«Так вырастают сыновья». Видео



2 августа студента ВШЭ Егора Жукова арестовали, обвинив в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели из СИЗО под домашний арест, первое обвинение сняли, но предъявили новое — призывы к экстремизму. 19 ноября в Кунцевском райсуде Москвы на закрытом заседании определилась дата начала слушаний дела Жукова — 3 декабря.

Мы публикуем видео, снятое летом 2019 года, на котором отец Егора Сергей Жуков читает стихотворение, посвященное сыну.