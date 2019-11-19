Как разгоняли протест в Тбилиси. Фотографии

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Вечером 18 ноября спецназ разогнал акцию протеста у парламента Грузии в Тбилиси. В ходе спецоперации полиция применила водометы, 18 человек были задержаны.

Главной причиной массовых протестов, начавшихся 14 ноября, стал провал в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную (партийную) избирательную систему. Провести эту реформу еще в июне 2019 года, после летних протестов в Грузии, оппозиции пообещал глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Протестующие блокировали входы в парламент и не позволяли депутатам войти в здание. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Некоторые из участников акции сели или легли на землю, чтобы заблокировать передвижение полицейских. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Вечером 18 ноября демонстрантов предупредили с помощью громкоговорителя, что они должны разойтись, иначе полиция будет силой разгонять протест. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net