Кеша и холод

В Тюмени живет калмыцкий двугорбый верблюд Кеша среднеазиатской породы. Прямо в городе, в районе Дома Обороны на улице Полевой, 27, что совсем недалеко от центра. Кеша живет на улице, прикованный железной цепью к бараку, аккурат между многоэтажными домами.

Практически все время Иннокентий проводит на цепи на улице — стоит и в мороз, и в снегопад. Зимой не защищен ничем: живет на снегу, угощается тем, чем жители подкармливают, а еще хозяин иногда приноcит ему сено. Верблюд грязный, облезший и истощенный, из года в год выглядит все хуже. Сперва он потерял один жировой горб из двух, затем — половину шерсти. А сейчас в область пришел антициклон, и температура опустилась до минус 30. Как верблюд выживает в таких условиях, да еще и без шерсти?

— Просто лежит весь в снегу, как сугроб, и покрывается инеем. Четыре года он точно живет в таких условиях, раньше хозяева за ним лучше ухаживали, и он так не выглядел, — рассказал «Новой» житель района Дома Обороны Александр Андреев.

Тем не менее Кеша выживает не только подачками добросердечных горожан, еще он работает в центре города на Цветном бульваре. Хозяин периодически привозит его на заработки в наморднике и с коврами, которые скрывают отсутствие шерсти. Детишкам в радость, да и работа непосредственно у цирка Тюмени.

А еще Кеша — телезвезда. Два года назад он снялся в фильме «Тобол», для съемок дважды ездил в духовную столицу Сибири — Тобольск. Кроме того, неоднократно фигурировал в роликах горожан на ютубе. Но заработать на съемках удалось только хозяину — получил за «Тобол» гонорар под 50 000 рублей.

— Кеша и у нас в Тобольске мерз. И голодал возле Кремля весной во время съемок. Священники кормили его сеном и водой, люди носили ему морковь и яблоки, —

рассказала жительница Тобольска Натали Олесова.

Изначально судьба калмыцкого верблюда Иннокентия была совсем не радужной. В Тюмень он прибыл годовалым (сейчас верблюду восемь лет) из Ярославля, откуда ехал больше недели в коневозке. Его родители, циркачи, выступали в местном цирке. Хозяин Мирсаид Идиатуллин занимается прокатом животных — осликов и оленей — с 1990 года, потому и решил приютить верблюда. Утверждает, что спас его от гибели: «Был один скелет». По словам мужчины, в Ярославле ему предложили забрать верблюда бесплатно, но он не был уверен в том, выживет ли животное, и потому приобрел его за 400 000 рублей, по тем временам, по цене машины.

Фото: 72.ru

Прокормить Кешу непросто — в день он может съесть три и более мешков картошки весом по 40 килограммов каждый. Плюс ведро овса и сена, но любит и морковь, яблоки, еловые веточки, а больше всего — рябину.

Верблюд — пастбищное животное, а основу рациона калмыкского бактриана должна составлять зеленая растительность. Поэтому сородичи Кеши исторически живут не севернее Калмыкии, в основном — в Астраханской области и Казахстане. А отнюдь не в Сибири с ноябрьскими «тридцатью мороза» на цепи.

Тюменцы с 2017 года безуспешно бьют тревогу по Кеше в социальных сетях и просят отдать его в зоопарк. Несмотря на то, что посты в пабликах о судьбе верблюда собирают по 50 000 просмотров, о ситуации пишут местные СМИ, и люди заявляют в правоохранительные органы о жестоком обращении с животным, УМВД по Тюменской области сообщает, что заявлений от жителей к ним не поступало. Природоохранная прокуратура также молчит.