Удар ниже поиска

Журналисты провели свыше 100 интервью с бывшими и нынешними работниками Google и тестировали поисковик, алгоритмы которого, как следует из расследования, регулярно корректируются инженерами по приказу руководства компании.

Фото: Zuma / ТАСС

Как пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники, два создателя Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, еще в начале 2000-х поспорили о том, насколько компания может вмешиваться в работу поисковика. Тогда большой проблемой стал спам, распространение абсолютно одинаковой информации, искажающей результаты поиска.

Брин выступал против вмешательства в работу алгоритмов, указывает газета. Пейдж возражал, что от спама страдают пользователи.

Когда пользователи гуглили поисковое слово «еврей», Брин — сын эмигрировавших из СССР евреев, допускал появление ссылок на абсолютно антисемитские сайты и материалы, заявляя, что «зато результаты получены совершенно объективно и не зависят от убеждений и предпочтений тех, кто работает в Google». Наконец, в 2004 году в туалете здания штаб-квартиры фирмы в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) Пейдж попросил ответственного за поисковик топ-менеджера Бена Гомеса поддержать идею вмешательства. «

Просто сделай то, что нужно сделать. (Иначе) Сергей разрушит эту чертову компанию», — передал изданию WSJ эти слова источник, «знакомый с содержанием разговора».

После этого Google изменил свои алгоритмы и смягчил правила, касающиеся вмешательства в работу поисковой системы.

Видимо, из-за этой истории на страницах газеты представитель Google по связям Лара Левин заявила, что статья содержит «ряд старых, неполных анекдотов». Однако представить детали техобновлений в компании отказались «по соображениям безопасности». «Излишняя прозрачность обычно дает преимущество недобросовестным игрокам», — заявили в Google.

По результатам сравнения поиска на этой платформе и трех других поисковиков — Bing от компании Microsoft, Yahoo и DuckDuckGo — WSJ утверждает:

Google манипулирует результатами поисковых запросов, отдавая предпочтение крупному бизнесу перед малым. Например, в поисковике слишком часто присутствует Amazon — даже в тех случаях, когда на сайте этой компании нет запрашиваемого потребителем товара. В свою очередь, компания eBay в начале 2000-х годов в результате изменений алгоритма потеряла значительную часть трафика (ежегодные убытки должны были составить $200 млн ). Она обратилась к Google с просьбой повысить рейтинг страниц eBay. Google согласилась при запросах поднять в списке ссылок страницы, связанные с eBay, попросив компанию в ответ усовершенствовать свой сайт.

Например, в поисковике слишком часто присутствует Amazon — даже в тех случаях, когда на сайте этой компании нет запрашиваемого потребителем товара. В свою очередь, компания eBay в начале 2000-х годов в результате изменений алгоритма потеряла значительную часть трафика (ежегодные убытки должны были составить $200 млн ). Она обратилась к Google с просьбой повысить рейтинг страниц eBay. Google согласилась при запросах поднять в списке ссылок страницы, связанные с eBay, попросив компанию в ответ усовершенствовать свой сайт. С целью оценки чужих сайтов компания использует труд тысячи низкооплачиваемых сотрудников-контрактников, которых она же предварительно проинструктировала, как правильно следует оценивать работу поискового алгоритма.

которых она же предварительно проинструктировала, как правильно следует оценивать работу поискового алгоритма. Google проводит «внутреннюю цензуру», удаляя результаты поиска, ведущие на страницы с обсуждением «неполиткорректных тем», таких как иммиграция или аборты, заносит некоторые сайты в «черные списки». В этих списках не только компании, которые попали под ограничения в соответствии с требованиями американского или иностранного законодательства, но и те, кого удаляют из соображений внутренней политики компании.

По определению, «поисковые алгоритмы» (алгоритм поисковых систем) — это особые математические формулы, по которым поисковая система решает задачу выдачи веб-сайтов, в Google примешивают толику политики, финансовых интересов, морали и т.д.

Год назад в нейтральности компании усомнился президент США Дональд Трамп, заявивший, что она «прячет хорошие новости о нем, выдавая только плохие». Инженеры Google, утверждает WSJ, действительно вмешиваются в работу т.н. «автозаполнения» — механизма, предлагающего пользователям закончить фразу во время ее введения в поисковую строку. Но для Трампа это только плюс. Так, если в поисковике Bing фразу «Дональд Трамп это ...» алгоритм предлагает завершить результатом «Танос» (злодей из комиксов Marvel, уничтоживший половину человечества), поисковик DuckDuckGo «идиот» (а Байдена — «жуткий»), то Google предлагал политкорректно безупречный вариант: «Дональд Трамп — 45-й президент США».

Данные расследования WSJ с результатами автозаполнения поисковых запросов, предлагаемых пользователям, вбившим фразу «Дональд Трамп это ...»

