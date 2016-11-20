Вместо арестованного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева пост главы наблюдательного совета ВТБ может занять бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил председатель правления банка Андрей Костин.

«Мы 14 декабря проводим плановое заседание набсовета, на котором будет избран новый председатель наблюдательного совета. В настоящее время рассматривается кандидатура Сергея Дубинина, бывшего председателя ЦБ, он уже был нашим председателем, и в случае согласования мы надеемся, что до следующего годового собрания Дубинин будет председателем набсовета», — сказал он.

Накануне председатель Внешэкономбанка Андрей Клепач сообщил, что Улюкаева исключат из наблюдательного совета банка. Это произойдет после назначения нового главы Минэкономразвития.

Сергей Дубнин был председателем Центробанка с 1995 по 1998 год. Он возглавлял наблюдательный совет ВТБ с 2011 по 2015 году.

Напомним, 15 ноября задержали министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. Басманный суд отправил его под домашний арест до 15 января, а президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти»