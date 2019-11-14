Хакер с «Планеты карт»

Алексей Бурков (в центре). Фото: Андрей Широков / ТАСС

За хакера, которому минюст США предъявил пять уголовных обвинений в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, российские власти вступились «всерьез и надолго».

На Смоленской площади замминистра иностранных дел Михаил Богданов выразил поверенному в делах Израиля Якову Ливне «разочарование» решением израильских властей выдать Буркова США.

«Такие действия подрывают конструктивные партнерские отношения, которые в последние годы динамично развиваются между Россией и Израилем», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Россия тоже направляла Израилю запрос на экстрадицию Буркова в связи с обвинениями в компьютерных преступлениях, но израильтяне «после всестороннего рассмотрения» выдали хакера Вашингтону.

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент, отмечая, что предприняло этот «решительный демарш» в связи с «развязанной Вашингтоном охотой за гражданами РФ по всему миру». Дипломаты обещали связаться с родственниками Буркова в России, навещать его в следственном изоляторе в штате Вирджиния и вообще «оказывать всестороннюю поддержку».

Обвинения в хакерстве

Еще четыре года назад Алексей Юрьевич Бурков был обвинен федеральным большим жюри в Александрии, штат Вирджиния. Как сообщает американский минюст, во вторник утром рейсом из Израиля в наручниках он прибыл в вашингтонский международный аэропорт Даллес, и в этот же день предстал на заседании суда Восточного округа штата Вирджиния. Следующее заседание по делу USA vs Burkov состоится в пятницу, 15 ноября. Судья Джон Андерсон примет решение, следует ли содержать Буркова за решеткой в ожидании начала суда. «Обвинения выдвинуты очень серьезные», — заявил судья.

На 18 страницах обвинительного заключения утверждается, что в период как минимум с начала 2009-го по август 2013-го Бурков управлял веб-сайтом Cardplanet («Планета карт»), где продавались номера кредитных и дебетовых карт, похищенных с помощью компьютерного взлома. Часть банковских карт, выставленных на продажу, принадлежала гражданам США.

Похищенные данные с более чем 150 тысяч скомпрометированных платежных карт были предположительно проданы на этом сайте, что привело к мошенническим покупкам на сумму более 20 миллионов долларов.

Цена за информацию по одной карте колебалась от 2 долларов 50 центов до 60 долларов в зависимости от типа карточки, страны ее производства, наличия информации об истинном владельце — имени и адреса. Бурков предоставлял своеобразную гарантию качества, предлагая покупателям прямо на сайте проверять номера карт и обещая возврат денег, если окажется, что номера недействующие.

Штаб-квартира одного из крупных американских банков, выпускающего кредитные карточки, фигурирующие в деле Буркова, расположена в городке Маклин, территориально попадающего под юрисдикцию Восточного округа штата Вирджиния. 3 декабря 2013 года Бурков продал на сайте информацию по шести «взломанным» картам спецагенту под прикрытием, говорится в обвинении. Как отмечается в бумагах минюста, Cardplanet принимал платежи через цифровые сервисы Liberty Reserve и WebMoney, не проверяющие идентичность владельцев счетов, а также через обычные системы денежных переводов Western Union и MoneyGram, где злоумышленники используют посредников, так называемых денежных мулов (money mules), чтобы скрыть свои подлинные имена.

Еще один сайт Буркова можно назвать элитным международным клубом хакеров, своеобразным хакерским Интернационалом. Россиянин предположительно управлял веб-сайтом, куда пускали только приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать похищенные товары, такие как персональная информация и хакерское программное обеспечение, а также оказывать криминальные услуги, такие как отмывание денег и кибер-взломы. Попасть на этот сайт новичок мог, только получив рекомендации трех членов клуба. Полагался взнос в пять тысяч долларов в качестве страховки.

Если россиянин будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы. С Буркова американские власти требуют также выплаты 21 миллиона 400 тысяч долларов и передачи интернет-домена Cardplanet.cc.

