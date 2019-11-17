«Дьяволы» в желтом

Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Чтобы победить, россиянам самим надо было стать «Красными дьяволами» (прозвище сборной Бельгии), но для этого мало было выйти на поле «Газпром Арены» по праву хозяев в красной форме, мало было, как обещал накануне Артем Дзюба, биться, как львы, — надо было еще и переиграть лучшую в рейтинге ФИФА сборную мира. На победу хозяев, да еще с нужным счетом, ставили разве что отъявленные оптимисты или слабо представляющие силу соперника болельщики, но действительность превзошла самые пессимистические ожидания.
А тут еще к травмированным Денису Черышеву и Дмитрию Баринову в последний момент присоединился и Александр Головин, что окончательно обескровило среднюю линию и сделало без того туманные перспективы отвоевать у бельгийцев первое место в группе практически безнадежными. Конечно, поддержка питерского 60-тысячника обещала быть мощной, но, как не без грусти в превью заметил бывший игрок сборной России Александр Мостовой,
если мяч у бельгийцев, то бейся не бейся…
У команды Роберто Мартинеса звезд на полтора состава, и за малым исключением все были в строю. Порезвиться хозяевам они дали минут 15, а дальше забрали мяч, из ничего создали первый голевой момент, а следом с необычайной легкостью, не утруждая себя, похоронили прекраснодушные мечты не то что о победе, а даже о ничьей. Ничего особенного гости вроде бы не делали, просто хозяева сначала дали беспрепятственно пробить Азару-младшему — Торгану, а потом и старшему — Эдену. Игроки «Боруссии» и «Реала» пальнули как из пушки. Хозяева попытались было огрызнуться, но получили классическую контратаку с идеальным проходом и передачей де Брейне, издевательски завершенную тем же Эденом Азаром, который, по мнению горе-аналитиков, находится в неважной форме. Страшно представить, что было бы, находись он в хорошей…
Бельгийцам в новые времена россияне проигрывали скучно, а в последнее время уже и кучно.
Но так, как сейчас в Санкт-Петербурге — безнадежно и бестолково, — не проигрывали никогда.
Мы вообще с топ-сборными встречаемся редко, побеждаем раз в пять лет, и ничего, по сути, не изменилось и за последние год-полтора. На домашнем чемпионате мира Испанию чудом перетерпели, сидя в глубокой засаде и доведя дело до спасительных пенальти, и, поставь в субботу на «Газпром Арене» Станислав Черчесов такой же «автобус», — может, удалось бы избежать разгромного поражения. Но желание сыграть на встречных курсах, продемонстрировать перед домашней аудиторией товар лицом пересилило — и понятно, что возможности своей сборной Станислав Саламович явно переоценил. Бельгийцы указали россиянам на тот шесток, который им по силам, и гол Георгия Джикия при счете 0:4 разве чуть подсластил горечь безнадежного поражения.
Конечно, серия из семи побед подряд породила много неоправданных надежд, головы слегка закружило, так что фиаско в Санкт-Петербурге в этом плане может оказаться чрезвычайно полезным. А еще, может быть, это заставит пристальнее присмотреться к опыту маленькой страны, отобравшей в последнее десятилетие у самих голландцев право называться самой эффективной футбольной державой по части подготовки звезд. Впрочем, перед нашими футбольными деятелями были и другие примеры — в частности, Германии, которая выходила из постигшего национальную сборную кризиса системно и целенаправленно, начиная именно с детского футбола. Но много ли у нас прибавилось тех же футбольных академий, о которых заботятся не только клубы и местные власти, но и государство? На какую проблему ни посмотри — все ограничивается громкими словами, а реальных изменений что-то не видно.
Обещание Артема Дзюбы «биться, как львы» тоже выполнено не было. Двумя днями раньше, как львы, бились футболисты сборной Молдавии на «Стад де Франс», удерживавшие до 79-й минуты результативную ничью с чемпионами мира. Да, французы не были похожи на самих себя, но это не умаляет запредельной самоотдачи близкой к футбольным карликам сборной, ранее за восемь матчей отбора забившим два мяча. Нет, рановато записывать сборную России в претенденты на европейское чемпионство, тут не до жиру.
Питерский холодный душ не умаляет достижения команды, в кои-то веки уверенно добившейся досрочного выхода в финальную часть Евро-2020. Просто для того, чтобы шагать дальше и подниматься выше, нужны более серьезные основания, нежели успехи на уровне отбора в не самой сильной группе. Если уроки не будут извлечены, то как минимум два матча на той же «Газпром Арене» на групповом этапе летом будущего года могут разочаровать еще больше, чем сейчас.
И вообще, кричать «ура!» надо бы поменьше.
Помочь не поможет, но хоть от излишних иллюзий предостережет. Последнего матча отборочного турнира со сборной Сан-Марино это тоже касается.
Лучше бы Первый канал ограничился показом дуэли Трусовой и Медведевой на московском этапе Гран-при. Там весь пьедестал — наш.
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