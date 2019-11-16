«Два года в российской тюрьме — тяжелый стресс»
Осужденный за шпионаж норвежский пенсионер Фруде Берг покинул Россию
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Осужденный на 14 лет строгого режима по обвинению в шпионаже Фруде Берг в минувшую пятницу был отправлен из России в Литву, чтобы затем отправиться домой, в Норвегию. Операция по его обмену стала итогом многомесячных переговоров трех стран, в ходе которых официальному Вильнюсу даже пришлось изменить национальное законодательство.
Берг, бывший офицер норвежской погранслужбы, был задержан в Москве 5 декабря 2017 года. Приехавшего навестить друзей Фруде заключили в Лефортово, обвинив в сборе данных о российском ВМФ. В качестве доказательств упоминались найденные у Берга 3 тысячи евро наличными (сумма, разрешенная к ввозу в РФ без декларирования), два конверта и показания бывшего московского участкового, который утверждал, что норвежец завербовал его и предложил продать секреты атомных субмарин Северного флота.
Дело мгновенно засекретили. Известно, что первый месяц Берг был лишен звонков домой под предлогом того, что якобы в Москве не могли найти переводчика с норвежского, чтобы тюремщики могли понимать, о чем говорит арестант со своей женой.
На родине Берга, в Киркенесе, началось движение в его защиту. Люди собирали деньги на передачи в СИЗО, помогали семье Фруде, а
на административных зданиях города до сих пор висят портреты пенсионера с подписью: «Верните Фруде домой!».
Московский городской суд 16 апреля нынешнего года признал Фруде Берга виновным, после вступления приговора в силу осужденный сразу подал прошение о помиловании — таковым было условие обмена. Этому предшествовали многочисленные переговоры на уровне МИД и руководства России и Норвегии. При этом открытым оставался вопрос, на кого менять Берга — в норвежских тюрьмах нет российских шпионов, а задержанного в прошлом году за сбор данных в здании норвежского парламента сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева депортировали в Россию без суда.
В итоге к спасению Берга подключилась Литва, которая согласилась выдать в обмен на него, а также на двух своих граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамосайтиса, двоих россиян — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных литовским судом за шпионаж.
О Филипченко известно, что его обвиняли в попытке установить прослушку в президентском дворце.
Чтобы вызволить норвежского пенсионера, Литва пошла на изменение национального законодательства: в начале ноября парламент принял специальный закон, позволяющий государству участвовать в обмене иностранных граждан. Этому предшествовал визит норвежского премьера Эрны Сульберг в Вильнюс на переговоры с президентом Гитанасом Науседой.
Берг, известный до ареста своими пророссийскими взглядами, горячий сторонник «народной дипломатии», даже в последнем слове на суде выразил сожаление об «ущербе, который может причинить эта история отношениям России и Норвегии как на официальном, так и на человеческом уровне». Уже после освобождения его норвежский адвокат выложил в фейсбук видеообращение Фруде.
«Я наконец-то за пределами России после двух лет тюрьмы. К ним я не был готов. Это было тяжело, ожидание было долгим. Два года в российской тюрьме были тяжелым стрессом как для меня, так и для моей семьи», — говорит Берг. Он также обещает в ближайшее время дать пресс-конференцию — уже на территории родной страны.
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