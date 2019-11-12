«Партия должна возбуждать»

Новый глава «Слуги народа» Александр Корниенко и прежний глава, сложивший полномочия, — Дмитрий Разумков. Он спикер Рады. Фото: партия «Слуга народа» / Facbook

Предыдущий съезд собирался в июне, как раз накануне выборов в Раду. Информации о более ранних форумах мне найти не удалось. Наверное, они все же проходили, только успехом у прессы не пользовались: кого интересуют фантомы?

Весной 2016-го шоумен Владимир Зеленский и некий Евгений Юрдыга, выпускник Киевского политехнического института, бывший глава студсовета этого же вуза, зарегистрировали в Минюсте «Партию решительных перемен». Юрдыгу записали председателем настолько непубличным, что сейчас о его роли и роде занятий неизвестно ровным счетом ничего. Впрочем, и офис партии, по свидетельству источников, числился на площади в 4 квадратных метра. В декабре 2017-го «…Решительные перемены» решительно взяли другое название, узнаваемое: телесериал «Слуга народа» набирал популярность. Партийным боссом стал Иван Баканов, друг детства Зеленского, юрист студии «Квартал-95». Их по-прежнему не воспринимали всерьез: в стране 350 партий, реально же функционирует около полусотни.

Сокрушительный успех в парламентской кампании — 2019 сборной юмористов и примкнувших к ним союзников самых разных, иногда полярных взглядов и настроений умножил на ноль усилия конкурентов, которые годами варились в процессе выборов и, кажется, знали все о том, как сильные стороны лидеров, их деньги и медиаактивы перевести в депутатские мандаты…

Символика участника съезда партии «Слуга народа». Фото: партия «Слуга народа» / Facebook

Феномен Зеленского работал и для коллектива. «Я от Зе!» действовало на избирателя как пароль «свои».

После того как Баканов получил от президента должность в руководстве СБУ, «Слугу народа» возглавил Дмитрий Разумков, в довыборный период — спикер «Зе-штаба». Но и Разумкова вскоре подхватил карьерный лифт: председатель парламента не мог дальше совмещать свои обязанности с партийным строительством.

Избрание нового руководителя требовало общего сбора, хотя настоящей интриги либо конкуренции за пост не наблюдалось. За Александра Корниенко, заместителя главы парламентской фракции, проголосовали единогласно. 35-летнего Корниенко, в отличие от «яппи» Разумкова, в молодости подвизавшегося в Партии регионов, называют активным участником оранжевой революции 2004 года. По образованию он технарь, имеет также квалификацию психотерапевта, в последние годы занимался бизнес-тренингами.

— Чтобы партийный лифт качественно работал, партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать. Если мы растеряем рейтинг, мы не сможем возбуждать кандидатов, — объявил Корниенко, вызвав оживленную реакцию коллег и журналистов. Но было одно «но». На Корниенко не по-хорошему возбудились депутаты-мажоритарии, не допущенные до голосования по причине отсутствия у них партийных билетов. Многим пристроившимся к Зе-команде на марше, в последний момент победу в округах принесла просто причастность к бренду. На входе в Раду беспартийность никому не мешала. Сейчас же руководство решило подстраховаться и принять тех, кто написал соответствующие заявления, только после главного кадрового вопроса — наверное, чтобы исключить неприятные сюрпризы.

Александр Корниенко считает, что успешная партия «должна быть секси для кандидатов». Фото: партия «Слуга народа» / Facebook

«Мы все одна фракция, пашем в «турборежиме», за что же такое недоверие?» — спрашивали у докладчика.

Тот отшучивался, но не знал ответа и на другой вопрос: почему съезд не почтил своим присутствием Владимир Зеленский, а также заявленные в анонсе мероприятия представители офиса президента?

Накануне форума не только оппоненты, но и независимые наблюдатели предсказывали «Слуге народа» в Раде раскол. Называли причины: идеологические расхождения, взаимные подозрения в коррупции. Александр Корниенко сразил всех.

— Мы ищем компромисс, — сказал он. — Вместо либертарианства (до сих пор декларировалась приверженность этому направлению политической мысли, в основе которой — идея максимальной автономии личности. — О.М.) будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами… У нас — человекоцентризм. Мы движемся в сторону народовластия, к увеличению доступа человека к управлению государством. Но есть и консервативные моменты, их надо учитывать. Построить в Украине либерализм сразу сложно.

Еще Корниенко предположил, что выборы в местные советы, где «Слуга народа» обязан взять большинство мандатов, могут состояться не осенью 2020-го, а летом или даже весной — если успеют завершить реформу децентрализации.

Группа бунтовщиков-мажоритариев затихла. Масштаб перечисленных задач был несопоставим с их нынешними претензиями. Тем более что партбилеты всем выдали, пусть и под занавес съезда. Второй его этап предполагают провести в феврале.