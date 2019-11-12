Свалка без уступок

Режим чрезвычайной ситуации мэр Бийска Александр Студеникин ввел в городе 11 ноября. Причиной стало резкое снижение темпов вывоза мусора из-за экономического спора регионального оператора и полигона. На семи контейнерных площадках — в переулках Дружный, Донской, на улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова — образовались «большие скопления твердых коммунальных отходов». Город стал вязнуть в собственном мусоре.

Свалка на Лермонтова в Бийске. Фото: Инцидент Бийск / «Вконтакте»

Жители переулка Дружный жаловались на неприятный запах от мусора еще в октябре. У помойки стали собираться бездомные и собаки. Как передавал «Бийский рабочий», за месяц свалка разрослась настолько, что из-за нее водители не могли увидеть пешеходов. Всего в 20 метрах от контейнеров каждое утро и каждый вечер проходят школьники.

— В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании не предпринимают меры по его вывозу, — признала накануне первый заместитель главы Бийска Ирина Ломоносова.

«Мусорный коллапс» оказался результатом экономического спора между регоператором «Спецобслуживание — Центральное» и бийским полигоном «Спецобслуживание плюс». Претензии связаны с договором по приему и размещению ТБО, который компании заключили еще в сентябре прошлого года. Но не утвердили коэффициент сжатия отходов, которые складируют на полигоне.

В договоре этот показатель был установлен на уровне 4, исходя из технической документации на мусоровозы «Спецобслуживания — Центральное». Регоператор считает коэффициент завышенным и теперь просит через суд пересчитать стоимость своих услуг, исходя из коэффициента 2,27. «Новой» связаться с компанией не удалось.

В результате у регоператора перед полигоном образовалась задолженность: по подсчетам «Спецобслуживания плюс», она составляет 20 млн рублей с января по октябрь этого года. «Спецобслуживание — Центральное» готово признать долг лишь в 7 млн рублей. Цифры отличаются, опять же, из-за разных подсчетов компаний.

Полигон воспользовался правом ограничить въезд мусоровозов на свою территорию, поскольку задолженность регоператора превысила два месяца. Вместо 40 машин сейчас мусор в Бийске забирает в два раза меньше. Из-за этого ежедневно из города вывозится две трети накапливаемого мусора, а одна остается у городских контейнерных площадок.

Мусорный полигон «Спецобслуживания плюс». Фото с сайта компании

— Регоператор оплачивает услуги полигона не полностью. В ответ на это полигон ввел ограничения. С конца октября по ноябрь он принимает не более 20 машин. 21-й мусоровоз должен быть оплачен. По-видимому, регоператор снизил периодичность мусора, что привело к образованию свалок на некоторых участках, — пояснил «Новой» начальник пресс-центра администрации Бийска Павел Сидоренко.

По его словам, власти города заключили контракт со сторонней организацией. Уборка проводится за бюджетные деньги, которые администрация потом планирует себе возместить.

Расчистить проблемные площадки обещают за три дня. На данный моменту, по словам Сидоренко, в Бйиске убрали три свалки, «ведется активная» работа на четвертой.

— Мы стараемся их убрать, чтобы не допустить усугубления санитарно-эпидемиологической ситуации и кризисных явлений, которые могли бы потенциально возникнуть из-за перенаполнения мусором, — добавил Сидоренко. — Вы же понимаете, что контейнерные площадки находятся вблизи многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе школ и детских садов.

Бийск. Свалка на Мартьянова. Фото: Инцидент Бийск / «Вконтакте»

Ситуация с неплатежами юридических организаций за вывоз мусора в регионах ухудшилась, признал в начале месяца Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию мусорной реформы. Если уровень неплатежей со стороны населения составляет 20-35%, то юрлиц — 65-70%.

По его словам, «бизнес не испытывает стойкого желания» заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами: население платит за вывоз мусора, но непонятно, куда некоторые компании его отправляют. В качестве решения проблемы Буцаев предложил ужесточить ответственность регоператоров.

Неплатежи образовались из-за того, что регоператоры «взвалили на себя слишком большую ношу», считает гендиректор некоммерческого партнерства «Центр экологических инициатив» Владимир Кузнецов. «Региональные операторы, как правило, были созданы наспех как аффилированные компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей и чуть больше. Они работают в каких-то смежных сферах, то есть, там нет профессионалов», — говорит эксперт.

Главную причину образования долгов Кузнецов видит в отсутствии связующего звена между населением и бизнесом с одной стороны и регоператором с другой. «Региональный оператор — это обычно транспортные предприятия. Они не умеют работать с заказчиком, не могут организовать раздельный сбор отходов, они не могут организовать работу контейнерной площадки и так далее и так далее. С этого все начинается, и дальше появляется хвост проблем», — считает общественник.

В международной организации Greenpeace тоже подтверждают, что конфликт с регоператором в Бийске скорее управленческий, нежели экологический. Однако подчеркивают, что перед всеми игроками сейчас стоит глобальная цель — снижать объемы образования отходов, а не думать, что с ними делать потом.

— Объемы мусора, которые сейчас образуются хоть в Бийске, хоть в Москве могут значительно снизиться, — рассказала медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Ирина Скипор. — Например, если перестать производить такие товары и упаковку, которые нужны один раз или которые состоят из нескольких материалов и их невозможно переработать.