Чудо без плана Б

Черышева травмировали, а Дзюбу украли. Не реального Дзюбу, конечно, а алюминиевого, и случилось это еще в конце октября в Подольске. Две подвыпившие девицы оторвали изготовленную силами местных жителей после чемпионата мира — 2018 и установленную на въезде во двор фигуру спортсмена от пьедестала и пытались ее унести — не в скупку, а домой. Бдительные граждане не дали совершиться злодеянию, неудачливых похитительниц задержали, а некоторое время спустя они в связи с заведенным уголовным делом обратились к общественности и к самому Дзюбе с просьбой помочь им «морально и физически».

Артем Дзюба после домашнего поражения «Зенита» в Лиге чемпионов от «Лейпцига» был не в настроении и выразил надежду, что за нанесенный ущерб ценой в 27 тысяч рублей никого не посадят.

Нынче популярнее сборной России по футболу разве что боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Странно, что после футбольного безумия прошлого лета не изваяли ногу Игоря Акинфеева, которой он отбил решающий пенальти от испанцев, или усы главного тренера Станислава Черчесова. Но Артем Дзюба среди футболистов все-таки вне конкуренции по совокупности причин: большой, харизматичный, остроумный, неприкасаемый в качестве основного форварда, капитан национальной сборной, а еще и один из лучших бомбардиров отборочного цикла Евро-2020 с девятью голами. Известный всей стране жест Дзюбы с отдачей чести после каждого забитого мяча, кстати, нашел отражение уже в официально сделанной скульптуре.

Во всем, что творится вокруг футбольной сборной России, есть легкий налет безумия. Ничего подобного не наблюдается по поводу досрочного выхода в финальный раунд Евро других пяти сборных, включая украинскую и польскую, но у России свои заскоки. В этом плане очень вовремя подоспел домашний матч года с первой в мировом рейтинге командой Бельгии, который, с одной стороны, ничего не решает, а с другой — покажет, насколько российский футбол приблизился к первому эшелону.

Семь побед подряд на групповом этапе, которые подняли Россию до высоты 37-го места в рейтинге УЕФА, — достижение серьезное, но местного значения. Оно, несомненно, подкреплено удачным выступлением на домашнем чемпионате мира, но отнюдь не всем базовым состоянием российского футбола. Провал клубной европейской кампании текущего сезона, грозящий тотальным невыходом в еврокубковую весну и уже потерянной шестой позицией в рейтинге УЕФА, говорит сам за себя. Конечно, сборная может блистать на фоне достаточно среднего состояния своего клубного футбола, примеров хватает, но это все-таки не наш случай. Из основы сборной у нас за границей играют в «Монако» Александр Головин, в «Валенсии» Денис Черышев, а у тех же бельгийцев в составе полтора десятка состоявшихся звезд, украшающих европейские топ-клубы.

В Санкт-Петербурге эти ребята на ничью играть не будут, да они и не приучены к прагматике. Для того чтобы остаться на первой строчке в группе (а это важно в свете расклада при грядущей жеребьевке финальной части Евро-2020), Бельгию, конечно, устроит и поражение с минимальным счетом, но говорить об этом Азару, Куртуа, Де Брейне, Миньоле, Компани и прочим лучше не надо. Они прилетают именно обыгрывать команду, от которой весной этого года дома пропустили один шальной, подаренный Денису Черышеву, гол и легко ответили тремя. Так что хозяевам, для того чтобы оттеснить бельгийцев с первого места, надо побеждать с разницей минимум в два мяча. Что выглядит чистой фантастикой, но не исключает чуда — терять-то, собственно говоря, нечего.

Потери в составе серьезные. Денис Черышев с его убойной левой и умением выстрелить в нужный момент, как и хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, точно не помогут. Под вопросом, похоже, участие в матче Александра Головина. Спешно вызванные в качестве подкрепления Александр Ерохин и Ильзат Ахметов — замена неравноценная. Основной голкипер, натурализованный бразилец Маринато Гильерме, в последнее время в «Локомотиве» чудит так, что народ призвал попытаться возвратить в сборную Игоря Акинфеева — сменщики бразильца в лице Сослана Джанаева и Игоря Шунина на двоих сыграли за сборную три матча. В атаке ситуация не лучше — судя по тому, что на подмогу Дзюбе вызван только Николай Комличенко из чешской «Млады-Болеслав», плана «Б» и не предполагается.

А ведь о том, как справляться с Дзюбой, знает не только «Лейпциг», сделавший его пребывание на поле незаметным. Дзюба не виноват, он делает то, что может: бьется за воздух, цепляется внизу, сбрасывает под удар, забивает, в конце концов. Но то, что проходило с Кипром и Шотландией, не говоря о Сан-Марино, с Бельгией не пройдет. Что шапками закидывать и грезить о победе с нужным счетом — нам бы просто достойно выглядеть, не оглядываясь на табло. В Сан-Марино, где будет поставлена точка, можно оторваться — если, конечно, не зацикливаться на желании вывести капитана в лучшие бомбардиры отборочного турнира. В командных видах любые индивидуальные рекорды — дело даже не второстепенное, а третьестепенное, Дзюбе и десятка голов хватит.

У бельгийцев проблем с составом практически нет. Уповать на то, что Эден Азар никак не может обрести себя истинного в мадридском «Реале», у Де Брейне не лучший сезон в «Манчестер Сити», Алдервейрелд не всегда проходит в состав «Тоттенхэма», Мертенс давно не забивает за «Наполи», Витсель не очень убедителен в «Боруссии», а Лукаку нестабилен в «Интере», — это разговоры для бедных. Лукаку еще в бытность школьником обыграл совсем не слабую национальную сборную России в товарищеской встрече — тогда нынешнее золотое поколение бельгийцев только начинало проявлять свою силу. Впрочем, прекрасно знакомый российским болельщикам Аксель Витсель, немало поигравший за «Зенит», по поводу «золотого поколения» высказался определенно: «Мы же еще ничего не выиграли». Ну разве всего-то бронзу чемпионата мира — 2018 (кстати, в Санкт-Петербурге, на той же арене, где сейчас играть).

Ну и последний штрих про форму — не игровую, а форму, в которой сборная России будет выступать в финальной части Евро-2020 и которая должна была быть опробована уже сейчас, в двух заключительных матчах отборочного турнира. Фотографии с презентации футболок, дизайн которых по пожеланиям РФС разработала фирма «Адидас», вызвали гомерический хохот и негодование практически всех, увидевших это рукотворное чудо. Мало того, что майки сидят мешком, пошиты кое-как и вообще неудобны —

на рукавах еще и перевернутый российский флаг, в правильное положение возвращающийся только с поднятыми вверх руками.

Не иначе диверсия — хорошо, что казус вовремя обнаружили и публичного позора удалось избежать.

Но еще игра впереди.