«Так вырастают сыновья». Видео

Глеб ЛиманскийСтарший редактор видеоотдела
2 августа студента ВШЭ Егора Жукова арестовали, обвинив в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели из СИЗО под домашний арест, первое обвинение сняли, но предъявили новое — призывы к экстремизму. 19 ноября в Кунцевском райсуде Москвы на закрытом заседании определилась дата начала слушаний дела Жукова — 3 декабря.
Мы публикуем видео, снятое летом 2019 года, на котором отец Егора Сергей Жуков читает стихотворение, посвященное сыну.
А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
Закрыть уголовное дело о «массовых беспорядках», которое Следственный комитет РФ завел после мирных уличных акций 27 июля и 3 августа, потребовали более 270 тысяч человек. Подпишите петицию