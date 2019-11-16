«Хватит жевать сопли! Только физическое противостояние может спасти ситуацию с катастрофой, которая разворачивается на Русском Севере! Мы собираем активистов, которые готовы выехать на границу Архангельской области и Республики Коми», — с помощью такого воззвания сыктывкарские националисты собирают силы, чтобы превратить мирный протест на Шиесе в бойню*.

До этого провокации охраняющих стройку чоповцев и незаконные задержания активистов полицией не достигали цели — вынудить людей проявить агрессию и таким образом придать легитимность насилию. Иными словами, спровоцировать зачистку. Кстати, очередная ее дата уже близко — до 18 ноября активистам предписано покинуть территорию палаточного лагеря. Правда, кем именно предписано, неясно — врученная им полицейскими бумага — без печати и подписи. Однако заутюжить мирных протестующих без шума и пыли вряд ли удастся — слишком большое внимание приковано к самой горячей точке экологических протестов. Сделать это в ответ на насилие намного проще. Дело за малым — требуются провокаторы.

Идея подключить к делу известных в Республике Коми националистов, скорее всего, может принадлежать опытному политтехнологу — бывшему чиновнику правительства осужденного губернатора Коми Вячеслава Гайзера Павлу Марущаку. У Гайзера он руководил управлением информации и неофициально считался главным цензором республики.

Бывший министр Коми из команды Вячеслава Гайзера Павел Марущак в суде. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Десятого июня Марущак был осужден на пять лет и восемь месяцев колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, но уже через 18 дней вышел на свободу — до приговора в СИЗО он уже провел почти четыре года, которые пошли в зачет срока «по курсу» день к полутора.

Как сообщают источники «Новой», недавно он стал советником главы ООО «Технопарк», которое строит полигон на станции Шиес.

Впрочем, возможно, официального трудоустройства и не было, но общий язык стороны нашли. Тогда же к антимусорной теме проявили интерес бывший глава запрещенной в России экстремистской организации «Рубеж Севера» Алексей Колегов и его единомышленники.

Алексей Колегов. Фото: соцсети

«Рубеж Севера» существовал в Республике Коми до 2016 года. Автономная некоммерческая организация военно-патриотического воспитания молодежи пользовалась особым расположением власти, исповедуя при этом идеологию неприятия мигрантов и мусульман. Несколько «рубежистов» были осуждены за демонстрацию нацистской символики, нанесение свастики на фасады сыктывкарских домов и нападение на антифашиста.

Татуировка в виде свастики и «зигование» на фото, выложенных в соцсети, не мешало структурам правительства Коми, а также подконтрольным им СМИ активно поддерживать организацию.

2016-й год. Колегов позирует с новым членом организации «Рубеж Севера» (фрагменты принта на футболке и татуировки, похожие на свастики, закрыты редакцией). Фото: Иван Гафуров / Вконтакте

2013-й год. Сыктывкар, Колегов с зигующими (закрыто редакцией) националистами. Фото: Петр Столыпин / Вконтакте

Сыктывкарский правозащитник Игорь Сажин в одном из интервью вспоминал, что лично слышал от Павла Марущака, «главного цензора» республики, что «Рубеж Севера» — проект властей, а Колегов — «управляемый националист», которого держали в узде, контролируя его бизнес.

По мнению ЛГБТ-активиста Вячеслава Слюсарева, именно Марущак привлек Колегова к «управлению» националистическими силами в Коми. Сам же Колегов на суде над бывшим чиновником заявил, что получал от него от 90 до 140 тысяч рублей.

Основными акциями «рубежистов» стали «Русские марши», пикеты против правозащитников, сбор подписей против строительства в Сыктывкаре мечети — в этой кампании особенно засветился сопредседатель «Рубежа» Юрий Авдошкин (запомним это имя), размещение портретов Сталина в центре республиканской столицы. Также Колегов анонсировал открытие сыктывкарского филиала «РЕСТРУКТА» и начал активную деятельность в формате «Оккупай-педофиляй» (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России. — Ред.), выкладывая в своем блоге сцены унижений и избиений геев.

