В пакете документов, представленных в Госдуму вместе с законопроектом о новых правилах регулирования имущественных отношений между супругами, самое интересное — пояснительная записка. В ней авторы проекта объясняют, как важно сохранить модель общей совместной собственности супругов, которая отвечает «интересам большинства россиян», и одновременно подчеркивают необходимость гармонизировать семейное законодательство с гражданским. Последнее, по мысли авторов инициатив, обеспечивает развитие рыночных отношений.

Как адвокат по семейным делам и заведующая единственной сегодня в России кафедрой семейного права позволю себе высказать парадоксальную мысль: в основе и семейных, и рыночных отношений главное — свобода и умение договариваться. Именно поэтому гражданское законодательство основывается на диспозитивных началах. И именно этого так не хватает нормам российского семейного права, которыми стремятся зарегулировать все, кроме упомянутых в первой статье Семейного кодекса «чувств взаимной любви и уважения».

Формально не вмешиваясь в личные отношения внутри семьи, государство все же берет на себя ответственность в определении того, что будет происходить с собственностью и долгами супругов после свадьбы, а также в случае расторжения брака. С одной стороны, это гарантирует обеспечение прав членов семьи, которые сами не пришли к соглашению по имущественным вопросам. С другой — отсутствие необходимости разбираться в этой «неромантичной» стороне отношений часто приводит к заблуждению, ошибкам, зависимости, а также создает благоприятную почву для насилия в семье, поскольку финансовая неграмотность и несамостоятельность делает людей уязвимыми перед теми, кто контролирует ситуацию.

Именно поэтому совершенно разумным было бы рассматривать поправки в семейное законодательство если не совместно с законопроектом о профилактике домашнего насилия, то уж точно — в его контексте.

Наиболее эффективный способ сохранить не только взаимное уважение, но и саму семью — заранее договориться о принципах и правилах, по которым будут жить члены этой семьи, особенно когда речь идет об имущественных отношениях.

На портале Госуслуг в услуге «регистрация брака» давно пора предусмотреть поле с галочкой «заключить брачный договор».

То, что супруги должны уметь определить на этапе вступления в брак, когда их отношения на пике доверия и желания достичь баланса во всех вопросах, наше законодательство вынуждает их сделать при расставании и прекращении семейных отношений, когда ситуация к этому меньше всего располагает. Брачный контракт как инструмент регулирования отношений между мужем и женой затрагивается законопроектом по остаточному принципу, что лишь развивает уже сложившуюся практику.

Что важно успеть сделать в браке

Договориться о взаимной поддержке, в том числе финансовой. Самая частая фраза, которую мне приходится слышать от женщин-доверителей, попавших в финансовую зависимость, — «Я выходила замуж за совсем другого человека — доброго, успешного, щедрого». К сожалению, меняются не только карьерные и жизненные обстоятельства, но и сами люди. Поэтому будущим супругам важно понимать, что уже есть у каждого из них при вступлении в брак, чего они хотят достичь вместе и как будут реагировать, если это не удастся или ситуация изменится. В тексте проекта упоминается, что «оценить состояние общего имущества супругов можно лишь тогда, когда имеется представление обо всех входящих в состав этого имущества так называемых активах и пассивах», и предлагается все имущество супругов обозначить как «цельный имущественный комплекс». Однако вопрос финансового и имущественного раскрытия, почти всегда являющийся элементом англо-американских брачных контрактов, по-прежнему остается неурегулированным. Не раскрывается в законопроекте и понятие «нужд семьи», которое прямо влияет на то, является взятый одним из супругов на себя долг общим или личным, если он использовался на такие нужды. Понять, что «молчание» — не знак согласия, особенно когда согласия не спрашивали. По общему правилу, сделку по распоряжению совместным имуществом вправе совершить любой из супругов, спросив на это согласия второго супруга (поскольку владение, пользование и распоряжение общей собственностью осуществляется по обоюдному согласию). Для упрощения рыночного оборота такое «согласие» предполагается, что позволяет контрагенту по сделке с супружеским имуществом не перепроверять, получено ли супругом согласие. Тем не менее если будет доказано, что такое третье лицо заведомо знало, что согласия нет, сделку можно признать недействительной. Однако и наша судебная практика, и авторы законопроекта, на мой взгляд, ошибочно исходят из того, что данная презумпция дает одному из супругов право вообще не испрашивать согласия. В проекте прямо указано, что «имущественные отношения супругов основаны на доверии, по этой причине один из супругов вправе своей волей распоряжаться судьбой подавляющего большинства объектов…». Эта распространенная проблема должна решаться не только с помощью уменьшения при разделе имущества доли того супруга, кто, нарушив требование о согласии, распорядился общей собственностью самостоятельно, но — во избежание таких случаев — прямым указанием в законе на то, что согласие должно быть испрошено. Нелишним было бы в очередной раз поднять вопрос о роли суда в сборе доказательств, а также о наделении судебных органов правом обязать супруга, сокрывшего имущество, представить информацию о его судьбе. Выяснить, даже если финансово семья чувствует себя благополучно и стабильно, каков источник этих средств и как оформлены обязательства каждого из членов семьи перед кредиторами. Кредиторы должны быть предупреждены о наличии брачного договора (а в редакции законопроекта — и соглашения о разделе имущества супругов). Еще важно понимать, на какие нужды были взяты долги, в том числе кредиты: от этого будет зависеть, являются ли они общими для супругов. Кроме того, в тексте проекта предлагается учесть сложившуюся за последнее время практику по банкротствам граждан и предусмотреть процедуру совместного банкротства супругов, а также правила погашения общих долгов и принципы реализации имущества супруга-должника только после выделения его доли.

Реакция СМИ и общественности на внесение в Госдуму законопроекта, которому лишь предстоит официальное обсуждение, в очередной раз демонстрирует, что тема денег, взаимных расчетов и финансовой зависимости по-толстовски отличает счастливые семьи от несчастливых.

Долгие годы советской власти в нашей стране вообще не существовало института частной собственности, и лишь недавно у российских семей появился шанс формировать благосостояние, которое может передаваться из поколения в поколение и быть основой благополучия семьи. Для того чтобы не лишиться этой возможности, важно помнить, что государство вправе вмешиваться в дела семьи только в случаях, когда невозможно договориться без официального арбитра. Для тех, кто способен без этого обойтись, самым цивилизованным инструментом является брачный договор — он, вопреки распространенному мнению, нацелен на сохранение брака, тогда как многочисленные нормы о разделе имущества пригодны в основном в ситуации развода.