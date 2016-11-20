Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что присоединение страны к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может стать реальной альтернативой членству в Европейском союзе, передает телеканал Habertürk.

«В Европе после Брексит могут произойти подобные события и в других странах, во Франции говорят об этом, в Италии. Я же говорю о том, почему бы Турции не занять место в «Шанхайской пятерке»? Я говорил об этом и Путину, и Назарбаеву, и другим членам ШОС», — сказал он.

По словам Эрдогана, «Турции будет гораздо удобнее работать в составе ШОС».

«Союз на протяжении 53 лет затягивает вступление. Первые годы приглашали нашего премьер-министра на саммиты лидеров ЕС, а теперь уже не делают этого. С Латинской Америкой отменили визы, но Турцию все еще заставляют ждать этого», — добавил турецкий лидер.

Он напомнил о своих словах о том, что Турция «подождет до конца года» решения вопроса о визовой либерализации с Евросоюзом, а затем может расторгнуть соглашение по беженцам.

Напомним, Турция согласилась принимать беженцев с Ближнего Востока, депортированных Евросоюзом, в обмен на введение безвизового режима. Для отмены виз Анкаре также необходимо выполнить 72 требования ЕС. В частности, пересмотреть законодательство по терроризму, принять соглашение с с Европолом и провести переговоры со странами ЕС о судебном сотрудничестве, принять меры по предотвращению коррупции и привести в соответствие с европейскими стандартами правила по защите данных.

ШОС была основана в 2001 году Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Эти страны, кроме Узбекистана, являлись участницами «Шанхайской пятерки», основой для нынешней ШОС. В 2015 году началась процедура вступления в организацию Индии и Пакистана.