Параллельно «рубежисты» появлялись на акциях оппозиции, поначалу просто перекрикивая выступавших, а затем смешиваясь с протестующими активистами, чтобы из толпы выкрикивать радикальные лозунги, компрометируя таким образом организаторов. И перетягивая на себя протестную повестку, как это было с акцией по защите от вырубки сыктывкарского ботанического сада или митингом против войны с Украиной.

Алексей Колегов в Киеве во время событий революционного Майдана февраля 2014 года. Фото: Алексей Колегов / Вконтакте

«Рубеж Севера» в ноябре 2016 года был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Годом раньше Колегова осудили за групповое истязание по мотивам национальной ненависти, угрозу убийством, вандализм, вовлечение подростков в преступную группу.

За этот букет статьей Колегов получил четыре года, провел их прямо в сыктывкарском СИЗО, откуда его даже отпускали на каникулы к семье.

Он вышел на свободу — и внезапно появился на вильнюсском Форуме свободной России в качестве жертвы политических репрессий и самопровозглашенного защитника Шиеса.

В это время его соратник Евгений Есев, называющий себя главой регионального отделения «Постоянно Действующего Совещания Национально-Патриотических Сил России» (орфография сохранена), посетил антимусорный митинг в Сыктывкаре, на сделанной там видеозаписи он утверждает, что националисты активно участвуют в протестах против свалки. Можно найти и фото Есева, а также памятного нам Юрия Авдошкина на Шиесе. Между тем еще в январе Есев на портале 7х7 публиковал гневное воззвание после того, как его сотоварищи не пустили на шиесскую вахту из-за националистических воззрений.

Националисты Евгений Есев и Юрий Авдошкин позируют с флагом на Шиесе. Фото: соцсети

Летом активисты также успешно противостояли маршу наци на Шиес — провокацию с участием 300 бойцов национального фронта ждали 2 июня, организаторами провокации называли Колегова, футбольных фанатов и несколько запрещенных в России организаций экстремистского толка.

Осенью ультраправые, видимо, все же нашли подход к активистам. На Шиесе нет фейсконтроля и профессиональных революционеров, владеющих протоколами безопасности. Больше того, экопротест всегда объединял людей самых разных политических убеждений, в качестве «пропуска» достаточно было назваться защитником природы. Этим и пользуются провокаторы. Сейчас на странице Колегова в соцсети и на страничке «Собрание общественности Республики Коми» — националистической организации, в которой числятся Есев и Авдошкин, — можно найти немало лозунгов в защиту Шиеса, однако все они соседствуют с самыми радикальными призывами и старыми роликами «Рубежа Севера».

Звучат намеки на формирование на Шиесе неких партизанских отрядов, говорится о неэффективности мирного протеста.

Там же утверждается, что основная задача Колегова теперь — «отстаивание интересов жителей Республики Коми в их борьбе против строительства мусорного полигона».

Технология, которая сейчас отрабатывается на Шиесе, очень знакома сыктывкарским активистам: националистов снова внедряют в протестное движение, убивая двух зайцев, — отталкивая от него тех, кто с брезгливостью относится к наци, и давая власти повод для силовой зачистки полигона.

Лагерь экоактивистов в Шиесе, ноябрь 2019 года. Фото: Анна Шулятьева, специально для «Новой газеты»

Сотрудничество «мусорщиков» с архангельскими политтехнологами и чиновниками явно дало обратный результат, восстановив против проекта «Шиес» большую часть населения; теперь они, очевидно, нашли новые идеи — а заодно и исполнителей — в Республике Коми. Не учитывают только одного: так называемые русские националисты в Коми имеют слишком очевидную криминальную репутацию, и делать на столь одиозные фигуры серьезную ставку рискованно.

Из лагеря в Шиесе и раньше выдворяли провокаторов — тех, кто пытался пронести на полигон спиртное или нарушить закон, например, оскорбив полицейского. Но чем больше денег теряет инвестор из-за протестов, тем изощреннее идет война.

* Редакция не одобряет насильственные методы ведения протестов