Развитой экзистенциализм

Раньше обещали коммунизм. Теперь вообще неизвестно что. Но чуть похожее на экзистенциализм. Для тех, кто не прошел выучку философского факультета 70-х годов прошлого века, повторю то, что нам говорили преподаватели: экзистенциализм — научное название психического состояния, бытовавшего в некоторых странах Запада. Это заболевание, при котором человек ничему не верит и ни на что не надеется, поскольку думает, что находится среди вещей, которые, как и он сам, на самом деле не существуют, а если и существуют, то лишь в горизонте небытия. С одной стороны, речь, конечно, идет о биполярном расстройстве, но, с другой стороны, болезнь может вызываться объективными причинами. Иногда люди просыпаются утром и вдруг замечают, что их окружают странные вещи. Прямо как нас.

Конституция есть, но ее нет. Законы есть, но их нет. Моральные принципы есть, но их нет. Парламент есть, но его нет. Премьер есть, но его нет. Демократия есть, но ее нет. Выборы есть, но их нет. Свобода слова есть, но ее нет. Права человека есть, но их нет. Тайна личной жизни есть, но ее нет. Здравоохранение есть, но его нет. Пенсии есть, но их нет. Нищие есть, но их нет. Частная собственность есть, но ее нет. Международное право есть, но его нет. Правосудие есть, но его нет. Мирные протесты есть, но их нет. Политзаключенные есть, но их нет. Репрессии есть, но их нет. Пытки есть, но их нет. Клоаки и клоачный язык есть, но их нет. Сыр, наконец!

А с другой стороны, идеологии нет, но она есть. Цензуры нет, но она есть. Денег нет, но они есть. Советского Союза нет, но он есть. Усатого нет, но он есть. Репрессий нет, но они есть. Империи нет, но она есть. Наших там нет, но они там есть. И так далее.

В общем, такого добра, которое есть и которого нет или, наоборот, которого нет, но которое есть, вокруг нас навалом, и это добро не лежит себе без дела, а агрессивно расширяет свое жизненное пространство. Анализируя причины распространения синдрома бытия и ничто, и постороннего, специализирующиеся на метафизике доктора констатируют, что среди таких причин наряду с бытовым идиотизмом фигурируют моральная деградация, профнепригодность, воровство, культ насилия, войны, милитаризм, мания величия, верховенство бесправия, торжество беззакония, неприкрытый садизм, охота на ведьм, систематическое унижение человеческого достоинства, преследование здравомыслия, подавление личности и свободы самовыражения, наконец, последовательное искоренение публичности как таковой.

Но выход есть. Существуют проверенные тысячелетиями, испытанные способы борьбы. Исследования всемирно известных политтехнологов и богословов показывают, что наиболее эффективным методом является пропаганда здорового образа восприятия и преодоление пристрастия курирующих органов к распространению среди населения биполярных перцептов. Эти органы надо только убедить в спокойном тоне, избегая появления агрессивных реакций, чтобы они бросили свои нездоровые привычки (когда правое полушарие не знает, что делает левое, и наоборот) и последовали рекомендации: «Да — да; нет — нет; а что сверх этого, то от лукавого». Но в принципе оба сценария, позитивный и негативный, «да — да» и «нет — нет», особенно в сочетании друг с другом, должны снять симптомы, а через какое-то время привести к полному выздоровлению.

Сценарий 1. «Да — да».

Конституция есть. Законы есть. Моральные принципы есть. Парламент есть. Премьер есть. Демократия есть. Выборы есть. Свобода слова есть. Права человека есть. Частная собственность есть. Международное право есть. Правосудие есть. И так далее.

Сценарий 2. «Нет — нет».

Идеологии нет. Цензуры нет. Советского Союза нет. Империи нет. Джугашвили нет. Репрессий нет. Пыток нет. Клоаки и клоачного языка нет. И так далее.

Проснемся утром, а всей этой биполярной шизухи вокруг нас уже нет! А сами мы точно есть и чувствуем себя гораздо лучше. Без всякой химии, электрошоковой терапии и лоботомии.