В качестве еще одного примера WSJ приводит результаты автозаполнения «аборт это…». Google предлагает варианты «легально», «нормально», «безопасно», поисковик Bing предлагает и другие варианты: «плохо» и «аморально». Иммигрантов Google предлагал назвать «благословением, а не бременем», Bing указывал на то, что мигранты не платят налоги, а DuckDuckGo предлагал варианты «опасные» и «животные».

В результате «внутренней цензуры» на Google обижены как консерваторы, так и либералы, анархисты, леваки.

В июле 2017 г. интернет-издание Всемирный социалистический веб-сайт (the World Socialist Web Site) сообщило, что в результате изменений в алгоритме поиска («Проект Сова» — так это назвали в Google) резко сократился «поисковый трафик» на левые, антивоенные и «прогрессивные» веб-сайты. Из 150 поисковых терминов, которые связывали социалистический сайт с читателями, после обновления 145 перестали это делать. Дэвид Норт, председатель редколлегии WSWS, опубликовал открытое письмо в Google, утверждая: «Цензура такого масштаба — политический черный список. Очевидное намерение алгоритма цензуры Google — блокировать новости, о которых ваша компания не хочет сообщать, и подавлять мнения, с которыми вы не согласны… Это грубое злоупотребление монопольной властью. То, что вы делаете, это нападение на свободу слова».

Прокурорское расследование

На этом неприятности компании Сергея Брина не заканчиваются. Генеральные прокуроры 48 штатов США, а также столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико в сентябре начали расследование в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Только два штата пока отказались участвовать — Калифорния (где расположены штаб-квартиры Google и Facebook) и Алабама. Следствие пытается установить, пользуется ли компания доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы для незаконного сдерживания роста других компаний и не приводит ли это к повышению цен для потребителей. В ближайшее время прокуроры должны направить запросы на предоставление документов, касающихся работы поисковика компании и мобильной операционной системы Android. Как заявил генпрокурор Техаса Кен Пакстон, «нет ничего плохого в том, что компания становится большой и влиятельной. Но мы видели доказательства того, что деловая практика Google, возможно, подорвала выбор потребителей, подавила инновации, нарушила конфиденциальность пользователей и установила контроль Google над потоком и распространением онлайн-информации».

Под нарушением конфиденциальности, видимо, имеется в виду медицинский проект Nightingale («Соловей»), в рамках которого

Google и медицинская организация Ascension тайно собирали подробные данных о здоровье и лечении миллионов американцев в 21 штате страны — для создания новой медицинской поисковой системы.

В 1996 г. в США приняли закон (HIPAA law), строго ограничивающий распространение информации о здоровье граждан. Это возможно только между лечащими клиниками, и чаще всего — после разрешения пациента. Google также подозревали в том, что компания тайно передает другие данные пользователей — о расе, политических взглядах и т.д. рекламодателям через сервис DoubleClick — на его основе работает система рекламы Google, сообщает лондонская Financial Times. В общем, как говорится, «Большой брат следит за тобой».

Отмечу, что прокурорское расследование ведется пока только в отношении рекламной деятельности компании, данные WSJ судебные власти пока официально не комментируют. Google такой не один. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс — первая женщина и первая афроамериканка в этой должности — объявила, что подобное расследование ведется в отношении компании Facebook. Федеральные чиновники изучают также практику Amazon и Apple.

Проверка ведущих технологических компаний США на предмет нарушения антимонопольного законодательства регулярно ведется со стороны комитетов обеих палат Конгресса, министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии. Из примеров прошлого — в 1998 г. 20 штатов присоединились к министерству юстиции, чтобы подать в суд на Microsoft. После поражения фирмы и подачи апелляции все закончилось мировым соглашением, в котором Microsoft и государство пошли на взаимные уступки.

Если в США две предыдущие попытки засудить Google привели к мизерным результатам, то в Европейском союзе компании присудили рекордный штраф в 5 миллиардов долларов за монополизм.

В результате Google объявил, что позволит пользователям из стран ЕС выбирать свою поисковую систему по умолчанию при настройке устройства Android и прекратит требовать от производителей смартфонов, использующих Android, обязательно устанавливать пакет из 11 своих приложений.

И последнее — напрашивающаяся аналогия с тем, что происходит сейчас с российской поисковой системой «Яндекс» (вроде бы и там и тут налицо попытки давления государства на интернет-компании), в реальности не выдерживает сравнения. Никто в Белом доме или Конгрессе не требует от Google передавать бразды управления чиновникам, ключи шифрования — спецслужбам, блокировать неугодные каналы, цензурировать новости и т.д. Если виновен — денежный штраф. Здесь другая история — всего лишь о соблюдении правил бизнеса. Насколько это вообще возможно.