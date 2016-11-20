Бывший глава Минэкономразвития угрожал «Роснефти» не напрямую, а в телефонном разговоре с президентом крупного государственного банка. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, разговоры Улюкаева фиксировались сотрудниками ФСБ. В ходе одного из обсуждений он заявил, что сотрудники Минэкономразвития усиленно работали над подготовкой документации, необходимой, чтобы сделка по покупке «Башнефти» «Роснефтью» прошла максимально оперативно.

«Улюкаев возмущался тем, что никакой благодарности за это он, его аппарат и ряд других лиц не получили, из-за чего очень недоволен», — пишет агентство.

В связи с этим министр сказал, что теперь по линии его ведомства «Роснефти» не стоит ждать ускоренных темпов работы, она будет затягиваться. В ответ президент банка пообещал поговорить с главой нефтяной компании Игорем Сечиным.

Именно эти слова следствие в дальнейшем расценило как угрозы.

По данным собеседника агентства, почти сразу Алексей Улюкаев стал предпринимать шаги, направленные на выполнение угроз, что подкреплено показаниями свидетелей и записями разговоров. Кроме того, спецслужбы записали разговор Улюкаева и Сечина, в котором глава «Роснефти» сообщил, что ему передали пожелания министра и предложил заехать в офис компании.

В офисе Улюкаева встретили и проводили в один из кабинетов, где были два чемодана с деньгами, пишет Росбалт. Один из них он взял в руки, а второй до машины ему помог нести сотрудник службы безопасности «Роснефти». Позднее министра задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что ФСБ больше года вела разработку Улюкаева: прослушивались его телефонные переговоры и проверялась электронная почта.