Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) со страховкой на спиртное для людей, страдающих алкоголизмом, передает РИА Новости.

Он сообщил, что поддерживает вывод абортов из ОМС.

«Если государство говорит: это ваше личное дело, оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам. Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки?! Нет такого, потому что это — зло, это — вредно. А здесь покрываем общей страховкой совершение абортов», — сказал патриарх.

По словам патриарха Кирилла, в сентябре он подписал петицию о запрете абортов, потому что такова позиция церкви. При этом он добавил, что у РПЦ «реалистическая повестка дня» и в настоящий момент запретить аборты невозможно.

Напомним, патриарх Кирилл на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы» подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий. РПЦ считает аборты «легальным убийством детей до рождения» и требует признать за зачатым ребенком «статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».

Ранее депутат Елена Мизулина предлагала вывести аборты из системы ОМС, глава Минздрава Вероника Скворцова выступила против данной инициативы. По ее словам, исключение абортов из ОМС может создать угрозу для здоровья женщин.

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, не приводило к увеличению числа криминальных абортов», — сказала Скворцова.