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Репортажи

Как разгоняли протест в Тбилиси. Фотографии

Грузинская оппозиция заблокировала вход в парламент, потребовав смены правительства и электоральную реформу

Политика

 
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net

Вечером 18 ноября спецназ разогнал акцию протеста у парламента Грузии в Тбилиси. В ходе спецоперации полиция применила водометы, 18 человек были задержаны.

Главной причиной массовых протестов, начавшихся 14 ноября, стал провал в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную (партийную) избирательную систему. Провести эту реформу еще в июне 2019 года, после летних протестов в Грузии, оппозиции пообещал глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. 

Протестующие блокировали входы в парламент и не позволяли депутатам войти в здание. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Некоторые из участников акции сели или легли на землю, чтобы заблокировать передвижение полицейских. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Вечером 18 ноября демонстрантов предупредили с помощью громкоговорителя, что они должны разойтись, иначе полиция будет силой разгонять протест. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Через полтора часа после начала спецоперации все входы в парламент, заблокированные протестующими, были освобождены. Фото: Давид Пипиа / Jam-news.net
Теги:
разгон, полиция, парламент, протесты, грузия

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