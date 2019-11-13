Героическая оборона Мосгордумы

Сборник комиксов, вышедших в рамках проекта «Новой газеты» «Кафка-кодекс». Издательство «КомФедерация», 2019

«Кафка-Zаговор»: новый сезон

Леонид Никитинский обозреватель «Новой»

Дорогие читатели! Проект «Кафка-кодекс», в рамках которого на сайте «Новой» регулярно появлялись комиксы по мотивам самых абсурдных (реальных) судебных решений, завершился изданием книжки, в которую все наши 20 историй были собраны санкт-петербургским издательством «КомФедерация» (спрашивайте «Кафка-кодекс» в книжных магазинах). Это вдохновило команду проекта на продолжение, но...

С прошлого мая, когда вышел последний судебный комикс, обстановка угрожающе изменилась. Отечество в опасности! Неоперившаяся молодежь, подстрекаемая Госдепом и западными фондами, тут и там замышляет массовые беспорядки, грозящие перерасти в «майдан»: в столице рвались к власти незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, несанкционированные митинги вытоптали цветы возле администрации президента, в Ингушетии избили росгвардейцев, в Санкт-Петербурге и Перми ужасная «Сеть» разливает «коктейли Молотова», жители Архангельской области создали в Шиесе коммуну с целью завалить отходами Москву, журналистка Светлана Прокопьева из Пскова пропагандирует терроризм, подверженные контактам с Западом физики и химики продают иностранным разведкам военные секреты, страшные «Новое величие» и сайт в Ростове создают тайные общества с целью свержения законной власти — всех угроз не перечесть.

Поэтому мы тоже больше не шутим.

Да здравствует российский суд, всегда готовый упрятать подрывателей за решетку!

Да здравствуют Росгвардия, СК РФ, полиция и ОМОН, а также эксперты-языковеды, грудью готовые защитить отечество от экстремизма!

Новая серия комиксов — «Кафка-Zаговор» — будет посвящена борьбе Сил Света против суперзлодейских агентов и их зарубежных кукловодов (в первом выпуске — на выборах в Мосгордуму). Смех спасет мир!

Комикс: Алексей Иорш — специально для «Новой газеты»

«Наши выборы правильнее называть „электоральной процедурой“»

Дмитрий Орешкин политолог

— Жить стало лучше, жить стало веселее (был такой слоган у Сталина в 1935 году накануне Большого террора). И выборы — часть веселого праздника жизни, который нас вдохновляет на трудовые подвиги. Вы что, всерьез решили, что это механизм реального народовластия и форма отчета верхов перед низами?

Вам же на доступном «клоачном» языке (с изящным оттенком вертухайской фени) с самого начала объяснили: нечего сопли жевать, мочить в сортире, и всё!

А насчет всякой там демократии — пусть жену свою учат щи варить.

Начальство шутит с народом не только вербально. Гораздо больше ему нравятся деловые шутки в сфере эффективного менеджмента. Вы собрали в Москве тысячи наблюдателей и пресекли ночное переписывание протоколов? Отлично, зачет. А мы в ответ внедрим новую форму общенационального веселья со снятием неправильных кандидатов из-за подписей. Или запредельные штрафы вкупе с присвоением почетного звания иностранных агентов и выборочными посадками. Это же игра такая — не забывайте!

Это у них за бугром выборы — способ формирования власти. А у нас, во-первых,

не то чтобы выборы, а нечто издалека похожее, что правильнее было бы назвать «электоральной процедурой». По аналогии с водными процедурами и утренней гимнастикой.

Полезно ведь, правда?! А во-вторых — не способ формирования, а механизм иронической коммуникации с населением... Но ведь и население может ответить хорошей шуткой, поэтому выборы, на мой взгляд, ни в коем случае не надо игнорировать.

Когда совсем припрет — придем и проголосуем. Либо по схеме «умного голосования», либо менее сознательные граждане хотя бы бюллетени испортят. Это и будет серьезный сигнал через систему коммуникации… А пока, раз не приходят и не портят — значит можно и дальше шутки шутить про экономический рост, тихую финансовую гавань и суверенный интернет.

Авторы: Леонид Никитинский, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Вера Челищева, Евгения Сосина и Никита Гирин