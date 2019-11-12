Валютная оттепель

Минфин подготовил законопроект об отмене двух статей Уголовного кодекса, связанных с нарушениями валютного контроля. Речь идет о невозврате валютной выручки (ст. 193 УК) и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК).

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что предусмотренные этими статьями нарушения — лишь способ совершения других преступлений. Прежде всего — отмывания преступных доходов, пишут «Ведомости». Минфин в связи с этим предлагает дополнить статьи о легализации средств (ст. 174 и 174.1 УК) новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам. В таком случае максимальный срок лишения свободы составит пять лет против нынешних десяти.

Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки в министерстве считают необходимым отменить вовсе. Соответствующее поручение еще в апреле дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, против отмены 193-й и 193.1 статей выступают ЦБ и некоторые «ведомства».

Практика валютного регулирования в последнее время все чаще складывается не в пользу российских предпринимателей. Самые яркие примеры — дела против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, которые построены на обвинениях о выводе капитала. Управляющий партнер юридической фирмы Taxadvisor Дмитрий Костальгин сравнивает статью 193.1 со статьей 228 УК о незаконном приобретении и хранении наркотиков, но в экономической сфере, поскольку она позволяет оказывать давление на любые компании, которые занимаются трансграничными сделками. В беседе с «Новой» он отметил, что, по данным Федеральной таможенной службы, количество дел по статье 193.1 за этот год удвоилось и приближается к нескольким сотням. Хотя существующий валютный контроль приносит больше вреда, чем пользы, он выгоден налоговикам и силовым структурам.

— Если в бюджете прописывается, сколько нужно собрать штрафов, а у вас как у исполнителя столько не набирается, то, конечно же, вы будете против отмены статей о валютных нарушениях.

Ведь таким образом у вас отбирают инструменты выполнения плана. И вам без разницы, растет от этого экономика страны или уходит в минус, — говорит эксперт.

Бюджет в значительной степени пополняется за счет штрафов и различного рода пеней, а текущее законодательство предусматривает штрафы до 100% от суммы сделки за незаконные валютные операции, напоминает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Эксперты сходятся на позиции, что валютное регулирование — рудимент, оставшийся с тех времен, когда валюта имела для государства сакральное значение. Сегодня эти отжившие свое механизмы используются как удобный инструмент для уголовного преследования.

— Валютные операции не являются и не могут являться общественно опасными деяниями. А для всего, что касается ухода от налогов, есть соответствующие составы преступления, и дополнять их отягчающими обстоятельствами за ненадлежащее оформление бумаг излишне. Противодействовать отмыванию, безусловно, можно и без института валютного контроля, — уверен президент ACI Russia Сергей Романчук.

Практически ни в одной стране мира уже не существует валютного контроля с применением УК, подчеркивает Захаров.

— Операции, которые в России в соответствии с валютным контролем признаны незаконными, абсолютно легальны и прозрачны за рубежом.

Бизнес предпочитает хранить деньги там, где меньше рисков изъятия с банковских счетов. А на счетах российских банков иностранная валюта может быть под любым предлогом удержана государством и обращена в российские национальные денежные знаки, — говорит эксперт.

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Принятие законопроекта Минфина в нынешнем виде будет означать давно ожидаемую декриминализацию экономических преступлений — по крайней мере, в валютной части. В таком случае закон будет иметь обратную силу, а значит, возбужденное в июне дело против Сергея Петрова может быть прекращено. По такой же логике могут снять часть обвинений с Валерия Израйлита. Однако, по мнению Захарова, прогнозировать поведение судебной системы и правоприменительной практики в современной России крайне сложно.

— Я сомневаюсь, что в случае принятия поправки Минфина станут истиной в последней инстанции. Не исключено, что «творческие» правоприменители продолжат преследовать совсем другие цели, — подытоживает он.