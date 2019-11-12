Полторы тысячи в месяц

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

7 ноября председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев подписал постановление №1426 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». Короткий документ состоит из трех абзацев и рутинным, спокойным языком сообщает всем, кому это интересно, что минимальная величина пособия по безработице в России в 2020 году составит 1500 рублей, а максимальная — 8000 рублей. Если же безработный гражданин находится в предпенсионном возрасте, то его пособие составит 11 280 рублей. Вот и весь документ.

Никакого волнения и возбуждения в прессе и в социальных сетях постановление не вызвало, все прошло спокойно. И действительно, до пособия ли по безработице в дни, когда обсуждаются слова профессора Гусейнова о «клоачном русском языке» и дикое убийство, совершенное реконструктором, любившим облачаться в костюм Наполеона? Сюда направлено внимание публики, а безработные? Ну что безработные? Они, эти серые тени, тащатся где-то на обочине жизни, и нет в их жизни ничего яркого, шумного, громкого, эффектного, ужасного, способного потрясти и взбудоражить.

Ну, пусть и дальше так живут, со своей картошкой в облупленных кастрюльках и сосиской раз в неделю.

Между тем, если протереть мозг бархоткой, стереть пыль с глаз и еще раз неспешно, внимательно и вдумчиво прочитать постановление №1426, то невозможно не ощутить, как поднимается в душе какое-то дикое и странное недоумение. И глаза сами собой лезут на лоб. Пособие 1500 рублей в месяц? Может быть, они просто забыли приписать еще один нолик? Нет, не забыли, такие документы читаются внимательными клерками, многократно проверяются, визируются, заверяются, и ошибок в них нет. И это значит, что мы должны принять как неопровержимый факт: в России безработный получает в лучшем случае 8000 рублей в месяц. А в худшем — 1500. Если стал безработным незадолго до пенсии — то 11 280. И это все.

Есть еще региональные коэффициенты и надбавки, но они принципиально ситуацию не меняют.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Как в огромной стране с нефтью, газом и алмазами, в стране, тратящей миллиарды на войну и вражду, на пропаганду и футбольные команды, что как бы свидетельствует об изобилии денег, пособие по безработице может составлять 1500 рублей в месяц? Это риторический вопрос, но все-таки: как?

Как так выходит, что государство напыщенно презентует себя в роли защитника интересов русских по всему миру, тратит миллиарды на военные маневры в Арктике, без труда находит огромные деньги на оплату поганых интернет-троллей, обеспечивает огромными квартирами и огромными доходами своих высших чиновников, устраивает дорогие попсовые праздники на площадях, дает сотни тысяч рублей в месяц депутатам Госдумы за то, что они дрессированно в нужный момент нажимают кнопки, — и при этом платит попавшему в беду человеку в лучшем случае 157 евро, а в худшем — 20?

На эти деньги жить нельзя. Но тем, кто написал и подписал постановление №1426, это неинтересно.

Я не знаю, действительно ли подписывает председатель правительства эти постановления. Может быть, это только так говорится, что подписывает, а на самом деле какой-нибудь клерк автоматически ставит факсимиле подписи на пачку бумаг, принесенных ему из какого-нибудь отдела. Но если подписывает, как ему не становится ужасно и тошно от того, что он подписывает?

С помощью нескольких кликов можно найти в интернете информацию о том, какие пособия по безработице существуют в других странах.

Минимальный размер пособия по безработице в Германии — 919 евро (64 762 рубля по курсу ЦБ РФ на 12.11.2019. — Ред .).

.). В обанкротившейся Греции — 359 евро.

Даже в Египте такое пособие — 75 евро.

Но почему великая и огромная, славная своими богатствами, прощающая валютные долги направо и налево «щедрая душа Россия» должна сравнивать себя с Египтом?

Лучше с Норвегией. Там минимальное пособие по безработице — 1502 евро.

Как же устроена наша экономика, как и зачем существует государство, если у нас минимальное пособие — 20, а максимальное — 115?

Безработица — это не шутка. Это значит, что у человека рушится его мир, его жизнь. Вдруг ты на улице, и делай что хочешь. Нечем платить за квартиру. Нет денег на одежду для детей. Каждая поездка в метро вызывает страх. Каждые 100 рублей на счету. Те деньги, что есть, невосполняемы. В России 3 миллиона 518 тысяч человек живут в таком стрессе*. Если возраст больше 50 лет, на работу не берут, а если больше 40, то шансов тоже немного. Безработных предпенсионного возраста в России 122 тысячи. Но это только те, кто встал на учет. А какой смысл вставать на учет, если пособие мизерное? И правильно, из 3 миллионов 518 тысяч безработных зарегистрировались в центрах занятости только 818 тысяч. А что делают остальные?

Остальные не регистрируются, потому что знают: государство им не поможет. От государства человеку толка нет.

Давно прошло время, когда можно было говорить об «отдельных недостатках» и способах улучшить работу государственной машины в отдельных вопросах. Нет, она не улучшаема.

Головы и сознание людей, сидящих за рычагами этой машины, имеют фатальный изъян: им неинтересна страна. Их не интересует, как живут люди.

Ну живут там как-то где-то в своих Текстильщиках и Заегорьевсках, и пусть живут, пока не мешают, а как начинают мешать — есть Росгвардия. Они заняты своими делами, которые не имеют никакого отношения к нашим. Это государство не поддается улучшению в деталях, потому что оно имеет фатальный недостаток в главном: оно оторвалось от людей, обособилось от них и не отвечает перед ними.

Эти цифры — плевок. Презрительный, спокойный плевок в страну. Ну да, 1500 рублей — минимальное пособие по безработице, и что? Что вы нам сделаете? Чем ответите? Да ничем. И правда, ответа нет. Только в глубине жизни, там, где не читают постановлений, глухо набухает угрюмое отчаяние.

* Данные на март 2019 года из доклада Федеральной службы государственной статистики «Информация о социально-экономическом положении России».