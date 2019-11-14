Сад недотеп

Марина Токареваобозреватель
Один из непарадных итогов года Театра — катастрофа Новосибирского городского драматического театра (НГДТ), по сути, авторского театра Сергея Афанасьева, одного из самых талантливых режиссеров российской глубинки. На днях он собрал в родном городе пресс-конференцию и сообщил: слагает с себя полномочия. Больше не в силах терпеть ложь и необязательность городских властей. В сложившихся условиях — не может нести ответственность за свое театральное дело.
Но если теперешний поступок Афанасьева — акт отчаяния, то вся его история — позор местных и федеральных культурных властей. Тридцать лет человек, чья сценическая работа упрочивает славу Новосибирска как театрального центра Сибири, создает свой театр, строит репертуар, завоевывает награды и воспитывает учеников — без собственного театрального дома. Афанасьев и его труппа за годы существования вынуждены были приспосабливаться то к Дому актеров, то к Дому культуры Октябрьской революции, то к кинотеатру «Победа», наконец, к подвалу на Вокзальной магистрали, в котором условий для профессиональной работы, по сути, нет.
Последнее время НГДТ ютится в подвале бывшего кинотеатра «Пионер», которое годами обещали «улучшить и приспособить». Долгожданный ремонт должен был состояться в прошлом году, но даже не начался. Последней каплей оказалось намерение арендодателя — владельца компании «Никомед» Александра Большакова, — еще и «уплотнить» театр, забрать помещение на первом этаже. А это значит — отнять гардероб и туалет у зрителей, оставив одну узкую «тропинку» в подвал, где и зрителям и актерам нечем дышать.
Не одно, а три поколения городской власти изматывали театр ложными обещаниями. Афанасьеву годами лгали все. Особо красочно нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посуливший реконструировать «Пионер» с тем, чтобы НГДТ начал работать в обновленном здании к 2018 году. Сегодня, на финише 2019-го «честные» новосибирские власти все еще обещают приступить к реконструкции в следующем, 2020-м году, а завершить ее в 2022-м. Ремонтные работы оцениваются в 450 миллионов рублей.
Но не только изменение сроков финансирования — драматическая проблема театра. Афанасьева много лет содержат «в черном теле», жесткий минимальный бюджет от мэрии уходит на мизерные зарплаты сотрудникам и аренду помещения, при полном отсутствии финансирования постановочной деятельности.
Неужели губернатору Новосибирской области Андрею Травникову не хватает ресурса решить вопрос? Ведь это он только что объяснял с трибуны медиа-форума, что во главе любой стратегии — человек, и надо делать все, чтобы привлекать в регион граждан.
«В этих условиях ответственность за судьбу театра — непосильна»,— справедливо считает Афанасьев.
И хотя с безжалостным арендодателем департамент культуры ведет переговоры (где он раньше был?), а заявление об увольнении художественного руководителя пока не подписано, скандал в Новосибирске — постыдный факт изнанки года Театра. И очередной акт вандализма властей, разрушения с таким трудом созданного театрального дела.
… В «Вишневом саде» Сергея Афанасьева, поставленном с молодыми артистами, есть важнейшая тема — неумение жить, фирменное неумение всех чеховских героев, — естественное проявление этого человеческого типа. «Недотепа» — словцо Фирса характеризует в спектакле всех, от Епиходова до Гаева, целый схваченный первым морозцем сад недотеп…
Но не чеховские обреченные герои, а сытые и глухие новосибирские власти выглядят в этой ситуации недотепами; о Министерстве культуры РФ, гораздом в Год театра лишь на победные реляции, и говорить не приходится.
P.S.
В Новосибирске сейчас подписывают тысячные петиции в поддержку театра, свое слово уже сказал глава СТД Александр Калягин, вмешались гильдия режиссеров России, театральная общественность.
В понедельник пока еще художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев встречается с губернатором края Андреем Травниковым.
«Новая» будет следить за развитием событий.
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