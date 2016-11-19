Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу на пытки от активиста Ильдара Дадина к правительству России, сообщил представитель заключенного в ЕСПЧ Николай Зборошенко.

«Европейский Суд по правам человека известил меня о коммуникации Правительству РФ жалобы на предполагаемые пытки в отношении Ильдара Дадина», — написал он в фейсбуке.

По его словам, ЕСПЧ рассмотрит сразу несколько положений жалобы: на пытки, неэффективное расследование факта пыток, а также нарушение права Дадина на индивидуальное обращение в суд.

Напомним, после публикации письма Дадина в издании «Медуза», в котором он рассказал о пытках и избиениях, ЕСПЧ присвоил жалобе приоритетный статус, потребовав от российских властей до 17 ноября предоставить его медицинские документы.

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова встретилась с Дадиным после того, как в СМИ разгорелся скандал из-за публикации его письма. Дадин подтвердил ей, что его били «вне камеры» и применяли «меры принуждения в виде наручников», рассказала Москалькова.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) также нашел подтверждения жалобам Ильдара Дадина на пытки в колонии. Доклад СПЧ должны передать лично президенту Владимиру Путину.

Отметим, что правозащитники смогли договориться с ФСИН по поводу профессиональной консультации с независимым врачом, которого привезли в колонию к Ильдару Дадину. Однако Дадин неожиданно отказался от обследования, позволив ему провести лишь зрительный осмотр.