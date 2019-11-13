«Все просто!»

Финансы самопровозглашенных и непризнанных ДНР и ЛНР. Иллюстратор: Илья Кутобой

Жителям Донецка и Луганска не доступны депозиты, кредиты, международные валютные переводы и международные банковские карты. Даже почтовый адрес у них на всех очень «условный» — один абонентский ящик номер 12 в селе Куйбышево Ростовской области РФ, куда идут все письма и бандероли с территории России перед попаданием в самопровозглашенные ЛДНР.

Но финансовая жизнь здесь все-таки есть, ведь есть же деньги — российские рубли. На каждом шагу есть обменные пункты, где эти рубли можно поменять на евро и доллары. Есть даже «Центральный Республиканский банк ДНР», а скоро появится еще один, второй банк — «общество с ограниченной ответственностью» в виде филиала банковского учреждения самопровозглашенной и мало кем кроме России признанной республики Южная Осетия.

Как Донецк и Луганск отворачивались от Украины в пользу финансовой интеграции с Россией — изучал корреспондент «Спектра».

«Обналичники» и «Негробанк»

Полный финансовый контроль в самопровозглашенных республиках был установлен только к весне 2017 года, после введения Киевом транспортной и торговой блокады неподконтрольных Украине территорий. К тому времени украинских банков в самопровозглашенных республиках уже не осталось, но миллионы людей продолжали получать заработные платы, пенсии и социальные выплаты в гривне перечислением на пластиковые карты.

И тогда в Донецке успешно работал финансовый бизнес по обналичке денег с украинских карт. Существовало около 150 тысяч человек, которые продолжали работать на крупных промышленных предприятиях и получать заработную плату на карты, эмитированные украинскими банками, пенсии на карты «Ощадбанка» получали и пенсионеры.

Все время ездить на подконтрольную территорию для снятия денег в банкомате — накладно и хлопотно.

Финансовая контора «обналичников» выглядела как комната со столом и компьютером, под серьезный процент (временами он доходил до 10%) с помощью интернет-банкинга деньги с карт снимали и выдавали на месте — для этого бравым парням нужно было гонять за линию соприкосновения в Украину или через границу в Россию, чтобы получать наличные в банкоматах там — в легальном финансовом пространстве. Минусом схемы была передача полных данных личной карты посредникам, были случаи мошеннических операций — эти конторы точно нигде не лицензировались и не проверялись.

Финансовая контора «обналичников» могла выглядеть так. Иллюстратор: Илья Кутобой.

Сейчас эта услуга гораздо менее востребована — пенсионеры, умудряющиеся сохранять украинские выплаты, все равно должны довольно часто (раз в 59 дней — прим. «Спектра») перемещаться через линию соприкосновения для верификации то в государственном «Ощадбанке», то в электронной базе украинских пограничников.

Не пережил ДНР и знаменитый донецкий «Негробанк», — под давлением военных ушли с улиц темнокожие нелегальные менялы из-под общежития Донецкого национального технического университета на проспекте Богдана Хмельницкого, которые бесперебойно работали там еще с 90-х годов прошлого века. Некоторые темнокожие бывшие студенты открыли официальные пункты обмена — они в центре Донецка на каждом шагу. Теперь их деятельность лицензирует «Центральный Республиканский Банк». Хотя, став официальными, они своих привычек не изменили: один из старых менял рассказал, что по предварительной договоренности старым знакомым он все так же меняет по «договорному курсу».

Центробанк

В апреле 2015 года в ДНР был открыт «Центральный Республиканский банк», к тому времени в самопровозглашенной республике уже появились свои пенсии, рубль уже тоже был введен в приказном порядке по заниженному курсу 1 к 2 (реально тогда за 1 гривну в «обменнике» давали 2,5 рубля). По этому курсу полностью сохранившие свой штат отделения Пенсионного фонда пересчитали все украинские пенсии, по нему определили новые коммунальные тарифы, которые действовали вплоть до лета 2019, и предпринимателей именно по этому курсу заставили пересчитать цены.

К августу 2015 года «Центральный Республиканский банк» объявил о подготовке к выдаче первых 300 тысяч пластиковых карт, на которые стали начислять социальные выплаты, заработные платы и пенсии.

