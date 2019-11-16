Уйдут с прикола

О том, что Россия вряд ли вернет Украине артиллерийские бронекатера «Бердянск» и « Никополь», а также рейдовый буксир «Яни Капу», говорили и до, и после возвращения на родину из «Лефортово» 24 военных моряков — экипажей этих судов.

7 сентября 2019-го президент Зеленский прямо у трапа самолета, который доставил пленных в аэропорт Борисполь, снимал со своих запястий желтые спортивные браслеты с фамилиями моряков — он непрерывно носил их как напоминание — и отдавал освобожденным. Журналисты расценили жест как излишне театральный, но искренний…

Взаимный обмен заключенными между Россией и Укараиной. На фото: Владимир Терещенко, старший матрос буксира «Яны Капу», с родными в аэропорту «Борисполь» 7 ментября 2019 года. Фото: Андрей Новиков / «Громадское»

Перед выборами Зеленский действительно обещал вернуть домой Сенцова и других политзаключенных, а также участников перехода через Керченский пролив. Слово сдержал и не собирался сдерживать радость. С тремя единицами военно-морского флота Украины дело обстояло хуже.

Как известно, по украинским судам был открыт огонь.

«Бердянск» сразу потерял ход, шесть моряков получили ранения разной степени тяжести. Вдобавок российский погранкатер «Дон» протаранил «Яни Капу».

Видеокадры разлетелись по миру как топ-новость: пограничники РФ сами снимали процесс, азартно, с матом отдавая команды атаковать тихоходную посудину.

Напрасно радист с буксира слал сигналы бедствия в эфир…

читайте все подробности

Реконструкция вооруженного конфликта в Керченском проливе по версии ФСБ России и Генпрокуратуры Украины: сравнение

«Отдать корабли с пулевыми пробоинами и другими приметами реального морского боя, причем одностороннего, — вооружить Киев дополнительными доказательствами о масштабе российской агрессии. Кремль никогда на такое не пойдет, ему никто не указ!» — прогнозы наблюдателей по данной ситуации совпадали. Даром, что спустя три дня после атаки состоялась международная конференция по морской безопасности, где вопрос обсуждали как ключевой. Принял решение и Международный трибунал ООН по морскому праву: обязал Россию вернуть Украине «Яни Капу», «Бердянск» и «Никополь». Но люди — первичны.



Тема кораблей вновь появилась в публичной плоскости после того, как на Донбассе началось разведение сил и техники от линии разграничения. Правда, сопутствующий этому процессу новый этап обмена пленными в последний момент был «заморожен». Анонсированная на 12 ноября рабочая встреча в Минске гуманитарной подгруппы Трехсторонней группы сорвалась. Не было поддержано и предложение Киева — провести заседание в формате видеоконференции. Зато появилась информация о назначенной дате саммита в «нормандском формате» — 9 декабря. И предположения, что Россия до начала переговоров сделает жест доброй воли. То есть снова дипломатия.

Стороны согласовывают место и время передачи кораблей с учетом, что все должно произойти в море, а не в порту. Домой «Яни Капу», «Бердянск» и «Никополь», что стоят сейчас на приколе в порту Керчи, потянут украинскими буксирами. При этом личное оружие экипажей, рации и часть судовых документов не вернут — на них как на вещдоки претендуют российские следователи, которые продолжают уголовное преследование 24 освобожденных моряков. По мнению адвоката Николая Полозова, представляющего интересы украинцев, РФ может объявить их в розыск.

Хотя военный атташе США в Украине Куинн Воффорд на очередной конференции по международной безопасности напомнил о необходимости в полном объеме выполнить решения трибунала — ведь моряков-то освободили просто благодаря дипломатическим договоренностям по линии президентов двух стран. А 93 листа доказательств вины РФ, которая захватила суда в Керченском проливе, никуда не исчезли. «Вооруженный инцидент в Керченском проливе — атака на безопасность всего морского сообщества», — резюмировал Воффорд.

Киев