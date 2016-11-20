Новая газета

Более 100 человек погибли при крушении поезда в Индии

Общество

Более 100 человек погибли при крушении поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, еще более 200 человек пострадали.

По словам очевидцев, большинство жертв крушения оказались в двух вагонах рядом с локомотивом, которые пострадали сильнее всего. Спасатели продолжают работу на месте аварии. 

Ранее 14 вагонов сошли с рельсов примерно в 100 км от города Канпур. Большинство пассажиров в этот момент спали.

Теги:
поезда, индия

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera