«Остановить процесс до расследования пыток»

Максим Иванкин, Дмитрий Пчелинцев и Арман Сагынбаев пошли на крайнюю меру, объявив голодовку, — другого способа положить конец игнорированию заявлений о недопустимых методах предварительного следствия у них нет.

В рамках двух уголовных дел, возбужденных в Пензе и Санкт-Петербурге, заявили об истязаниях и потребовали уголовного преследования сотрудников ФСБ Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, а также привлекавшийся свидетелем Илья Капустин (получил политическое убежище в Финляндии). Во всех случаях по итогам формальных проверок в возбуждении уголовных дел было отказано.

Другие подсудимые во время процесса говорили о разных формах давления: Андрею Чернову угрожали, что посадят и его брата-близнеца, если не даст признательных показаний, Василия Куксова избивали при задержании и первом опросе. Максим Иванкин рассказал, что оперативник Шепелев, который «любит крутить в руках разные острые предметы — шило, канцелярский нож — и тыкать ими тебе в лицо», заставлял заучивать выбитые признательные показания других фигурантов и намекал, что в случае несговорчивости с ним поработают по той же схеме. Практически все указывали на пыточные условия содержания.

Защита пензенских фигурантов заручилась заключением аттестованного судмедэксперта, согласно которому факт применения электротока может быть установлен даже более двух лет спустя. Обвиняемые настаивали на проведении такой экспертизы, но и в этом было отказано.

— Учитывая, что мне грозит от 15 лет до пожизненного и что основным доказательством моей вины являются признательные показания, думаю, что расследование пыток — это важная часть дела,

— заявил Илья Шакурский 6 ноября и попросил приостановить процесс до проведения новой беспристрастной проверки фактов насилия в ходе следствия. Но председательствующий Юрий Клубков счел «неуместным» рассматривать в заседании вопрос правомерности действий сотрудников ФСБ.

Тогда же защита подала ходатайство об исключении из материалов дела недопустимых доказательств — таких как полученные с нарушениями, без судебного решения, аудиозаписи разговоров Шакурского с «секретным свидетелем Кабановым» (известен в Пензе как неонацист Добровольский), в которых независимый эксперт Герман Зубов выявил возможные признаки монтажа.

Также адвокаты указали на нарушения процедуры опознания подсудимых по фото, в том числе — проведенной до возбуждения уголовного дела и дважды в отношении одного и того же лица.

К недопустимым доказательствам защита относит и электронные документы с изъятых у Ильи Шакурского и Армана Сагынбаева носителей. Независимый эксперт Игорь Михайлов показал в суде, что часть из них была создана, когда обвиняемые уже находились под стражей. А отдельные файлы создавались и редактировались на компьютере пользователя с никнеймом shepelev (оперативника Шепелева подсудимые обвиняли в пытках и иных видах давления).

Но суд не увидел «грубых нарушений» и 11 ноября признал доводы защитников несостоятельными, а собранные доказательства вины — допустимыми. Обжаловать это решение будет возможно только вместе с окончательным вердиктом по делу «Сети».

В тот же день Арман Сагынбаев объявил в зале суда о начале голодовки, требуя полноценной проверки по заявлениям о пытках: с опросом свидетелей, исследованием записей камер видеонаблюдения и проведением медэкспертизы пострадавших. Следом за ним выступили Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин, также потребовавшие приостановить рассмотрение дела по существу до расследования пыток. Суд принял решение истребовать все материалы проверок по заявлениям о недозволенных методах следствия.

Напомним, что 30 октября голодовку объявил фигурант петербургского дела «Сети» Виктор Филинков — в знак солидарности со всеми политзаключенными, личных требований он не выдвигал. На седьмой день голодовки Филинков был госпитализирован в тюремную больницу им. Гааза в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на гепатит, где вынужден был голодовку прекратить. От Виктора пришли первые письма, в которых он сообщает, что чувствует себя нормально. Его обследуют впервые с момента заключения под стражу почти два года назад. До сих пор, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Филинкову не предоставлялось адекватной медицинской помощи. Как заявляли ему медработники системы ФСИН, «тебя проще в топку, чем лечить» и «твоя жизнь стоит 5000 рублей — такой премии меня лишат, если ты умрешь».

* Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в РФ.