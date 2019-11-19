Шоу мост гоу он

Проект моста через Лену. Из презентации

Якутия торжествует: президент страны вспомнил обещание, данное 13 лет назад. В 2006 году во время визита в Якутск Владимир Путин общался с президентом Якутии Вячеславом Штыровым за закрытыми дверями. Итогом переговоров стало решение о продаже республикой своих угольных активов — компаний «Якутуголь» и «Эльгауголь», владеющих лицензиями на крупные месторождения. Вырученные деньги — около 58,2 млрд рублей — не подлежали зачислению в бюджет. Их перевели на счета спешно созданной компании «РИК» («Республиканская инвестиционная компания»), которой вменили в обязанность финансирование «стройки века»: железной дороги Беркакит–Томмот–Якутск.

Чтобы дойти до Якутска, железной дороге требовалось пересечь реку Лену. Для решения этого вопроса Путин в феврале того же года поручил по итогам встречи рассмотреть возможность строительства совмещенного железнодорожно-автомобильного моста. Срок — до 1 августа 2006 года. Спустя 13 лет история вернулась на круги своя или «дозрела до реализации», как выразился сам Владимир Владимирович.

Иными словами, Путин вновь поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве моста через Лену. Правда, о совмещенном или железнодорожном мосте речь уже не идет. Железная дорога до Якутска так и не дотянется, сейчас она остановилась за рекой, упершись в поселок Нижний Бестях, который по замыслу должен был стать городом-спутником столицы республики. Мост будет только автомобильный, да еще и условно-платный (легковые автомобили — бесплатно, все остальные — по прейскуранту).

Но в Якутии рады и такой милости.

Решения правительства еще нет, а в республике уже пляшут на радостях. Мэр города Якутска Сардана Авксентьева лично призвала горожан собраться в спортивном комплексе «Триумф», чтобы станцевать осуохай — национальный танец-хоровод народа саха в поддержку решения Владимира Путина. «Мне сообщили, что <…> в спорткомплексе «Триумф» состоится большой осуохай! Приглашаю всех — горожан и гостей столицы, независимо от национальности и вероисповедания — присоединиться к древнему танцу! Объединим наши мысли ради осуществления мечты! Бары кэлин (приходите все)!» — заявила мэр. Что немедленно и было сделано: около 800 человек водили хоровод перед экранами с видеороликами о том, как хорошо будет после сдачи моста. Информацию о решении Путина подтвердил и глава Якутии Айсен Николаев, выложив в своем фейсбуке скан своего обращения к руководству страны с начертанной на нем надписью: «Ситуация дозрела до реализации». Через несколько часов, правда, скан был удален, но к этому времени его растиражировало множество СМИ.

Скан с резолюцией Путина «Ситуация дозрела до реализации» был вскоре удален из фейсбука главы Якутии

В Якутии довольно популярна версия о том, что спешная организация танцев, автопробегов и прочих публичных признаков радости по поводу «решения Путина про мост», включая слив всех подробностей в федеральные СМИ с комментариями неназываемых «источников», идет от администрации главы и правительства республики. Якутяне пытаются создать большой медийный прецедент, крепко связав его с именем первого лица государства, чтобы вопрос не ушел под сукно, как это происходило уже неоднократно.

Злополучный якутский мост и прежде был близок к своему появлению, причем гораздо ближе, чем сегодня, но вмешивались обстоятельства непреодолимой силы, и все откатывалось назад.

В 2008 году проект моста прошел государственную экспертизу — за это удовольствие Якутия (компания «РИК») выложила 238,1 млн рублей. Через несколько лет экспертиза устарела, и деньги, можно сказать, были выброшены зря. Затем появилось желание строить вместо моста тоннель, и еще какое-то время ушло на обсуждение такой возможности. Все это время стоимость проекта неуклонно росла и к 2012 году достигла примерно 79 млрд рублей, а с подъездными путями выходило еще дороже. Цена получилась настолько бессовестной, что смутила самого инициатора, и в апреле 2012 года Владимир Путин заявил о том, что получился перебор: «Проект очень дорогой. Нужно понять, куда эта дорога приведет и какой будет экономический эффект от этого строительства. Я не говорю, что его не нужно строить, но надо все взвесить, подумать просто».

Сразу после этого министерство транспорта взялось пересчитывать стоимость объекта. От совмещения автомобильного и железнодорожного мостов было решено отказаться. Стоимость моста ужалась до 45 млрд рублей. Строить было решено на условиях концессии. В марте 2014 года даже состоялись торги, на которых победил консорциум «Транспортные концессии Саха», спешно созданный накануне. В него вошли: ОАО «УСК «Мост» (изначально рассматривалось как главный претендент на строительство объекта, и оно же предлагало рассмотреть вариант тоннеля), ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Бамстроймеханизация», ОАО «Институт «Стройпроект». Предложенная цена составила 38,9 млрд рублей.

И в это же самое время — 20 марта 2014 года, на беду Якутии, в связи с событиями вокруг Крыма попали под санкции господин Ротенберг и ряд других российских предпринимателей.

Виталий Обедин, заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний», — специально для «Новой»