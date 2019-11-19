Не путайте оральный секс с русофобией

Егор Крид. Фото: РИА Новости

Оказалось, он хороший. По крайней мере, не такой плохой, как мы о нем думали. Может, и аморальный, и развратный, но вряд ли сатанист и масон. Это выяснилось благодаря Роскомнадзору, который приостановил аккредитацию экспертов, нападавших на Крида.

Напомню, с чего началось. В октябре аккредитованные эксперты «Национального совета социальной информации» вывесили на сайте Роскомнадзора безумный текст. На 15 страницах они объясняли миру, что Егор Крид — враг всего прогрессивного человечества, русофоб, сатанист, развратник. И вообще представляет угрозу национальной безопасности. Так и было написано: «Содержание и контекст выступлений Егора Крида носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества. Медиасреда выступлений Егора Крида является деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков. Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста. Такая информация представляет угрозу национальной безопасности государства».

Что ж это за государство такое, если ему угрожает Крид?

А потом выяснилось, что он друг, а не враг. Экспертизу удалили с сайта, экспертам сделали атата и обязали исправить нарушения в тексте. Но нарушения эти неисправимы, считает пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Что же случилось? Почему дали, как говорят на флоте, команду «поворот всем вдруг»? Тут надо вспомнить, по чьему заказу сделана экспертиза. Заказчик — тюменский родительский комитет, который очень не хочет, чтобы Крид давал концерты в их городе. Не так давно эти люди наезжали на Фейса, тоже требуя отменить концерт. Обвиняли его в пропаганде орального секса и прочих страшных вещах. Но вот загвоздка: «оральный секс» звучит убедительно, а «русофобия» — нет. Русофобия — это уже перебор. Не надо путать оральный секс с русофобией, и все у вас получится, дорогие тюменцы. А так — выставили себя на посмешище.

Дров в огонь подбросил Иван Ургант (кто знает, может быть, это и решило вопрос о повороте всем вдруг). Вот его комментарий, прозвучавший в эфире:

— В Тюмени требуют отменить концерт Егора Крида, который должен состояться 19 ноября. Тюменский родком опасается за нравственность своих детей и считает песни рэпера аморальными. На своем сайте родители школьников опубликовали статью с заголовком «Кто пойдет на Крида — тот петух». И мне не до конца понятна логика. Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я являюсь домашней птицей?.. Интересно, в обратную сторону заголовок тоже работает? Например, что, если на птицефабрике разместить: «Если ты не топчешь кур — то ты Егор Крид»? В общем, что-то странное творится в Тюмени. Стоило Собянину 14 лет назад уехать — и началось. Как же поплохела Тюмень без Собянина».

С Ургантом интересно. Уже не первый раз он довольно успешно вмешивается в околополитические скандалы.

Помните, как веско прозвучал его голос в защиту Павла Устинова и других фигурантов «московского дела»? А Данила Поперечный говорит, что после эфира у Урганта на его концерты перестали приходить полицейские. Приглашение к Урганту — что-то вроде индульгенции. Значит, можно. Дело, конечно, не в самом Урганте. Логика такая: если по телевизору сказали крамолу — значит, они что-то знают. Это все-таки первый канал. Вот и с Кридом сработало. С него всего лишь взяли расписку в том, что он не будет материться со сцены. А так русофобствуй, пожалуйста.

Вся эта история, если вдуматься, не смешная. Речь ведь шла о серьезной вещи: о возрастном цензе для посетителей такого рода концертов. Стоит их посещать школьникам или нет? Может быть, и не стоит, но кто это должен решать? «Национальный совет социальной информации», который дисквалифицирован даже Роскомнадзором? Родком Тюмени, обзывающий петухами зрителей Крида? В том и проблема, что каждый раз вместо экспертизы мы получаем медиашум, балаган и истерические выкрики о сатанизме. Читает все это человек из Тюмени, Кемерова, Новокузнецка и понимает, что верить нельзя никому, экспертам — в первую очередь. Это и есть угроза национальной безопасности государства.