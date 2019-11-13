Опасные связи
В Серпуховском районе продолжается отъем имущества у всех лиц, когда-либо имевших дело с Александром Шестуном
Фото: РИА Новости
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
8 ноября, под вечер пятницы, что тоже не совсем обычно, Генеральная прокуратура сообщила об обнаружении у бывшего главы Серпуховского района Шестуна преступно нажитого имущества еще на миллиард рублей. Как и в прошлый раз, это некоторое преувеличение: ранее Генпрокуратура сообщала об изъятии его имущества на 10 млрд рублей, но даже формально в поданном и удовлетворенном иске фигурировало имущество на 2,6 млрд (по приблизительной оценке, не учитывающей время его приобретения).
В тот же день мы связались с женой Шестуна Юлией и его другом Борисом Криводубским, который обвиняется вместе с ним по одному из двух возбужденных дел и сейчас находится вне досягаемости российских «правоохранительных органов». Оба сообщили, что о новом иске узнали из сообщения «Интерфакса»: «Нам бы самим почитать».
Некоторые догадки, впрочем, у Криводубского есть. Какое-то время назад с ним связался один его давний и дальний знакомый, с которым примерно в 2003 году, до избрания Шестуна главой района, они учредили ООО, владеющее автомобильной мойкой. Впоследствии Криводубский из этого бизнеса вышел, а в октябре нынешнего года его бывший партнер решил сдать часть мойки в аренду. Но в регистрационной палате заверить необходимые документы ему отказали, сообщив, что на мойку наложен обеспечительный арест.
Подробности и причины ареста мойки, а также то, какое и чье еще имущество могло попасть под арест, собственнику сообщить отказались.
Попытки адвокатов ООО получить ответ на эти вопросы тоже ни к чему не привели: чиновники и нотариусы, напуганные вызовами в СК, категорически отказались выполнять свою работу.
Тем не менее юристам удалось получить список из 27 объектов и земельных участков, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, о доброй половине из которых, по его словам, Криводубский никогда ничего не слышал. Прокуратура говорит между тем о «800 объектах», среди которых могут находиться как объекты бизнеса, так и участки, купленные и перекупленные разными людьми в разные годы, а также построенные на них дома.
Этим собственникам теперь можно только посочувствовать, как мы соболезнуем тем, кого постигло стихийное бедствие. Рассмотрение прошлого иска (о «10 миллиардах») в Красногорском (не по подсудности) и Московском областном суде показало, что само по себе знакомство или какое-то пересечение с Шестуном (а теперь уже и Криводубским, который никогда не занимал никаких постов в районе) есть «стигма», и доводы добросовестных приобретателей никто слушать не будет.
Параллельно этому отказное определение Конституционного суда, полученное защитой полковника Захарченко по сходному делу о лишении имущества, было интерпретировано в некоторых СМИ как «калька» имущественного «дела Шестуна». Это не совсем точно: заявления родственников Шестуна, а также посторонних ему лиц, лишенных имущества в результате дела о «10 миллиардах», действительно поступили в КС, но они поданы на иных основаниях: прежде всего на том, что под «конфискацию» попали многие объекты, приобретенные до того, как Шестун стал главой района. По этим заявлениям ответа из КС еще нет. К тому же даже в деле Захарченко речь шла только об отказе в рассмотрении жалобы в связи с ее неприемлемостью. Неправильно утверждать, что Конституционный суд уже сформировал свою позицию по этому вопросу.
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