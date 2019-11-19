Репортажи
Как разгоняли протест в Тбилиси. Фотографии
Грузинская оппозиция заблокировала вход в парламент, потребовав смены правительства и электоральную реформу
Вечером 18 ноября спецназ разогнал акцию протеста у парламента Грузии в Тбилиси. В ходе спецоперации полиция применила водометы, 18 человек были задержаны.
Главной причиной массовых протестов, начавшихся 14 ноября, стал провал в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную (партийную) избирательную систему. Провести эту реформу еще в июне 2019 года, после летних протестов в Грузии, оппозиции пообещал глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.