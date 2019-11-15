Мантия преследования

Следственный комитет России задержал троих мужчин, обвиняемых по делу об угрозах столичному судье. Им вменяют призыв к расправе над судьей Алексеем Криворучко за приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа. Ранее Московский городской суд после вынесения приговора жаловался на «травлю» в адрес Криворучко. Двое задержанных уже арестованы Басманным судом Москвы, третий — отпущен под подписку.

В поле зрения силовиков 46-летний житель удмуртского села Якшур-Бодья и 41-летний Сергей Половец из подмосковного Ногинска попали за комментарии в адрес судьи. Следственный комитет отреагировал молниеносно: 11 ноября стало известно о задержании двух мужчин. Вересова почти сразу же этапировали в Москву на допрос. Ему вменяют комментарий, размещенный под постом в сообществе «Все стабильно» в «ВКонтакте». Пост, опубликованный 16 сентября, был адресован судье Тверского суда столицы Алексею Криворучко из-за приговора актеру Павлу Устинову, который вызвал волну общественного недовольства и критики. «Обвинение связано с якобы имевшими место призывами в социальных сетях моего подзащитного сжечь судью», — уточнил адвокат Вересова Мансур Гильманов.

Собственно, этого хватило, чтобы возбудить уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В СКР утверждают, что ранее Вересов уже был судим, а на допросе по новому делу признал вину.

Через пару дней следствие вышло с ходатайством об аресте Вересова в Басманный суд Москвы. Представитель СК, не дождавшись, когда председательствующая Юлия Сафина приступит к рассмотрению ходатайства, прервал ее. Следователь попросил закрыть процесс от посторонних глаз во избежание разглашения тайны следствия и для обеспечения безопасности участников процесса.

Адвокат Гильманов ожидаемо возразил и добавил, что желание следствия закрыть процесс вызвано только тем, чтобы оставить его подзащитного без общественной поддержки, которая ему необходима. Сам обвиняемый отреагировал на предложение закрытого слушания равнодушно и оставил решение на усмотрение суда. Председательствующая, подумав пару минут, просьбу следователя удовлетворила, и журналистов попросили выйти за дверь.

Почти через час судья Сафина вышла из совещательной комнаты с постановлением: Вересова отправить под стражу до 11 января 2020 года.

Алексей Вересов в Басманном суде. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

После заседания адвокат сообщил, что рассмотрение ходатайства об аресте заняло минут пятнадцать, а остальное время понадобилось судье для принятия решения. По словам адвоката Гильманова, следователь перечислил формальные доводы в пользу ареста обвиняемого и не стал аргументировать свою позицию. Защитник предлагал отложить слушания на 72 часа, чтобы успеть собрать дополнительные характеризующие материалы о Вересове, а когда получил отказ, то предложил избрать меру пресечения для подзащитного, не связанную с лишением свободы. «Он, конечно, шокирован. Его задержали рано утром, и он не успел взять с собой никаких вещей. Его сначала увезли в Ижевск, а потом этапировали в Москву, обыск проводили без его участия», — рассказал адвокат.

Он полагает, что в ближайшее время следственные действия в отношении Вересова будут завершены. При этом Гильманов не стал отвечать на вопрос журналистов, признает ли его подзащитный вину, сказав, что они этот вопрос с клиентом еще не обсуждали.

Пока решалась судьба Вересова, стало известно о третьем фигуранте дела, Евгении Ерзунове.

Его задержали накануне в столичном аэропорту Внуково. На его след помог силовикам выйти Сергей Половец. Он признался, что сделал ретвит первоначального поста с информацией о приговоре Устинову. Под этим постом был размещен комментарий другого пользователя, который советовал судье «ходить и оглядываться». «В его ленте это отразилось вместе с комментарием другого пользователя, так как этот пользователь был в френдлисте Половца. Позже ретвит был удален, но в деле есть скриншот», — отметил в своем Telegram-канале адвокат Григорий Червонный.

Половцу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), и он уже согласился сотрудничать со следствием. После очной ставки с Ерзуновым Половца отпустили под подписку о невыезде. «Он от меня отказался, будет работать с адвокатом от следствия», — сообщил в разговоре с «Медиазоной» адвокат Леонид Соловьев.

В четверг следствие обратилось в суд с требованием арестовать Ерзунова.