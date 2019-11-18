Спектакль для врио

Выборы главы Челябинска выходят на финишную прямую. Конкурсная комиссия за неделю до голосования отсеяла 12 из 15 кандидатов: несколько безработных, пару юристов, пару «городских сумасшедших», прославившихся драками и акциями наподобие срыва сбора подписей против пенсионной реформы. И оставила действующую и.о. мэра Наталью Котову, главу Металлургического района Сергея Кочеткова и директора дома престарелых «Березки» Виталия Евгеньева.

Наталья Котова. Фото: 74.ru

Спектакль, в котором роли известны и финал предопределен, подходит к финалу.

Оппозиционных кандидатов на конкурсе, по сути, и не было: партии, за исключением «Яблока», его проигнорировали. Единственный известный оппозиционер — лидер «СтопГОКа» Василий Московец. Но все прекрасно понимали, что никакой поддержки у комиссии и депутатов он не получит. Так и вышло.

Впрочем, спектакль вторичен, зрители его уже видели в феврале этого года, когда мэром делали Владимира Елистратова. Сценарий написан как под копирку: в нем даже сохранили «дублера» на случай форс-мажорных обстоятельств. Причем в этой роли вновь выступает глава района. Тогда — Ленинского, Александр Орел. Теперь — Металлургического, Сергей Кочетков.

Нетрудно спрогнозировать, что, как и в феврале, на грядущих выборах депутаты единогласно проголосуют за кандидата, рекомендованного губернатором. В данном случае — за Наталью Котову. Кто она?

Котова работает в администрации Челябинска давно, с 2005 года. Отвечала за ЖКХ, а позже за социальный блок. Так что «свежей кровью» в городском управлении ее никак назвать нельзя. Справилась ли она с решением проблем в социальной сфере и ЖКХ — большой вопрос. Вспомнить хотя бы, как прошлой зимой из-за вовремя не проведенного капремонта тепловых сетей без отопления и горячей воды в Челябинске остались 149 много­квартирных домов, 32 детских сада и школы и 35 административных зданий.

Несомненным плюсом для Котовой является отсутствие связанных с ней коррупционных историй. Вспоминается разве что уход ее родного брата Владимира с поста главы Сосновского района после череды коррупционных земельных скандалов.

Челябинский политолог Александр Подопригора подмечает, что конфликт в челябинских элитах может возникнуть из-за желания Котовой стать «сильным мэром»: то есть принимать решения самостоятельно, вне зависимости от позиции областных властей. Для упреждения этого ей даже поставили в замы приехавшего вслед за губернатором Текслером в Челябинск Владимира Шамне, которого многие воспринимают как «теневого мэра». Да только вот в интересах самой же будущей градоначальницы получить одобрение от команды Текслера, потому как при необходимости те же самые депутаты, которые ее единогласно выберут 19 ноября, вынесут ей вотум недоверия. Конфликтов между областной и муниципальной властью в Челябинской губернии не было со времен экс-губернатора Сумина и экс-мэра Юревича.

Задачи у будущего мэра простые и будничные: мусор и снег убирать вовремя, шикать для острастки на районных глав, перекладывая на них всю ответственность за привычные челябинцам хозяйственные провалы. Кстати, крещение первым снегом Наталья Котова прошла, справившись в целом неплохо.

Еще одна мэрская задача: раздавать всем сестрам, то есть местным элитам, по серьгам: кому — стояночки, кому — киоски или муниципальной землицы. По крайней мере, именно этим успешнее всего занимались предшественники Котовой. Практика предыдущих лет показывает, что главное в этом вопросе — соблюсти баланс.

И, конечно, Наталье Котовой нужен Instagram. Без этого в нынешней политике никуда: отчеты в АП теперь так отправляют.

Впрочем, если отбросить иронию, то запрос снизу, от челябинцев, на нового мэра есть. А желания горожан просты: преобразить город, отстроить принципиально новую инфраструктуру — например, обещанный горожанам впервые еще 20 лет назад аквапарк, и улучшить экологию. Но объективно: не все это в силах городских властей: для воплощения этих желаний челябинцев потребуются усилия и региональных, и федеральных чиновников.

Сергей Шумаков,

Челябинск