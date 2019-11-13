«Имел право назначить препараты»

Полиция города Новая Ляля в Свердловской области закрыла уголовное дело о распространении наркотиков и сильнодействующих веществ в отношении единственного врача-гинеколога местной больницы Олега Баскакова. Ему грозило до восьми лет лишения свободы за назначенные тяжелобольной пациентке трамадола и сибазона.

Следователь Роман Гаев в постановлении о прекращении дела указал: «Из собранных доказательств установлено, что Баскаков как врач акушер-гинеколог имел право назначать указанные препараты пациентам. При передаче препаратов он действовал в рамках своей должностной инструкции в интересах оказания медицинской помощи».

— Дело закрыто за отсутствием состава преступления. На осознание того, что врачи дают пациентам препараты, чтобы облегчить их страдания, ушло восемь месяцев, — констатировал адвокат Баскакова Георгий Краснов.

Сам Олег Баскаков в разговоре с корреспондентом «Новой» сообщил, что официальных извинений за уголовное преследование ему пока принесено не было. До конца года он намерен проработать в Новолялинской больнице, а после этого, возможно, уедет из города.

Дело в отношении гинеколога было возбуждено в марте этого года после заявления старшей медсестры хирургического отделения Новолялинской больницы Татьяны Смердовой. Та сообщила в полицию, что Баскаков через свою медсестру попытался передать пожилой пациентке сильнодействующие лекарства (трамадол и сибазон). Препараты, указывала Смердова, Баскаков взял не из больничного сейфа, а из собственных запасов, что запрещено должностной инструкцией.

Баскаков на следствии заявил, что взял лекарства из своего кармана, потому что в тот день было уже поздно и он просто не успевал получить все необходимые согласования. Сами препараты, по словам врача, остались у него после смерти матери. Пациентке трамадол и сибазон были просто необходимы, утверждал Баскаков: без сильного обезболивающего и успокоительного она не могла уснуть.