Реальная сеть

Группа «Арестанты-212» (по номеру статьи УК о «массовых беспорядках») и «ОВД-Инфо» провели в Москве встречу с оппозиционными активистами, которые представляли фигурантов, аналогичных «московскому делу», уголовных дел в регионах. Кроме столиц, были представлены также Урал, Ингушетия и Ростов.

Спор возник лишь о том, были ли уголовные дела о «массовых беспорядках» по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти») и по идущим к ним «гарниром» подчас неожиданным составам преступлений в провинции «репетицией «московского дела», или наоборот и повлияли ли летние события в Москве на суровость наказаний по сходным делам в регионах.

Применение политических (называя их своим именем) репрессий судами, органами ФСБ, СК и центрами «Э» по стране (и не только в представленных на встрече регионах) образует многоуровневую мозаику, которую тем, кто сам в эту картину пока не попал, еще предстоит исследовать, а пока видны лишь самые общие связи и аналогии между ними. Но на фоне понимания сути происходящего гражданами (по данным опросов, о событиях «московского дела» слышала половина респондентов, а 30% «знают о них подробно») постепенно растет и солидарность между родственниками (прежде всего матерями) и знакомыми тех лиц, которые привлекаются к ответственности.

Ян Сидоров и Владислав Мордасов. Фото из соцсетей

Надежда Сидорова — мама Яна Сидорова, приговоренного в Ростове к 6,5 года лишения свободы за пикет в защиту погорельцев как за «покушение на организацию массовых беспорядков», прочла «приветствия» собравшимся от сына и от Владислава Мордасова, также осужденного по этому делу. Текст мама передала «Новой»: