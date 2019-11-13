«Десять лет — и дом треснет»

Весной 2018 года житель дома № 14 по Стремянной улице в Петербурге Евгений Иванов с удивлением обнаружил в интернете объявление о сдаче в аренду одного из подвальных помещений по тому же адресу. «Можно шуметь, двор практически не жилой, — говорилось в тексте объявления. — Сдается под любые цели. Площадь 56 кв. м, но можно увеличить еще примерно до 60 квадратов, если раскопать соседние комнаты».

Бывший доходный дом В. А. Наумовой, о котором идет речь, был построен в 1837 году по проекту архитектора Александра Пеля в стиле классицизм. О том, что подвал старинного здания можно раскопать еще на четыре квадрата, его нынешние обитатели узнали впервые. Информации о согласовании подобных работ с профильными ведомствами тоже не нашлось. Известно было, что в еще 2012 году подвальное помещение «2-Н» было реализовано через Фонд имущества Санкт-Петербурга и перешло в частную собственность.

В 2018 году у подвала появился новый владелец — 24-летний предприниматель Марк Артемичев. Спустя некоторое время во дворе дома начали скапливаться мешки с грунтом. Заглянув в подвал, жильцы обнаружили, что собственник ведет работы по углублению пола, в результате чего в подвале скопилась вода.

Мешки с грунтом в подвале на Стремянной, 14. Фото: Евгений Иванов

Обитателям дома было от чего волноваться: в 2002 году при попытке реконструкции обрушился дом прямо напротив — на Стремянной улице, 15.

После того как жители забили тревогу, осматривать подвал приезжали представители администрации Центрального района, коммунальщики и прокуратура. В ответ на десяток обращений во всевозможные инстанции чиновники подтверждали, что работы по углублению ведутся незаконно, сообщали о «принятии мер» и о том, что указанный адрес «находится на контроле». К концу 2018 года действительно наступило временное затишье. Но уже этой осенью работы возобновились вновь.

«Недавно мы с ужасом обнаружили, что в подвале снова копают, увидели потоп, выкорчеванные из фундамента старинные кирпичи, трещину, которая идет через весь свод», — рассказывает жительница дома Нина Фрейман.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

По просьбе обитателей Стремянной, 14, «Новая» отправила запрос в администрацию Центрального района. В ведомстве подтвердили, что подвальное помещение находится в частной собственности, но наши опасения разделять не стали: «В ходе обследования установлено, что планировка помещения соответствует поэтажному плану ГУП ГУИОН ПИБ Центрального района, несущие конструкции помещения не затронуты, выемки грунта под несущими стенами не обнаружено, в части помещения выполнено углубление (дренажный колодец)», — говорилось в ответе администрации.

Вода в подвале — не очень хорошо

Ситуация сложилась противоречивая. 8 ноября с подачи депутата ЗакСа Бориса Вишневского во дворе дома удалось организовать выездное совещание представителей администрации Центрального района и коммунальщиков. В присутствии журналистов участники совещания спустились в залитый водой подвал, где констатировали, что беспокоятся жители дома не зря.

«Эта вода в подвале — это не очень хорошо, — выступил перед журналистами замглавы администрации Центрального района Петербурга Михаил Долгополый. — Пройдет десять лет — и дом треснет. Сначала штукатурка, потом кладка. Это не будет быстро, но это будет».

Замглавы Центрального района Петербурга Михаил Долгополый (справа) на выездном совещании. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

В разговоре с «Новой» Долгополый развил свою мысль:

— Мы знаем, что в подвале действительно шли работы по углублению. По Градостроительному кодексу изменение высотности — это реконструкция помещения. Для чего обязательно требуется проект и согласование этого проекта. Ничего такого здесь нет.

— Почему же в ответ на обращение «Новой» в администрации заявили, что причин для беспокойства нет?

— Мы проверяли, у нас нет согласований по реконструкции этого подвала. Откуда у вас информация, что все согласовано?

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Просто не знал

Сам владелец подвала Марк Артемичев в выездном совещании не участвовал, сославшись на то, что находится за границей. Из открытых источников известно, что молодой человек родился в Ноябрьске и с детства считался одаренным ребенком. Как школьник ездил волонтером на Олимпиаду в Сочи, затем учился в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, выиграл конкурс докладов для поступления в магистратуру ИТМО. С молодых лет Артемичев ведет активную предпринимательскую деятельность: в Петербурге ему принадлежит сеть кальянных, квеструм, онлайн-магазины, агентство недвижимости «Ренессанс Эстейт» и многое другое.

Изучение бизнес-активности Марка Артемичева создает впечатление, что молодой человек обладает какой-то особенной индульгенцией. На сайтах агентств недвижимости пользователи периодически выступают в адрес его компаний с обвинениями в самозахвате нежилых помещений, обмане сотрудников и клиентов. При этом на поведение нарушителя власти реагируют на удивление мягко:

«Вдруг человек не знал, [что нарушает закон], допускаем. Действовал добросовестно, просто не знал»,

— подвел итоги выездного совещания на Стремянной замглавы Центрального района Михаил Долгополый и пообещал направить Артемичеву уведомление, а при необходимости обратиться в суд.

К слову, это уже не первая попытка решить вопрос в судебном порядке. Еще год назад администрация Центрального района дала поручение ЖКС-2 подать на владельца подвала Марка Артемичева в суд. Позже (судя по ответам на запросы депутата) поручение было направлено повторно.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Администрация — учредитель Жилкомсервиса, — комментирует происходящее Борис Вишневский. — Как она не может заставить его обратиться в суд? Единственная гипотеза, которая приходит на ум: значит, не сильно-то и хотят».

«Мы живем в постоянном страхе, что наш дом разрушится, — признается владелица квартиры неблагополучного дома Нина Фрейман. — Он выстоял в войну, пережил блокаду, мы не хотим, чтобы дом рухнул из-за самодурства непонятного человека, который решил, что может творить все, что ему вздумается».

Марк Артемичев, предприниматель

— Вам лучше уточнить подробности у компетентных специалистов из ЖКС, которые в отличие от жильцов адекватно понимают, что я улучшаю данное помещение. Мы не выполняем никаких работ, которые нуждаются в согласовании, только косметика и стяжка. У меня нет необходимости там копать, углубляться ниже отметки фундамента, так как мне хватает той высоты потолков.

Предыдущим собственником помещения, возможно, были выполнены работы по несогласованному углублению, об этом мне рассказали жильцы, и я сам убедился, когда обнаружил, что вместо стяжки там накидан строительный мусор в мешках, деревянные не несущие балки и битый кирпич.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Среди жильцов этого дома есть асоциальные маргиналы, которые в пьяном угаре набрасываются на моих сотрудников, особенно когда сбиваются в стадо, хотя по отдельности вполне милые люди. Даже сотрудники полиции уже не приезжают на данный адрес, потому что вызовы поступают от неадекватных соседей.

Убедительная просьба правильно выбирать технические термины, чтобы за употребление «реконструкция» не получить от меня иск за клевету. У меня есть инженерное образование, и вам советую немного ознакомиться с такими «мелочами».