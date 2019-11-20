Гонконг в огне

Полиция охваченного волнениями Гонконга поражает дотошностью своих регулярных докладов – она, например, официально сообщила, что в минувший понедельник выпустила по участникам выступлений протеста 1458 канистр со слезоточивым газом, 1391 резиновую пулю, а также 265 более крупных гранат с резиновым наконечником, которые летят со скоростью свыше 60 метров в секунду и при попадании надежно выводят человека из строя. В полицейском отчете не сказано, правда, сколько тонн подкрашенной воды использовали водометы, лупившие по манифестантам, но и имеющихся цифр достаточно, как мне кажется, чтобы почувствовать степень ожесточения столкновений, сотрясающих бывшую британскую колонию.

Люди в черном

С конца прошлой недели эпицентром противостояния стал местный Политехнический университет – последний оплот радикальной молодежи, требующей защитить особые права Гонконга от постоянного наступления Пекина. Напомним, что невероятное по размаху движение протеста началось еще в июне, когда огромное большинство жителей автономного анклава было возмущено попытками утвердить в местном парламенте законопроект о выдаче материковому Китаю тех, кто там объявлен в розыск или осужден. На демонстрации с осуждением попытки распространить на Гонконг юрисдикцию Пекина тогда выходили одномоментно более миллиона человек, и администрация особого района по согласованию с центральными властями Китая была вынуждена пойти на уступки.

Спортивный зал Политехнического университета Гонконга после трехдневной осады манифестантами. Фото: EPA-EFE

Законопроект был отозван и аннулирован, однако участники протеста не успокоились и продолжили регулярные манифестации, выдвинув дополнительные требования, включая введение системы прямых всеобщих выборов местного парламента и главы администрации Гонконга. Такая реформа, естественно, неприемлема для Пекина, который и так считает, что автономному району от колонизаторов осталось слишком много прав и свобод, включая немыслимый на основной территории Китая независимый суд, действующий на основе британского права. Как сообщается,

председатель КНР Си Цзиньпин на личной встрече дал указание главе администрации Гонконга Кэрри Лам больше манифестантам не потакать.

Это стало катализатором резкой радикализации протеста, который поначалу проходил в форме исключительно мирных массовых демонстраций – их участники даже мусор за собой убирали. Но теперь главными игроками движения стали одетые в черное молодые люди в строительных шлемах, марлевых масках или даже противогазах. Их цель - добиться уступок за счет максимального нарушения нормальной жизни процветающего и зажиточного Гонконга. Они блокирвуют работу его международного аэропорта, регулярно срывают движение метрополитена, перегораживают баррикадами основные автомобильные магистрали.

Университет в осаде

В особом районе и сейчас парализовано движение по транспортному туннелю, соединяющему остров Гонконг с материковой частью анклава. Участники манифестаций практически ежедневно вступают в стычки с полицией, ожесточение нарастает. Демонстранты используют камни, дубинки и все чаще атакуют полицейских с применением бутылок с зажигательной смесью. Впрочем, их цель – не убивать полицейских, а создавать перед ними заслоны из огня, чтобы блокировать действия противника. Число пострадавших с обеих сторон идет на сотни, уже есть погибшие – упал с крыши многоярусной парковки и разбился молодой демонстрант, в которого, судя по всему, попала граната со слезоточивым газом. В больнице скончался пожилой человек, который вступил в спор с манифестантами и получил кирпичом по голове. Прогремели и выстрелы: полицейский тяжело ранил из табельного револьвера демонстранта в черном.

Гонконгская полиция приступает к разгону акции протеста. Фото: EPA-EFE

Глава местной администрации Кэрри Лам заявила на днях, что высшие учебные заведения анклава превратились в фабрики оружия и места сбора бунтовщиков. В какой-то мере это так – в захваченном полицией Китайском университете Гонконга было обнаружено несколько тысяч бутылок с зажигательной смесью. Такие же арсеналы имеются, по свидетельству очевидцев, и в осажденном сейчас Политехническом университете, который, начиная с минувшей субботы, ожесточенно атакуют силы безопасности. Расходящиеся по интернету кадры этих боев производят сильное впечатление – протестующие «коктейлями Молотова» отбили несколько штурмов, даже подожгли полицейский броневик, едва сумевший отползти назад.

Защитники университета активно используют луки и стрелы, самодельные катапульты.

Закованные в доспехи полицейские отвечают резиновыми пулями, гранатами со слезоточивым газом и тугими струями ледяной воды. В ночь с воскресенья на понедельник из здания Политеха могли вырваться несколько сотен его защитников, но кольцо осады замкнулось. Полиция за один день задержала у университета более тысячи студентов и школьников. В самом Политехе, по свидетельству очевидцев, по состоянию на вторую половину дня среды оставалась примерно сотня решительных бойцов, намеренных стоять до конца. Полиция, судя по всему, опасается жертв, и пока выжидает.

Состоятся ли выборы?

Тем временем битва за Гонконг неожиданно перешла в юридическую сферу. Дело в том, что в разгар стычек администрация анклава запретила демонстрантам носить скрывающие лица маски, а полиции был отдан приказ задерживать нарушителей. Решение властей, правда, особого эффекта не дало, «протестанты» его открыто игнорировали. На этом фоне с неожиданным демаршем выступил Высший суд Гонконга, приняв сенсационный вердикт: запрет на ношение масок противоречит местной конституции. Полиция тут же объявила, что прекращает репрессии против тех, кто скрывает лица.

Этот неожиданный шаг вызвал взрыв раздражения в Пекине: представитель одной из комиссий Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) заявил, что суд в Гонконге возмутительно превысил свои полномочия. Давать толкования и комментарии к конституции анклава, по его словам, имеет право только парламент КНР.

Это заявление имеет принципиальный характер, было давно подготовлено и, как говорится, ждало своего часа. Пекин, похоже, намерен заняться собственными трактовками основного закона Гонконга с тем, чтобы постепенно многое там изменить. В частности, по некоторым данным, это было важнейшей темой повестки состоявшегося в конце октября Пленума ЦК Компартии Китая.

Полиция зачищает здание университета от протестующих. Фото: EPA-EFE

В Гонконге подозревают, что Пекин постарается постепенно еще больше усилить контроль за руководством анклава и составом его законодательных органов. Может быть существенно ослаблена независимость местного суда. Новые полномочия, как полагают, получит полиция – ее главой только что назначен Крис Тан, который отличился на подавлении предыдущих массовых выступлений за демократизацию в 2014 году.

На этом фоне под вопросом остаются крайне важные Гонконга выборы в районные законодательные собрания, намеченные на 24 ноября. Они проводятся путем прямого голосования в отличие от более запутанной и сложной системы определения состава главного местного парламента, где гарантировано большинство для пропекинских депутатов. Есть основания полагать, что в нынешней ситуации в районные собрания пройдут многочисленные представители оппозиции, требующие расширения демократических свобод. Такая перспектива, естественно, не устраивает ни власти Гонконга, ни Пекин. Глава местной администрации Кэрри Лам уже дала понять, что выборы 24 ноября могут не состояться, если ситуация в анклаве останется нестабильной.