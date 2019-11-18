«Эта ночь покажет, на что мы способны»

17 ноября 2019 года парламент Грузии был полностью заблокирован с улицы. Фото: Давид Пипиа, Jam News

17 ноября тысячи протестующих во главе с лидерами оппозиционных партий заблокировали здание парламента Грузии в Тбилиси, пообещали здесь же заночевать и не расходиться в понедельник. «Парламент умер», — выкрикивают собравшиеся. А еще: «Бидзина должен уйти!» По подсчетам полиции, здесь одновременно находилось более 5,5 тысяч человек — число, сравнимое с крупнейшими протестными акциями в июне 2019 года. Именно тогда лидер правящей партии «Грузинская мечта», олигарх Бидзина Иванишвили, которого называют теневым правителем Грузии, смог убедить протестующих разойтись, лично пообещав им уступки. Прежде всего — проведение избирательной реформы, досрочные парламентские выборы по новой — пропорциональной — системе взамен мажоритарной, благодаря которой он и удерживал управление страной.

И вот 14 ноября парламент, большинство в котором контролирует тот же Иванишвили, не поддержал проект обещанной конституционной реформы. Саботировали голосование как раз представители «Грузинской мечты».

Людей это возмутило.

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

В тот же день в столице начались бессрочные акции протеста. Еще не массовые. А у парламента страны развернули свободный микрофон — по вечерам сотни людей обсуждали обман правящей партии. К воскресенью, 17 ноября, протест стал многотысячным и уже объединил более 20 оппозиционных партий в стране — все они призвали своих сторонников не уходить от парламента, требовать отставки Иванившвили и досрочных выборов.

Протестующие привезли дрова и расставили палатки. Волонтеры раздавали бесплатные пирожки, горячий кофе и чай. После небольшой стычки с полицией к палаточному лагерю прорвались автомобили с дровами и мешками с песком, а вечером в железных бочках разожгли огонь — согревались.

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» повесили замки на ворота парламента Грузии. «Это здание мертво», — сказал бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, обращаясь к сотрудникам МВД Грузии.

Другой лидер оппозиции, Григол Вашадзе, основной конкурент нынешнему президенту Грузии на выборах 2018 года, заявил на митинге: «Мы не уйдем и продолжим блокаировать парламент, он утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны».

«Не пытайтесь обвинить во всем только Иванишвили — все вы, депутаты и правительство, члены правящей партии несете ответ за происходящее», — внушал Вашадзе.

Президент страны Саломе Зурабишвили призвала оппозицию не дестабилизировать обстановку в стране и признала, что «сожалеет» по поводу решения парламента не принимать законопроект, который поддержало общество.

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Полиция 17 ноября выпустила специальное заявление, сообщив, что будет «обеспечивать безопасность и свободу выражения мнений граждан во время собраний и демонстраций», но предупредило о необходимости соблюдать закон. «Любые нарушения, а также попытки штурма зданий или препятствование работе полиции будут немедленно предотвращены», — заявило МВД Грузии.

Лидеры оппозиции в ответ подчеркивают, что это мирная акция, и призывают полицию не допустить повторения событий лета 2019 года. «Новая газета» рассказывала читателям, как многотысячные акции протеста у парламента в июне 2019 года сопровождались попытками штурма парламента со стороны протестующих. Силовики тогда попытались разогнать людей слезоточивым газом и резиновыми пулями. Десятки активистов получили травмы, несколько человек лишились глаз, людей это разозлило еще больше, а требования собравшихся радикализировались. Погасить протест удалось обещаниями власти провести политические реформы в стране.

Полиция не пыталась разогнать мирную акцию протеста. Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Боковая улица, впереди улица Руставели, слева — здание парламента Грузии. Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

Фото: Давид Пипиа, Jam News

требования протестующих

— Отставка «криминального правительства». — Проведение досрочных выборов по пропорциональной системе. — Освобождение политзаключенных, задержанных после протестов 20-21 июня 2019. — Новые правила комплектации Центральной избирательной комиссии.

По материалам Jam News. Читайте в первоисточнике: 1, 2, 3.