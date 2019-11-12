В Евросоюз пока не пускают

Западные Балканы охвачены чувством неопределенности. Последний, октябрьский саммит Евросоюза «старого созыва» отложил начало переговоров о принятии в свой состав Албании и Северной Македонии до будущей весны. А по мнению многих посвящённых — и вовсе на неопределённое время. Взамен за негласную отмену перспектив полного членства западнобалканским претендентам может быть предложена модель привилегированного партнёрства в виде особого доступа к рынкам европейских стран и других выгод, сообщают балканские СМИ со ссылкой на источники в Париже. И тут же вспоминают: нечто подобное Германия предлагала десять лет назад Турции, но и тогда это было расценено как элегантный способ отказать ей в приёме.

Особенный удар по самолюбию испытала Северная Македония, которая, подав заявку на вступление ещё в 2004 году, выполнила все предварительные условия. Её президент Стево Пендаровски не без нотки истеричности заявил, что в таком случае использование нового названия страны, к которому было добавлено определение «Северная» ради урегулирования топонимического спора с Грецией, будет «поставлено на паузу». Она продлится до начала переговоров о членстве в ЕС. Македонский премьер Зоран Заев добавил, что страна не примет «других альтернатив, пактов, партнерств, экономических проектов», кроме полного членства.

Искать главного виновника радикального поворота в отношениях ЕС с балканскими кандидатами не надо: началу переговоров с Северной Македонией воспрепятствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, и он был единственным, кто занял такую позицию. (Претензии к Албании с ним разделили ещё две страны — Дания и Нидерланды.) Почему? Франция полагает, что увеличение членов европейской семьи замедлит интеграцию внутри союза, без чего невозможен дальнейший экономический рост. Кроме этого, Макрон считает, что прежде чем принимать новых членов, союз должен изменить порядок этой процедуры, а сами переговоры о вступлении должны быть рассчитаны не менее чем на десять лет.

Не счесть комментариев в европейской прессе, смысл которых сводится к одному:

позиция Макрона сильно подрывает авторитет Евросоюза на Балканах и доверие к нему, лишает ЕС рычагов влияния и толкает страны региона в руки России, Турции и Китая.

«Историческая ошибка», «членовредительство», «политический вандализм», «европейский Трамп» — выстраивается такой смысловой ряд.

Аргументы французской стороны, как ни посмотри, не выдерживают проверки здравым смыслом: переговоры с кандидатами и сейчас можно вести сколь угодно долго. Многим уже стало ясно, что барьер на пути расширения ЕС — часть масштабной игры Макрона по перехвату лидерства в Европе из слабеющих рук Меркель; на фоне Брексита он вообще может рассчитывать на бесконкурентно главную роль.

Замок на воротах Евросоюза, действительно, может иметь гораздо более распространённые, чем только в экономике, последствия. Зоран Заев заявил в интервью «Файнэншл таймс», что, лишенная перспектив, Северная Македония может вернуться в своё «тёмное прошлое». В 2001 году, напомнил он, страна находилась на грани гражданской войны. Премьер-министр Албании Эди Рама в беседе с той же газетой сказал о «тяжелом психологическом шоке» для своей страны, которая попала в категорию «сопутствующих потерь» ЕС — надо понимать, от неразберихи в рядах самого Евросоюза. Геополитический магнит, которым является членство в ЕС, пишет Western Balkans Stability Monitor, помогал балканским странам придерживаться западного, демократического, рыночного пути развития, неотъемлемой частью чего является уважение прав человека, приверженность либеральным ценностям и соблюдение законности. Этой позитивной траектории их лишают, и они могут скатиться назад, к ещё худшим нарушениям демократии, заигрывая с посторонними игроками, которые стремятся закрепиться в Европе.

Но жизнь продолжается, и вскоре после того, как надежды балканских фронтменов на приём в ЕС отодвинулись до следующей весны или дальше, в Белграде объявили о подготовленном с учётом такого развития событий «плане B». Он якобы был разработан по инициативе президента Вучича (сама Сербия подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году). Со ссылкой на дипломатический источник газета «Курир» сообщила,

что речь идёт о создании регионального экономического союза, который станет взаимодействовать с ЕС до тех пор, пока каждая страна-кандидат не обретёт в нём полное членство.

Данную идею поддержал президент Черногории Мило Джуканович.

Впрочем, пробный шар был запущен ещё раньше. 10 октября руководители Сербии, Албании и Северной Македонии подписали в сербском городе Нови Сад соглашение о региональном экономическом сотрудничестве, которое предусматривает свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов.

Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев заранее окрестили новый договор «мини-Шенгеном». Этот намёк как раз и должен был означать, что страны-участницы, не дожидаясь приёма в Евросоюз, будут развивать схожую модель самостоятельно. Согласно документу, не позднее 2021 года должны исчезнуть границы между странами балканского Шенгена. Помимо создания единого рынка труда в результате свободного передвижения рабочей силы очерчиваются меры по противодействию транснациональной преступности и борьбе со стихийными бедствиями. После присоединения к малому балканскому «Шенгену» других стран полуострова должна возникнуть региональная экономическая зона, создание которой было запланировано ещё в 2017 году на саммите Западных Балкан в Триесте.

Новисадская декларация приглашает присоединиться к соглашению в первую очередь остальные страны «западнобалканской шестёрки», то есть Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также частично признанное Косово. Таким образом, соглашение может связать непримиримых антагонистов относительно того, что касается признания Косово — Сербию и Албанию. Но проект уже подвергся критике с самой ожидаемой стороны: ага, Вучич хочет создать новую Югославию, но это у него не пройдёт. Демоны прошлого тут как тут…

За Балканы хочет заступиться Америка, и в частности специальный посланник госдепартамента США на Западных Балканах Мэтью Палмер. Он бывает здесь часто — его затемнённые очки и трехдневную щетину на лице то и дело видишь на первых полосах местных газет. Встретившись с президентом Вучичем в начале нынешней недели, Палмер сказал, что дальнейшее откладывание переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС было бы исторической ошибкой и плохим сигналом для всего региона. США поддерживают европейскую перспективу Западных Балкан, отметил посланник, и сделают всё, что в их силах, чтобы переубедить Евросоюз до его саммита в Загребе в мае 2020 года.

Как бы в противовес, черногорский портал Analitika опубликовал выдержки из доклада Российского совета по международным делам «Россия на Балканах». В нем ставятся следующие цели:

создание и поддержка конструктивных политических сил в Сербии, Словении, Хорватии, Албании и других странах региона, ориентированных на проекты Москвы; расширение медийного присутствия на Балканах.

В докладе предлагается конвертировать экономическое присутствие России в расширение образовательного, экономического и культурного сотрудничества, а также развивать конструктивные подходы в религиозной сфере с учётом тенденций к расколу восточнохристианских церквей.