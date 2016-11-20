Глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что приватизация «Башнефти» очень выгодна государству.

«Что касается сделки по «Башнефти», то она была очень удачная для государства, потому что государство получило максимальную выгоду и максимальные деньги за это», — сказал он.

Кроме того, по мнению Костина, правительство сделало правильный шаг, сняв все ограничения для проведения сделки, что положительно сказалось на конечном результате.

«Правильно, что были сняты все ограничения: будь то компании с госучастием или нет, русский или иностранец. Выиграл тот, кто дал наибольшую цену, от чего сам бюджет только выиграл. В этом и есть смысл сегодняшней приватизации», — добавил глава ВТБ.

В середине октября была завершена сделка по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти» почти за 330 млрд рублей. Таким образом, «Роснефти» принадлежит 60,16% обыкновенных акций — это 50,08% уставного капитала. 4,41% составляет казначейский пакет «Башнефти», 25% казначейского пакета (25,79% обыкновенных акций) — у республики Башкирия. Юридические лица владеют 9,31% акций (это 16,01% уставного капитала), еще 2,42% обыкновенных акций — у физических лиц (4,5% уставного капитала).

Напомним, 15 ноября задержали министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».