвестициям представлял городскому правительству сведения, что ООО «НТД» — это крупная международная компания. А оказалось, она создана менее чем за три месяца до присвоения ей статуса стратегического инвестора, уставной капитал — 10 000 рублей, опыта реализации инвестпроектов нет. Более того, в реальности инвесторами были заявлены шесть микропредприятий с нулевыми балансами, объединившихся в некое инвестиционное товарищество. Этому товариществу — причем даже без указания его названия и прочих данных — постановлением правительства Петербурга и присваивался статус стратегического инвестора. Но земельные участки передавались уже не товариществу, а каждому из заявленных в его составе юридических лиц.

«При этом, — обращают внимание активисты, — было проигнорировано заключение юридического комитета, который указывал на незаконность такого действия. Вот так люди, не имеющие капитала, становятся богатыми за счет нашей городской земли».

Ревизия подобных схем, оборачивающихся разбазариванием земель и объектов недвижимости, способна выявить колоссальный ресурс — годный в том числе покрыть необходимые для сохранения объектов наследия суммы. Но вместо этого нам навязывают дискуссии о хайпе, фейке и духовных крепостях. Причем опять-таки за наш счет. Пять лет назад организация Петербургского международного культурного форума обошлась городской казне в 30 миллионов рублей, к этому году сумма превысила 88 миллионов, еще почти столько же выделяется из федерального бюджета.