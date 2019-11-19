Караван идет в Одессу

Украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», задержанные в ноябре 2018 года, покидают место стоянки в порту Керчи. Фото: РИА Новости

Прошло 358 дней с момента захвата и задержания Россией украинских военно-морских судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» в акватории Черного моря. 18 ноября корабли, наконец, были переданы представителям украинских органов власти» — так начинался официальный комментарий МИД Украины.

Далее шла речь о том, что после майского приказа Международного трибунала по морскому праву россиянам понадобилось еще полгода, чтобы выполнить решение, квалифицированное как незамедлительное. МИД резюмировал: после проверок и экспертиз станет понятно, в каком состоянии отданы суда, было ли с них снято оборудование и изъята документация. Невзирая на возвращение моряков и кораблей, 21–22 ноября в Гааге, в Арбитражном трибунале состоятся первые слушания. Киев, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, давно предъявил претензии к Российской Федерации относительно нарушения ею иммунитета трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

На эту же тему высказалась и заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль на своей странице в фейсбуке.

из фейсбука замминистра иностранных дел украины

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются в Одессу, команда министерства иностранных дел Украины направляется в Гаагу…» «Наша борьба за ребят и корабли началась с самого момента их незаконного задержания. Долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров для возвращения их домой были напрасными… Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД Украины от 1 апреля 2019 года».

Заместитель министра напомнила, как развивались события в известном деле Arctic Sunrise (Нидерланды против России, 2013–2015 гг.), и заключила: «Мы также собираемся пройти подобный путь и доказать всему миру и Арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права».

Кто именно представлял стороны на этапе передачи судов, пока информации нет. Накануне в эфире программы «Крым. Реалии» адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что из Киева в Керчь прибыл следователь: участвовать в процессе оформления соответствующей документации. Но о том, как прошла процедура на берегу, а затем началось движение каравана в открытом море, дипломаты не сообщали. Напомню: за кораблями отправились украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», спасательное судно «Сапфир» и малый разведывательный корабль ВМСУ «Переяслав». Встреча должна была состояться в международных водах, примерно в 30 километрах южнее крымского мыса Опук.

Еще более сдержанной выглядела реакция пресс-центра командования военно-морских сил Украины: никакой конкретики. Съемочные группы национальных телеканалов ринулись в Одессу — всматриваться в морскую гладь, гадать, когда же на горизонте покажется караван…

Адвокат Николай Полозов (слева). Фото из личного архива

Одним из самых информированных оказался Андрей Клименко, руководитель проекта в «Институте Черноморских стратегических исследований» и главный редактор бюллетеня BlackSeaNews, крымчанин-переселенец, покинувший полуостров после аннексии. На своей фейсбук-странице он дал расчеты морского пути с ремаркой: «Чтобы коллеги-журналисты меньше беспокоили пресс-службу ВМСУ».

из фейсбука Андрея Клименко

«…Примерно в 13.40, 18 ноября 2019 года буксиры двинулись в обратном направлении, скорость около 7 узлов в час (и больше не будет). Расстояние до Одессы около 300 миль, потому 300: 7=42,8 часа, почти двое суток. Погода вдоль Южного берега Крымского полуострова: температура воздуха +12–13 градусов, ветер 4–6 м/сек., высота волн — 0,4–0,6 м. Завтра, 19 ноября, примерно такой же прогноз, на подходах к Одессе порывы ветра до 9 м/сек. Конечно, о состоянии катеров сейчас известно только ВМСУ. Расчетное время прибытия в Одессу — 20 ноября, приблизительно 8.00 — при нормальных условиях. То есть на морвокзале и завтра нечего делать (кроме пива). Подчеркиваю: это море, и могут быть разные неожиданности — неожиданный шторм или буксирный трос оборвался, что случается часто, либо неожиданно обнаружится, что заклятые друзья и партнеры дырку в днище сделали, как позже обнаружится, и т.п.».

По данным одесского издания «Думская», при передаче украинских судов с российской стороны их сопровождали ракетный катер «Ивановец» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ «Безупречный».

Киев