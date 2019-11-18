Розы, пианино и жилье

В понедельник 18 ноября Счетная палата РФ запустила специальный проект «Госрасходы». Это портал-агрегатор открытой информации о государственных финансах, в том числе о контрактах и субсидиях, который, как заявляют разработчики, был создан для предоставления гражданам «инструмента общественного контроля». Согласно данным, размещенным на сайте, самыми крупными госзаказчиками за последние годы стали госкорпорация «Роскосмос», Минпромторг и Минобороны: сумма контрактов каждого из них составляет триллион или более рублей.

«Госрасходы» — агрегатор Счетной палаты по закупкам российских чиновников

Роскосмос

Самая большая сумма — у госкорпорации «Роскосмос»: 1 130 938 468 443,71 рубля с 2009 года на сравнительно небольшое количество контрактов (всего 1 325). Дороже всего за последние годы будет обходиться создание:

космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения «Иртыш» («Союз-5», опытно-конструкторская работа «Феникс») — 26 июля 2018 года был заключен контракт на сумму более 61 миллиарда рублей;

пилотируемого транспортного корабля нового поколения (опытно-конструкторские работы «ППТК» (ЛКИ-1)) — 7 ноября 2016 года был заключен контракт на 57 миллиардов рублей;

стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме «Восточный» (под ракету-носитель «Ангара-А5», «Ангара-А5П») — контракт на 38 миллиардов рублей был заключен 12 декабря 2016 года.

Самой дорогой закупкой за 2019 год для госкорпорации стал контракт от 23 октября: сумма, превышающая 25 миллиардов рублей, пойдет на управление полетом российского сегмента МКС и космических кораблей, проведение космических экспериментов, создание модернизированного скафандра для внекорабельной деятельности, медицинское и медико-биологическое обеспечение полетов, проведение работ по медицинскому отбору кандидатов в космонавты, а также проведение работ по расширению ассортимента продуктов питания для экипажей.

Кроме того, в этом году «Роскосмос» возьмет для себя деревянную офисную мебель на 15 миллионов рублей,

срезанные розы на 2,5 миллиона рублей,

оплатит услуги спортивных объектов на 17 миллионов рублей и всего 19 тысяч рублей потратит на исследование конъюнктуры рынка.

Минпромторг

Минпромторг с 2002 года заключил 10 577 контрактов на сумму 1 082 074 346 648,41 рубля. Ожидаемо, что самым дорогостоящим (более 31 миллиарда рублей) оказался МС-21: опытно-конструкторские работы по «созданию нового семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21» (контракт заключен еще в январе 2014 года). Кроме того, еще более 19 миллиардов рублей пошло на «выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания ближне-среднемагистрального самолета МС-21» (контракт заключен 26 марта 2019 года), а еще 13 миллиардов — на те же нужды по контракту от 18 февраля 2016 года. Всего по МС-21 было заключено 16 контрактов в разные годы.

Удивительно, но для Минпромторга в 2019 году самой популярной позицией оказалась поставка пианино и доставка этого музыкального инструмента — 22 контракта на общую сумму более 325 миллионов рублей.

Минобороны

С конца 1990-х (первый контракт от 1992 года) Минобороны имеет 12 860 контрактов на общую сумму в 924 376 130 194,83 рубля. Последним указанным на портале «Госрасходы» контрактом военного ведомства значится документ от 15 декабря 2017 года на хозяйственный шкаф суммой почти в 47 миллиардов рублей.

Самыми дорогостоящими стали контракты на «приобретение жилой площади для нужд Министерства обороны РФ в 2011 году: г. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары (467 516,6 кв. м — 7500 квартир)» — на сумму 20 миллиардов, «куплю-продажу 6350 жилых помещений в границах Санкт-Петербурга для нужд МО РФ в 2012–2013 гг. (400 000 кв. м)» — на ту же сумму. А также «приобретение жилой площади для нужд Министерства обороны в 2010 году: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район (311 010 кв. м — 5000 квартир)» — на 13 миллиардов.

Недешевой стала и еда: так, в феврале 2010 года было заказано кураги на 7 миллиардов рублей, что всего на три миллиарда дешевле организации питания военнослужащих в Военторге с декабря 2010 по июнь 2011 года.