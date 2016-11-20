Глава Пентагона Эштон Картер и директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер рекомендовали президенту Бараку Обаме отправить в отставку директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкла Роджерса в отставку. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Как считает министр обороны Картер,в работе Роджерса на посту есть существенные недостатки. В свою очередь Клэппер полагает, что АНБ должен возглавлять человек без военного прошлого.

Рекомендация была представлена в Белый дом еще в октябре, уточняет издание, но решение отложили. Как сообщили газете в администрации США, задержка связана с рассмотрением другого предложения — разделить управление АНБ и киберкомандованем Cybercom. Отмечается, что Адмирал Роджерс возглавил обе структуры в 2014 году.

17 ноября глава Национальной разведки, которая осуществляет надзор за всеми 17 разведками США, Джеймс Клэппер подал в отставку за 64 дня до официального окончания своих полномочий. Майкл Роджерс рассматривается избранным президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на данный пост.

Накануне также стали известны кандидаты на пост главы Пентагона. Среди возможных преемников Картера называют Джеймса Маттиса, Дэвида Петреуса, а также Джека Кина.