«Разменная пешка» геополитики

В декабре 2015 года Бурков был задержан по запросу США в аэропорту Бен Гурион во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Это произошло еще до президентских выборов и победы Дональда Трампа. Позже сообщалось, что россиянин предположительно может пролить свет на кибератаки и детали вмешательства российских спецслужб в американские выборы. Однако в интервью израильской газете Haaretz агент американской секретной службы (Secret Service) Эрик Расмуссен заявил, что возглавляемому им расследованию не удалось найти связей Буркова с российской разведкой или членами правительства. Имя россиянина не фигурировало в контексте защиты нацбезопасности США и «вмешательства» в выборы-2016, утверждает агент.

В 2017-м израильский окружной суд постановил выдать Буркова США, однако апелляции затормозили процесс еще на два года, вплоть до решения Верховного суда в минувшее воскресенье.

По сообщениям израильских СМИ, Россия всячески пыталась не допустить экстрадиции Буркова в Америку. Москва предложила обмен заключенными. За Буркова — 26-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Девушка родилась в американском штате Нью-Джерси, в подростковом возрасте переехала в Израиль, отслужила там в армии. Она возвращалась в Израиль из Индии, где занималась йогой, и была задержана в московском аэропорту с 9,6 грамма гашиша в багаже, который не покидал транзитной зоны. Ни в Индии, ни в Израиле хранение такого количества наркотика не считается преступлением. Приговор в семь с половиной лет тюрьмы (статья — не хранение, а контрабанда наркотиков) был назван адвокатами в Москве чрезвычайно суровым.

Есть предположение, что российские власти хотели бы использовать девушку, чтобы добиться освобождения Буркова, пишет «Вашингтон пост».

Наама Иссахар. Facebook.com

Приговор Химкинского городского суда Московской области вызвал в Израиле громкий резонанс. Газета Haaretz процитировала высокопоставленного израильского чиновника, назвавшего Буркова активом первостепенной важности для Москвы.

Как пишет «Уолл-Стрит Джорнэл», в августе семья Иссахар стала получать странные сообщения от человека, который назвался израильским другом Алексея Буркова. Стало ясно, что судьбы двух заключенных как-то связаны. «Россия пыталась вовлечь Израиль в обмен заключенными, чтобы вернуть одного из своих», — пишет американская газета со ссылкой на людей, знакомых с этим делом. Как заявила сестра девушки Лиад Голдберг, проживающая в Лос-Анджелесе, «друг Буркова» прислал им сообщение:

«Когда вы перестанете быть такими наивными — вашу сестру удерживают для того, чтобы обменять на моего друга».

В другом электронном письме мужчина, назвавший себя Константином Бекенштейном, предупредил Яффу Иссахар, что ее дочь будет приговорена к 5–7 годам тюремного заключения и что они должны «объединить усилия, чтобы положить конец кошмару Наамы и Алексея». В электронном письме, с которым ознакомилась «Нью-Йорк Таймс», приятель Буркова сказал, что «адвокаты не помогут». Заметим, так и вышло.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Сочи, о ее помиловании просил президент Израиля Реувен Ривлин. Одновременно канцелярия израильского премьера сообщила, что выдача Буркова США не может обсуждаться, решение принято.

Сначала семья Иссахара пробовала оспорить решение, надеясь, что обмен состоится. Но после распоряжения министра юстиции Амира Оханы об экстрадиции Буркова в США семья отозвала свое прошение, получив обещание израильских чиновников добиваться освобождения Наамы.

Как пишет The Wall Street Journal, в последние годы минюст США возбудил как минимум десяток исков против связанных с Россией киберпреступников, запрашивая их экстрадицию из других стран, обычно европейских. Министерство выиграло большинство дел об экстрадиции, но американские чиновники сетуют, что Москва ведет себя все агрессивнее в попытке приостановить или предотвратить выдачу этих людей США. По словам наблюдателей, знакомых с ходом дела, Россия подала альтернативное прошение о выдаче Буркова Москве.

В недавнем прошлом столь высокую активность российские власти проявляли в защите осужденных в американских судах Марии Бутиной (нарушение закона об «иностранных агентах»), летчика Константина Ярошенко (торговля наркотиками), предпринимателя Виктора Бута (торговля оружием).