Центральный республиканский банк ДНР возник на обломках местной украинской банковской системы — часть помещений банков были «национализированы», и руководство банка республики никогда не комментировало, какое именно оборудование используется для выпуска карт, а также не обсуждало условий «национализации» сетей банкоматов. Местный банк предоставляет расчетно-кассовые услуги и обслуживает выдачу пенсий и заработных плат бюджетников и работников госпредприятий (ГП).

Для предоставления других банковских услуг необходимо быть участником международной системы расчетов — это, по понятным причинам, государственным банкам ДНР и ЛНР недоступно.

Вход в Центральный республиканский банк самопровозглашенной ДНР, август-сентябрь 2019. Фото Spektr. Press

В конце сентября 2019 года в Донецке было объявлено о скором открытии второго банка — уже из Южной Осетии. «Установить, что до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность, предоставлять банковские услуги на территории ДНР уполномочены исключительно Центральный Республиканский банк ДНР и Филиал 1 коммерческого Банка «Международный Расчетный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) Республики Южная Осетия» — говорится в постановлении, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

Все из России

К шестому году войны стало очевидно, что из-за непризнанного статуса вся финансовая система ДНР замкнута на себя и не может быть интегрирована ни в международную, ни — во избежание санкций — в российскую финансовую систему. Но торговля с Россией осуществляется и бурно развивается: в одной только граничащей с ДНР и ЛНР Ростовской области с 2014 по 2017 год более чем вдвое выросло количество оптовых продовольственных фирм, логистических центров и посреднических компаний, связанных с поставкой продуктов. В 1,6 раз выросло количество транспортных компаний — рост шел в связи с резко возросшим спросом на поставки в самопровозглашенные республики.

«Мы открыли свое предприятие в Ростове-на-Дону и перечисляем деньги на его счет, — рассказал «Спектру» Кирилл, предприниматель из Донецка, — а уже наше предприятие, оформленное в свое время на нашего сотрудника еще с украинским паспортом, но крымской пропиской, получает от нас из Донецка деньги и отгружает нам товар. Наше российское предприятие осуществляет экспорт в Украину и ему к тому же возмещается НДС — все красиво и просто».

«Почему из России все идет в ДНР, а наоборот не очень? — переспрашивает Кирилл. —

Так наш экспорт в Россию обкладывается всеми пошлинами так как будто он украинский, нас же официально нет, а с Украиной Россия ведет торговую войну!

А вот с нашей стороны, со стороны ДНР, никакой Украины нет, и пошлин больших нет, они просто очень низкие».

Экспорт из России. Иллюстратор Илья Кутобой.

«На этих территориях живут миллионы людей, они все получают рубли из России, ну и кто-то умный все выстроил так, чтобы здесь был неплохой такой рынок сбыта товаров из России — это ж логично?! — рассказывает «Спектру» предприниматель Олег, занятый в ДНР в производственном бизнесе. — Это касается всего: мяса крупного рогатого скота для колбасы, сухого молока для молокозаводов, водочные заводы у нас есть и они мощнейшие, но ни одного спиртзавода на этой территории нет — весь спирт для нашей водки тоже идет из России. У меня приятель пытается свиньями заниматься, небольшую ферму сделал — так стонет, в цены из России на свинину не попадает (цена оказывается неконкурентной — ред.)!

Для них же поставки сюда внешнеэкономическая деятельность с возвратом за «экспорт в Украину» НДС, это очень выгодно — предприниматель в Ростове отправляет товар нам и осуществляет с налоговой взаимозачет. Посмотри на карту — и с Белоруссией мы не граничим нигде, и с Украиной у нас блокада — все товары белорусские и украинские сюда идут тоже через российскую территорию и российские фирмы. Про лицензирование я ничего не слышал, у нас 100% товара заходит из России, внешнеэкономической деятельностью занимаются все!»

Однако такая международная торговля оказывается по силам не всем. «Мы магазин, продаем промышленные товары, работаем здесь по общей системе налогообложения — у нас есть счет в «Центральном республиканском банке», — рассказывает Виктор, хозяин крупного магазина в одном из небольших нестоличных городов ДНР. — Так и все вокруг нас так же работают. Это то же самое, как в Польше или Украине: берут наличные, выписывают бумажные чеки, платят единый налог — ничего нового. Это только так называемые госпредприятия ДНР работают по безналу. А для нас все по-старинке: тупо скопировали украинскую систему — только умножили на два налоги и цены, переводя в рубли».

