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Более 270 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

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«Так вырастают сыновья». Видео

Читает отец фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Общество

Глеб ЛиманскийСтарший редактор видеоотдела

 

Видео: Влад Докшин, Глеб Лиманский / «Новая газета»


2 августа студента ВШЭ Егора Жукова арестовали, обвинив в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели из СИЗО под домашний арест, первое обвинение сняли, но предъявили новое — призывы к экстремизму. 19 ноября в Кунцевском райсуде Москвы на закрытом заседании  определилась дата начала слушаний дела Жукова — 3 декабря.

Мы публикуем видео, снятое летом 2019 года, на котором отец Егора Сергей Жуков читает стихотворение, посвященное сыну.

А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
 

Закрыть уголовное дело о «массовых беспорядках», которое Следственный комитет РФ завел после мирных уличных акций 27 июля и 3 августа, потребовали более 270 тысяч человек. Подпишите петицию

Теги:
«московское дело», егор жуков

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