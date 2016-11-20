Более 100 человек погибли при крушении поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, еще более 200 человек пострадали.

По словам очевидцев, большинство жертв крушения оказались в двух вагонах рядом с локомотивом, которые пострадали сильнее всего. Спасатели продолжают работу на месте аварии.

Ранее 14 вагонов сошли с рельсов примерно в 100 км от города Канпур. Большинство пассажиров в этот момент спали.