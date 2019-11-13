Реальная сеть
Растет солидарность между родственниками и знакомыми молодых людей, привлекаемых к уголовной ответственности за «политику»
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
Группа «Арестанты-212» (по номеру статьи УК о «массовых беспорядках») и «ОВД-Инфо» провели в Москве встречу с оппозиционными активистами, которые представляли фигурантов, аналогичных «московскому делу», уголовных дел в регионах. Кроме столиц, были представлены также Урал, Ингушетия и Ростов.
Спор возник лишь о том, были ли уголовные дела о «массовых беспорядках» по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти») и по идущим к ним «гарниром» подчас неожиданным составам преступлений в провинции «репетицией «московского дела», или наоборот и повлияли ли летние события в Москве на суровость наказаний по сходным делам в регионах.
Применение политических (называя их своим именем) репрессий судами, органами ФСБ, СК и центрами «Э» по стране (и не только в представленных на встрече регионах) образует многоуровневую мозаику, которую тем, кто сам в эту картину пока не попал, еще предстоит исследовать, а пока видны лишь самые общие связи и аналогии между ними. Но на фоне понимания сути происходящего гражданами (по данным опросов, о событиях «московского дела» слышала половина респондентов, а 30% «знают о них подробно») постепенно растет и солидарность между родственниками (прежде всего матерями) и знакомыми тех лиц, которые привлекаются к ответственности.
Надежда Сидорова — мама Яна Сидорова, приговоренного в Ростове к 6,5 года лишения свободы за пикет в защиту погорельцев как за «покушение на организацию массовых беспорядков», прочла «приветствия» собравшимся от сына и от Владислава Мордасова, также осужденного по этому делу. Текст мама передала «Новой»:
Ян Сидоров
«Хочу прежде всего поблагодарить всех, кто поддерживал и продолжает поддерживать всех политзаключенных в России. Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы, неравнодушные люди, — золото общества и человечества. Несмотря на изоляцию, я очень внимательно следил за летними протестами в Москве и их последствиями. Я считаю, что эти события показали: мы живы, живо наше гражданское общество. Мы все еще можем отличить несправедливость от справедливости и — самое главное — готовы бороться с несправедливостью.
Нет ничего более необходимого нашей стране, чем неравнодушие. Прошу вас: не оставайтесь равнодушными к проблемам окружающих вас людей. Уверен, что именно это изменит нашу страну к лучшему. Закончить хочется строками из одной очень хорошей песни: «Гори, но не сжигай, гори, чтобы светить».
Владислав Мордасов
«Выражаю всем огромную благодарность и желаю добиться справедливости в отношении каждого политзаключенного. Быть политзаключенным непросто, но гораздо тяжелее — быть близким человеком политзаключенного.
Наше дело — это сидеть и ждать. А наши близкие делают за нас всю самую сложную работу, содержат нас и добиваются для нас справедливости. Матери делают для этого больше, чем кто-либо другой».
Колебания Следственного комитета РФ, который возбудил дело по ст. 212 УК РФ о «массовых беспорядках» еще в конце июля, но пока процессуально не развивает его как самостоятельное, а ограничивается менее тяжкими статьями (чаще всего это ст. 318 УК), видимо, объясняются неуверенностью в администрации президента. Такое дело образует целостный и длинный «нарратив», позволяющий оппозиции объединиться вокруг него без различия оттенков, что уже и происходит.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.