Вслед за «Миром»

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На днях стало известно, что европейские банки разрабатывают альтернативу международным платежным системам (МПС) Mastercard и Visa — на этот раз на уровне всей Европы. Логика решения довольно понятна: торговая война с США касается не только Китая, но и Евросоюза, и часть пошлин уже была введена в 2018 году. Но даже если такая система окажется эффективной, она потребует нескольких лет инвестиций и разработки, а при текущих ставках комиссий может быть довольно затратной для банков.

Зачем это европейцам

Кроме вопросов торговой войны, почему еще европейцы решили заняться своей платежной системой? Это вопрос единства финансового пространства Европы и суверенитета платежей, в рамках подхода под кодовым названием PSD2 — по крайней мере, так это подано.

Если посмотреть на мировую финансовую систему, то видно, что и МПС, и система международных платежей SWIFT (со штаб-квартирой в Брюсселе), и привлечение финансирования очень сильно подпадают под влияние США. Это не критично для Европы, но может создавать чувство зависимости.

В Центральных банках мира резервы в долларах составляют в среднем более 60%; и хотя евро используется почти в таком же проценте международных платежей через SWIFT, как доллар, его значимость для международной финансовой системы заметно ниже. Как еще один пример: привлечение финансирования странами и компаниями вне США в разы больше связано с долларом, чем с евро. Дошло до того, что европейцы создали свой аналог SWIFT — под названием INSTEX.

Надо отметить, что текущие ставки по карточным платежам в Европе крайне низкие. После того как в 2015 году регулирование максимальных ставок межбанковских комиссий (МК) стало реальностью, все стороны вынуждены были подчиниться. Решение заключалось в требовании снизить МК до 0,2% по дебетовым картам, а по кредитным — до 0,3%.

В каком-то смысле это оказалось рискованным решением. Если отнимаются ресурсы у части системы и технически передаются другой части, то в равновесии должны быть последствия.

В Европе получилось, что международные платежные системы (МПС) потеряли часть доходов, но это не вернулось потребителям, так как торговые сети не снизили цены на те же суммы, а программы лояльности существенно сократились.

Котировкам все нипочем

Российская национальная система платежных карт уже обрабатывает внутрироссийские расчеты, в том числе МПС. Это позволило сохранять довольно много информации на территории страны и пробовать новые технологические идеи, включая карту «Мир» и новые продукты для нее. Информация, похоже, оказалась довольно полезной для НСПК, и, возможно, Европе это тоже бы помогло, если бы внутренняя платежная система копила информацию по выбору людей, местам расчетов и необходимых им продуктах.

Насколько это будет полезным шагом? В Европе пока еще не поняли до конца, к чему привело изменение МК, — полноценный отчет Еврокомиссии будет опубликован только в 2020 году. Но, поскольку есть стратегическая инициатива PSD2, есть понимание, куда хочется идти, — вероятно, издержки не будут интересовать Еврокомиссию. Стремление получить независимость и суверенитет платежей может оказаться шагом и к большей конкуренции — а значит, качеству услуг, если новая платежная система не получит конкурентных преимуществ, а МПС не запретят. Но это может стать и шагом к усложнению взаимодействия платежных систем между собой, и условному запрету работы американских компаний — а значит, к увеличению издержек конечного потребителя.

Объявление о новой жизни Европы, со своей расчетной системой, издалека кажется влияющей на бизнес обеих крупных МПС. Но повлиял ли он на самом деле?

Если посмотреть на доходность Visa и Mastercard, обе компании немного упали в цене за последнюю неделю, примерно на 1-2%. При этом общий рынок S&P500 немного вырос, финансовый сектор тоже укрепился. Значит, обе компании объективно стали дешевле по сравнению с ожиданиями.

Но надо понимать, что дневная волатильность акций американского рынка — около 2%, а недельная — порядка 4,5%. Поэтому такое снижение не выглядит большим.

Что касается долгосрочных эффектов, вопрос снижения прибыли пока не стоит на горизонте. Если посмотреть на Mastercard, акции компании значительно опережали общий рынок американских акций и выросли в 2,3 раза; у Visa результаты похожи — рост в 3,2 раза. Небольшое снижение цен не выглядит проблемой.

Повторить успех евро

А были ли уже примеры, когда Европе удалось заместить что-то международное своим, внутренним? Возможный INSTEX вместо SWIFT; сам евро, весьма успешно использующийся для внутриевропейских транзакций, но не столь нужный для расчетов с другими странами; или прямые платежи в евро между 36 странами, SEPA — «единая зона европейских платежей».

Однако компании все равно предпочитают быть довольно осторожными в использовании некоторых инструментов. Скажем, INSTEX уже обвиняют в работе с Ираном, что может оказаться смертельным для ее будущего, — США очень отрицательно воспринимают любую попытку обхода санкций.

Привлечение капитала тоже сосредоточено в долларах, хотя даже российский Минфин занимал в 2018 году в евро из-за более низких ставок.

Вопрос конкурента МПС тоже будет сложным: в отличие от новосозданной системы, у Mastercard и Visa есть понятная история успеха и множество продуктов для разных ниш. Конечно, можно учиться («заимствовать») на чужом примере, но насколько быстро и успешно все заработает? Особенно с учетом того, что МПС постоянно развиваются.

Поэтому пока решение европейских банков не выглядит как готовая альтернатива МПС. Потребуются существенные усилия и инвестиции, чтобы довести прототипы до работающей модели, а потребитель совершенно не обязательно останется в выигрыше от политически мотивированного решения, как показывает европейская история работы с платежами.