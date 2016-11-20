Прокуратура Южной Кореи объявила президента страны Пак Кын Хе подозреваемой в участии в коррупционной схеме. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По версии следствия, подруга Пак Кын Хе и два ее бывших помощника вмешивались в государственные дела и оказывали давление на местных чиновников.

В то же время, прокуратура не может предъявить официальное обвинение президенту. Согласно конституции Южной Кореи, лидер страны обладает неприкосновенностью и может быть обвинен только в случае восстания или государственной измены.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся в октябре. Выяснилось, что страной фактически руководила близкая подруга главы государства Чхве Сун Силь — 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге».

Женщину обвиняют в том, что она, не будучи чиновником, получала важную и секретную документацию, вносила правки в тексты выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации президента. Чхве также убеждала крупные корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда.

Сейчас Чхве находится под арестом по обвинению в мошенничестве.

В Сеуле в связи со скандалом проходят массовые митинги протеста. Протестующие требуют отставки президента страны.

После скандала рейтинг Пак Кын Хе — первой в истории Южной Кореи женщины-президента — упал до 5%.