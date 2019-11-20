«На букву Ш человек, знаешь?»

Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием причин крушения малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года над Донбассом, опубликовала новую порцию переговоров сепаратистов из «ДНР». В числе тех, чьи разговоры прослушивались, — «самопровозглашенный премьер» непризнанной республики Александр Бородай и отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский, больше известный как Хмурый. Анализ записей позволил заявить следователям JIT, что лидеры сепаратистов поддерживали контакты с назначенным Москвой главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также с бывшим замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. «Перехваченные разговоры свидетельствуют об участии российских спецслужб в управлении «ДНР», — утверждают в JIT.

Часть разговоров была записана 3 июля 2014 года, за две недели до того, как «Боинг» был сбит около деревни Грабово.

На одной из записей Бородай и, как утверждают следователи, Владислав Сурков обсуждают возможное кадровое подкрепление в регион, инициированное Москвой.

В частности, голос, принадлежащий, по мнению следователей, Суркову, фактически предлагает Бородаю взять к себе в качестве заместителя человека по фамилии Антюфеев. Спустя неделю после этой беседы Владимир Антюфеев вместе с Александром Бородаем и Игорем Стрелковым провел пресс-конференцию, на которой заявил, что его зоной ответственности теперь будут юстиция и правоохранительные органы на территории сепаратистской республики.

Кроме того, 16 июля 2014 года Бородай звонил некоему Владимиру Ивановичу (фамилия этого человека следователям неизвестна). С Владимиром Ивановичем разговаривали и другие сепаратисты: в день падения «боинга» с ним связывался некий Сергей из Крыма, который утверждал, что номер телефона он получил от Сергея Аксенова, и предлагал обсудить какой-то план, согласованный с директором ФСБ России Александром Бортниковым. В этом же разговоре упоминается фамилия министра обороны России Сергея Шойгу:

крымский Сергей говорит, что необходимую для проведения спецопераций экипировку «нам будет выдавать по команде на букву Ш человек, знаешь?» и уточняет позже, что речь именно о Шойгу.

Фамилия министра обороны упоминается и в разговоре от 1 июля 2014 года между сепаратистом Монголом и человеком, который представился как «комендант Макеевки». «Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают на … из подразделений. Ты будешь подчиняться министру обороны. Министр обороны у нас Стрелков, а главнокомандующий войсками, как президент или премьер-министр во всех странах, — это Бородай», — заявил, в частности, Монгол.

Еще в одном разговоре Монгол и сепаратист с позывным «Шериф» обсуждают, кто и от кого получает указания — от ФСБ или ГРУ. Федеральная служба безопасности упоминается еще в одном разговоре — от 3 июля 2014 года, когда официально обвиненный следователями JIT в крушении «боинга» отставной офицер разведки Сергей Дубинский предлагает одному из сепаратистов установить у себя «спецтелефоны». «Ты их не купишь, они через Москву идут, через ФСБ», — утверждает Дубинский.

Все это позволяет следователям JIT сделать вывод о том, что Стрелков, Бородай и другие сепаратисты получали указания из Москвы. Основываясь на показаниях свидетелей, которые ранее участвовали в конфликте на востоке Украины на стороне «ДНР», следственная группа также предполагает,

что специалисты из ФСБ и ГРУ осуществляли управление «ДНР» в ежедневном режиме.

Официальной реакции от людей, чьи фамилии были названы в записанных телефонных разговорах, не было. Российский МИД в лице официального представителя Марии Захаровой назвал новые публикации подгонкой материалов. «Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку», — цитирует Захарову РИА Новости.

«Боинг» компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, все они погибли. В 2019 году международная следственная группа назвала обвиняемых в катастрофе самолета: это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов (Гюрза), Сергей Дубинский (Хмурый) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

В июне этого года в распоряжении «Новой» оказались документы, свидетельствующие о том, что незадолго до катастрофы более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии «боинга», они получили сухой паек на пять суток. Кроме того, в телефонном разговоре между российским генералом Олегом Иванниковым и полевым командиром «ЛНР» Олегом Бугровым, состоявшемся 14 июля 2014-го, последний жалуется на украинскую военную авиацию, которая «отрабатывает позиции» сепаратистов. В ответ Иванников сообщает, что потерпеть «еще пару дней осталось»: «У нас уже есть «Бук». На… будем сбивать».