Налогообложение в ДНР очень простое: НДС нет, но есть налог с оборота 2% и налог с прибыли в 15%.

«Мы пару раз попробовали закупить товар в России, но это сложно для нас — нужно счет открывать в Южной Осетии, которая признала нас, а их признала Россия, вся процедура пару месяцев для нас занимает, надо получать лицензию на внешнеэкономическую деятельность, — поясняет Виктор. — От заказа товара до доставки к нам все заняло бы месяца три, мы не стали связываться и берем все на местных (донецких — ред.) базах, которые на этом специализируются, нормально приспособились, и их таких оптовых фирм немного — я знаю 5−6 и их тут точно не больше десятка. Вроде так и проще, но весь ассортимент у нас и всех конкурентов из-за этого практически одинаковый — ну, у всех!»

Для торговли с ЛДНР используется схема создания НКО (Небанковских кредитных организаций), в которых могли открывать счета как предприятия с территории ДНР, так и предприятия из России. Со временем движение НКО вылилось в создание в Москве большого Центра международных расчетов (ЦМР) в статусе «общества с ограниченной ответственностью».

Можно работать с НКО, но с территории «стратегического партнера» ЛДНР — признанной РФ республики Южная Осетия, регистрируя ее предприятия в России. Можно работать через банк Южной Осетии.

Уход от санкций

Схемы ухода от санкций постоянно видоизменяются и усовершенствуются. Поначалу все предприятия в Донецке как украинские юридические лица становились на учет в Единый госреестр ДНР после чего бизнес становился на налоговый учет в России и открывал счет в НКО. Получалось, что предприятия работали с территории Донецка в России как украинские юридические лица, не нарушая международного законодательства.

Украина поставила НКО под санкции, но возник ЦМР и вариант с Южной Осетией. Ее признала Российская Федерация, а Южная Осетия в свою очередь признала ДНР и ЛНР.

При ее посредничестве и идет торговля. Крупнейший держатель промышленности в самопровозглашенных республиках ООО «Внешторгсервис» и вовсе для удобства зарегистрировано в Цхинвале.

Иллюстратор Илья Кутобой

«Я от своего главного бухгалтера все время слышу эти буквы сейчас: НКО и ЦМР — говорит предприниматель Олег. — Самый простой способ такой — ты находишь себе российского контрагента и говоришь ему: «Я хочу у вас покупать, но перечислять деньги не могу, вы не могли бы открыть счет в НКО?». Они открывают, и ты перечисляешь деньги сразу им на счет. С Южной Осетией тоже работает схема простая. Поскольку их признала Россия, то у них работает система корсчетов между банками, а Южная Осетия признала нас и у нас работает система корсчетов между банками, а Южная Осетия грозилась еще и тут открыть филиал своего банка в Донецке. Осетии пофиг, они могут себе это позволить!»

Существуют целые юридические фирмы, осуществляющие сопровождение экспорта в Россию и создания уже «южноосетинских» предприятий с донецкими и луганскими корнями на российской территории даже «без выезда руководителя предприятия в Цхинвал».

Но со временем схемы работы с Россией упрощаются, разговоры об усилении интеграции с РФ в Донецке имеют под собой почву. Речь даже не о том, что теперь в Донецке и Луганске есть десятки тысяч владельцев российского гражданства, имеющих право на открытие бизнеса в России. Системные шаги осуществляются и на месте.

Финансовый мир ДНР развивается своими путями и уже продвигает на рынок свои «решения» против санкций и экономической блокады непризнанных образований, хоть сама внешнеэкономическая деятельность для непризнанных республик с точки зрения международного законодательства, невозможна. Тем не менее, там появляются уже и вполне приличные индивидуальные онлайн-механизмы для решения финансовых вопросов обычных обывателей из самопровозглашенных республик.

От тесных комнат со столиками с компьютерами для «обналички» украинских банковских карт здешние умельцы пришли к сайтам «обменных пунктов», которые уже свободно выводят деньги на карты «Центрального Республиканского Банка ДНР» со всевозможных электронных кошельков многочисленных интернет- сервисов типа Webmoney, Qiwi, Яндекс. Деньги и счетов вполне реальных банков: «Сбербанка России, Альфа-банка и даже государственного украинского «ПриватБанка».

Самопровозглашенные финансы адаптируются, приспосабливаются и выстраиваются в свою уникальную систему.

По материалу Spektr.Press. При поддержке Медиасети.