Падение анти-олигархического правительства в Молдове

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Во вторник, 12 ноября, парламент Молдовы собрался на пленарное заседание, чтобы рассмотреть вопрос выражения вотума недоверия правительству под руководством Майи Санду. В этот же день правительство было отправлено в отставку.

Ранее в июле 2019 года Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM подписали соглашение о сотрудничестве. Одной из задач коалиции называли противодействие монополии Демократической партии и, в частности, ее экс-лидера Влада Плахотнюка. Однако, теперь за вотум недоверия, выдвинутый социалистами, проголосовали как социалисты, так и демократы.

Еще при создании коалиции, российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что досрочные выборы в парламент Молдовы неизбежны»:

«Союз должен быть, прежде всего, с избирателями. Исходя из текущего момента, союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы заключить, хотя бы временное коалиционное соглашение для того, чтобы провести честные, понятные, прозрачные выборы в парламенте», — сказал Козак.

12 ноября премьер-министр Румынии Лудовик Орбан заявил, что «любые действия против правительства Санду поднимают серьезные вопросы по поводу европейского пути Молдовы».

Сама Майя Санду до начала процедуры голосования заявила:

«Вы испугались — правительство остановило коррупционные схемы, откуда Вы брали деньги.

Плахотнюка надо было остановить, и мы это сделали. Мы создали коалицию, чтобы спасти людей от диктатуры». После голосования за отставку правительства, Санду заявила, что «теперь, видимо, стоит ожидать появления второго Плахотнюка».

Спустя час после голосования за вотум недоверия против правительства Санду, президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с речью, обвинив Майю Санду в том, что она намеренно «спровоцировала» развал Правительства, и что если ПСРМ и блок ACUM не смогут договориться, тогда он, в качестве президента, предложит свою кандидатуру на должность премьер-министра: «Предложу премьера далекого от политики», — заявил Додон.

С чего все началось

8 ноября Майя Санду представила на пленарном заседании парламента проект, по которому правительство брало на себя ответственность за внесение поправок в Закон №3/2016 о прокуратуре — они предусматривали возможность для премьер-министра представлять кандидатов в Высший совет прокуроров (ВСоП), который, в свою очередь, изберет одного и предложит президенту страны подписать указ о назначении генерального прокурора.

Партия социалистов выразила недовольство тем, что с нею не посоветовались. После этого секретарь фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Василий Боля заявил вотум недоверия правительству Санду.

Кто может инициировать вотум недоверия

Согласно регламенту парламента Республики Молдова, вотум недоверия деятельности Правительства может инициироваться не менее чем 1/4 от числа избранных членов парламента.

Вотум недоверия деятельности правительства подлежит обсуждению в первый день пленарного заседания недели, следующей за датой представления. Он принимается большинством голосов избранных депутатов. Таким образом, учитывая, что фракция социалистов (которая выдвинула вотум недоверия нынешнему правительству) состоит из 36 депутатов, за него должны проголосовать и другие фракции. Ранее депутат от Демпартии Андриан Канду заявил, что фракция Демократической партии Молдовы (ДПМ) поддержит «любой способ отставки правительства».

В то же время, если вотум недоверия деятельности правительства будет отклонен, депутаты, подписавшие его, не смогут инициировать на том же заседании новый вотум по тем же причинам, а в случае принятия вотума недоверия премьер-министр в течение не более 3 дней подает президенту Республики Молдова прошение об отставке.

Социалисты и демократы вместе против Правительства

За вотум недоверия, выдвинутый социалистами правительству Санду, проголосовали социалисты и демократы. В общей сложности в голосовании приняли участие 63 депутата.

За проголосовали 34 депутата из ПСРМ и 29 депутатов из ДПМ. Депутаты Партии Шор воздержались от голосования.

Что присходит сейчас

Согласно Конституции Республики Молдова, правительство, в случае выражения вотума недоверия парламентом, выполняет только функции госуправления до тех пор, пока члены нового правительства не принесут присягу.

В период его отставки правительство ограничено только в своем праве обеспечивать осуществление внешней политики и законодательных инициатив в областях, связанных с разработкой и утверждением новых программ деятельности.

Что дальше

После консультаций с парламентскими фракциями президент Республики Молдова выдвинет кандидата на должность премьер-министра, который в течение 15 дней после назначения запросит вотум доверия парламента. Если эта инициатива будет поддержана большинством депутатов, правительство принесет присягу перед президентом страны и вступит в должность.

Однако, если в течение трех месяцев правительство не будет сформировано,

президент после консультаций с парламентскими фракциями может распустить парламент и объявить досрочные выборы в законодательный орган.

Напомним, 7 июня 2019 года, Конституционный суд, контролируемый представителями ДПМ, заявил, что, согласно закону, трехмесячный срок для формирования правительства истек 7 июня, поэтому любые действия парламента являются незаконными.

Тем не менее, в субботу, 8 июня, коалиция, сформированная ПСРМ и Блоком «ACUM», проголосовала за Зинаиду Гречаную на должность спикера. Позже, после консультации с парламентскими фракциями Игорь Додон назначил Майю Санду в качестве кандидата на должность премьер-министра.

Через некоторое время, по обращению демократов, Конституционный суд признал незаконной деятельность парламента, равно как и избрание нового правительства и спикера. Позже, снова по обращению депутатов-демократов, Конституционный суд отстранил от должности Игоря Додона, а временно исполняющий обязанности президента Павел Филип распустил парламент и заявил, что 6 сентября пройдут досрочные парламентские выборы.

Автор: Ольга Булат

Оригинал на Ziarul de Gardă

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