Кто горбатый?

Природоохранная прокуратура после публикации «Новой газеты» (специальная вкладка «Урал» в № 119) проводит проверку условий жизни и состояния здоровья калмыцкого верблюда Кеши, который восемь последних лет проживает в Тюмени.

«Проверку проводим уже второй день: в понедельник сотрудники прокуратуры и ветеринары выезжали по городскому адресу содержания верблюда, но выяснилось, что животное увезли в деревню в Тюменской области. Сегодня выехали туда», — рассказала «Новой газете» старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Тюменской области Елена Мельникова.

Сроки окончания проверки помощник прокурора назвать затруднилась, отметив, что «многое будет зависеть от заключения ветеринаров».

«Новая газета» в понедельник опубликовала материал «Кеша и холод», в котором рассказала, что живущий в частном секторе в Тюмени верблюд потерял много шерсти, а также что у него опустился один из жировых горбов. Кроме того, верблюд — что зафиксировано на сделанных тюменцами видеозаписях — даже в холодное время года содержится на улице на цепи. И это при том, что калмыцкие бактрианы, коим и является Кеша, — довольно теплолюбивы: их разводят на юге России, но не в Сибири.

Хозяева верблюда, впрочем, заявляют, что сами спасли его от смерти: по их словам, они купили Кешу восемь лет назад в Ярославле, и в то время он представлял собой «сплошной скелет».

В беседе с корреспондентом 72.ru после начала прокурорской проверки хозяйка Кеши Венера Шамсутдинова заявила, что шерсть у верблюда не облетает, а он сам ее вычесывает, «чтобы росла новая». Жировой горб, по ее словам, у верблюда опустился, потому что «он сыт». Правда, эту точку зрения пока разделяют только хозяева Кеши: известно, что горбы у верблюдов падают, когда истощается жировой запас.

Стоит отметить, что для хозяев калмыцкий бактриан — в том числе источник дохода: Кеша катает детей у тюменского городского цирка.

«Новая газета» будет следить за ходом прокурорской проверки.